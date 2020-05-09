«Динамо-Брест» — «Динамо Минск». Прогноз: Кучук найдёт управу на Милевского и Кисляка

В матче восьмого тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» сыграет с минским «Динамо» 10 мая. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Динамо-Брест» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Динамо Мн» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Динамо Минск»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 10 мая «Динамо-Брест» — «Динамо Минск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Динамо-Брест» — «Динамо Минск» (10.05.2020)

Программу восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу закроет битва в Бресте, где местное «Динамо» примет «Динамо Минск». Обе команды начали сезон заметно ниже ожиданий и никак не могут быть довольны собой. Достаточно сказать, что на данный момент они располагаются в нижней части турнирной таблицы

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У брестчан недавно случился кошмарный отрезок из трёх поражений в четырёх матчах Высшей лиги. Правда, на него удалось отреагировать разгромной победой над худшим клубом турнира. Неделю назад южане в гостях разгромили «Белшину» со счётом 3:0. Звучит красиво, хотя на деле команда выглядела не лучшим образом.

Новичок элитного дивизиона смотрелся ничуть не хуже действующего чемпиона страны и при доле везения мог даже рассчитывать на ничью. Но удача в тот день была на стороне гостей: они открыли счёт после автогола, после чего позволили сопернику создать несколько отличных возможностей. Вот только с реализацией не задалось, а во втором тайме «Динамо» забило ещё дважды.

Поводов для оптимизма всё равно немного: всего 10 очков в семи турах и 11-е место в турнирной таблице. Кадровых проблем много, возможностей для ротации заметно меньше обычного, а тут ещё и начались слухи о возможных финансовых проблемах. Впрочем, плотность в таблице необычайно высока, так что один удачный отрезок перевернёт ситуацию. Кроме того, удалось выйти в финал Кубка Беларуси. Пусть и ценой седых волос для болельщиков.

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А вот минское «Динамо» уже успело пережить смену главного тренера. Сергей Гуренко вновь покинул клуб, его пост занял Леонид Кучук. Экс-наставник «Кубани» и московского «Локомотива» стартовал с уверенной гостевой победы над скромными «Смолевичами» (3:1), а затем споткнулся о «Слуцк» (1:2).

Игра оказалась как минимум ничейной, однако эффективность бело-синих перевесила всё остальное. Минчане здорово начали и были близки к голу, а в середине первого тайма пропустили после дальнего удара. Хозяева продолжили давить, создали несколько хороших моментов. А «Слуцк» во втором тайме использовал второй шанс, после чего отстоял победу.

Надо сказать, что по качеству футбола «Динамо» выглядело вполне неплохо, тот же «Слуцк» на данный момент лидирует в чемпионате Беларуси. А вот брестчане переживают натуральный кризис. Повезло не вылететь из Кубка страны, да и победа над «Белшиной» оказалась убедительной только по счёту.

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Потому тут, на наш взгляд, следует отталкиваться от гостей. Статистика с этим согласна: в пяти предыдущих гостевых поединках минское «Динамо» уступило лишь однажды. Эмоциональный подъём после смены тренера очевиден, с движением и энергией стало заметно лучше. Шансы зацепиться у минчан точно будет.

Вариантов достаточно: аккуратный — минское «Динамо» не проиграет за 1.69, посмелее — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10. Можно подумать и о П2 с нулевой форой за 2.42. Особой результативности не ждём: команды Леонида Кучука редко выдают три верховых поединка подряд.

Прогноз и ставки на матч «Динамо-Брест» — «Динамо Минск»

Минчане после смены главного тренера подают признаки жизни: много двигаются, исправно создают моменты. А вот «Динамо-Брест» находится в непростом положении. Результаты просели, много кадровых потерь, появились новости о финансовых проблемах. На наш взгляд, гости смогут набрать очки.

Ставка: «Динамо Минск» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.10.

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