Ставки и прогнозы: на что ставить 9 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 9 мая.

На что ставить в футболе 9 мая

Футбол оживает! На выходных уже довольно много матчей! Продолжается тур в Беларуси, в субботу пройдут 2 матча. «Славия» в 15:00 начнет свою встречу против «Торпедо-БЕЛАз». Двумя часами позже в Гродно выяснять отношения будут «Неман» и «Рух». Еще в Беларуси пройдут матчи Первой и Второй лиг.

Набирает ход Суперлига Южной Кореи, на 9 мая запланированы сразу 3 встречи. В 08:00 начнется матч «Ульсан Хендая» и «Санчжу Сангму», в 10:30 прозвучит стартовый свисток встречи «Инчхона» и «Дегу». Завершится игровой день в 13:00 матчем «Кванджу» и «Соннама».Кроме того, возобновляют свой чемпионат Фарерские острова!

Если профессиональный футбол не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Здесь число турниров и матчей в букмекерской линии с каждым днем только увеличивается.

Матчи по хоккею для ставок 9 мая

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 9 мая В Германии и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно! Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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