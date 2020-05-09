Хабиб может сорвать бой Фергюсон – Гэтжи: букмекеры предлагают безумные ставки на UFC

9 мая 2020 года состоится бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи. Прямой эфир покажет «РЕН ТВ». Трансляция боя начнётся 10 мая около 7:00 мск. Фергюсон – явный фаворит букмекеров: сделать ставку на победу Тони можно с коэффициентом 1.48. Поставить на выигрыш Гэтжи можно за 2.66, ставка на ничью доступна за 51.00.
Главный прогноз на бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи:
Фергюсон к 36 годам добился 25 побед при трёх поражениях. Последняя неудача Тони датирована 2012 годом, а далее были 12 подряд выигрышей.
Гэтжи на пять лет младше соотечественника. У Джастина баланс 21-2-0, включая три победы подряд.
Мы рассмотрим 12 предложений букмекеров с коэффициентами от 9.00. Сорвать куш на главном бое вечера можно необычными ставками.
Фергюсон – Гэтжи, UFC 249: плевок и удар в пах
За одинаковый коэффициент 9.00 в линии есть несколько вариантов:
● Один из бойцов плюнет в соперника во время боя.
● Тони Фергюсон выпрыгнет из клетки после боя.
● Рефери снимет балл с бойцов.
● Бой остановят из-за удара в пах.
В трёх последних боях Гэтжи победил в первом раунде. Фергюсон также не намерен проводить затяжной поединок. Бойцы сосредоточатся на главном: штрафы, плевки и удары в пах маловероятны.
Ещё более рискованной выглядит ставка на прыжок из клетки после боя. Турнир пройдёт при пустых трибунах, а соперники и их окружения не успели вывести друг друга из психологического равновесия.
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: укус и перенос турнира
С коэффициентами от 14.00 до 25.00 представлены более рискованные предложения:
● Турнир UFC 249 перенесут за коэффициент 14.00.
● Тэйкдаун Фергюсона в каждом из пяти раундов за 20.00
● Один из бойцов укусит соперника во время боя за 25.00
● Тони Фергюсон победит в первые 30 секунд за 25.00
В профессиональной карьере Фергюсона пока нет побед в первые 30 секунд, но это самый интересный вариант в списке. Тони в фантастической форме и зол из-за очередной отмены боя с Хабибом.
У Гэтжи практически нет шансов в затяжном поединке. Фергюсон выносливее, поэтому Джастин может пойти на стартовый штурм. Опытный Тони способен быстро отправить соперника в нокаут.
Фергюсон – Гэтжи, 9 мая: завершение карьеры и Хабиб
Самые безумные предложения букмекеров оценены коэффициентами от 40.00 и выше:
● Джастин Гэтжи победит в первые 30 секунд за коэффициент 40.00.
● Победитель заявит о завершении карьеры в октагоне за 80.00.
● Тэйкдаун Гэтжи в каждом из пяти раундов за 80.00.
● Хабиб Нурмагомедов сорвёт бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи за 200.00.
Хабиб, разумеется, не будет срывать бой между Фергюсоном и Гэтжи. Но Нурмагомедов наверняка посмотрит этот поединок, чтобы ещё лучше изучить сильные и слабые стороны Тони.
Только не стоит исключать сенсацию от самого Фергюсона. Тони уже 36 лет и по каким-то немыслимым обстоятельствам он до сих пор не дрался ни с Нурмагомедовым, ни с Макгрегором.
Фергюсон может уйти красиво и поставить под сомнение действия UFC. Тогда бонусом станет проход коэффициента 80.00.
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