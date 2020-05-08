Статистический прогноз: «Энергетик» — «Шагадам», ставка на чемпионат Туркмении

В матче седьмого тура чемпионата Туркменистана 9 мая «Энергетик» примет «Шагадам». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч «Энергетик» — «Шагадам»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Туркмении «Энергетик» — «Шагадам» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.56. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.

Анализ и прогноз матча «Энергетик» — «Шагадам» (09.05.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».

«Славия» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз: Устинов и Яшин разберутся с атакой «славян» В семи предыдущих очных встречах жодинцы победили шесть раз при одной ничьей.

В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.



Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

После шести туров соперники находятся совсем рядом, в трёх очках друг от друга. «Шагадам» расположился на пятой строчке в турнирной таблице, заработав восемь баллов. «Энергетик» же с пятью очками занимает седьмое, предпоследнее, место.

Форма команд

После возобновления чемпионата Туркмении команды провели по три встречи, по которым уже можно делать кое-какие выводы. «Шагадам» в первой после паузы игры уступил грозному «Ахалу» (0:2), который, к слову сейчас лидирует в турнирной таблице. Однако затем клуб показал себя весьма достойно, обыграв с минимальным счётом «Мерв» и «Копетдаг».

Статистический прогноз: «Инчхон Юнайтед» — «Тэгу», ставка на матч чемпионата Южной Кореи Прошлый сезон получился для гостей лучшим в истории.

«Энергетику» тоже есть чем похвастаться. В первом матче он увёз три балла от скромного «Небитчи» (2:1), затем отобрал очки у действующего чемпиона «Алтын Асыра» (1:1). Подкачал последний матч. Но тут надо бы сказать, что поражение пришлось на тот же «Ахал» (0:2).

Личные встречи

С 2015 года соперники встретились 20 раз, и тут, в целом, плюс-минус ровно. Девять побед одержал «Шагадам», семь — у «Энергетика». Остальные четыре матча завершились мирным исходом.



А статистика домашних игр с «Шагадамом» у «Энергетика» не самая гладкая. Здесь одна ничья, целых пять поражений и всего четыре победы. При этом команда пропустила 15 голов. К слову, даже на выезде пропущенных на два меньше.

Ставка на тоталы и голы

За 20 матчей между собой противники наколотили друг другу 50 голов, что в среднем за игру составляет ровно 2,5 мяча. На наш взгляд, при таких цифрах рисковать и проверять классические тоталы всё же не стоит.

«Неман» — «Рух». Прогноз: «олени» вновь добьются результата на своём поле В нынешнем сезоне гродненцы набрали дома семь очков из девяти возможных.

Однако стоит обратить внимание на то, что «Шагадам» в своих последних пяти гостевых поединках забил всего один гол. Случилось это ещё в конце февраля в товарищеском матче против белорусского клуба «Торпедо»-БелАЗ (1:2).

На таком фоне ставка «Шагадам» не забьёт за внушительный коэффициент 3.20 выглядит не такой уж опрометчивой. Варианты с подстраховкой — ИТМ2 1 мяча за коэффициент 2.16 и хотя бы одна команда не забьёт за коэффициент 1.69.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркмении «Энергетик» — «Шагадам»

На данный момент соперники выглядят плюс-минус равными. Однако любопытно, что в последнее время «Шагадам» очень неубедительно играет выездные матчи. К слову, в последних пяти гостевых поединках клуб забил лишь один гол. А при таких раскладах можно даже подумать над ставкой с коэффициентом 3.20.



Ставка: «Шагадам» не забьёт за коэффициент 3.20.