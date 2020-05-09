«Смолевичи» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик и Стасевич войдут в топ-3 чемпионата Беларуси

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«Смолевичи» — БАТЭ, 10 мая, прогноз на матч Высшей лиги Беларуси

«Смолевичи» — БАТЭ, 10 мая, прогноз на матч
Алексей Анисимов
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В последних пяти матчах борисовчане пропустили лишь один гол при девяти забитых.
Ставки / Прогнозы 0

«Смолевичи» примут БАТЭ в матче восьмого тура чемпионата Беларуси 10 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом борисовчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех команды из Смолевичей оценён букмекерами коэффициентом 13.75.

Букмекерские коэффициенты на матч «Смолевичи» — БАТЭ

Букмекеры не уверены, что матч белорусской лиги «Смолевичи» — БАТЭ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.68. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча «Смолевичи» — БАТЭ (10.05.2020)

Беларусь - Высшая лига. 8-й тур
10 мая 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Смолевичи
Смолевичи
Не начался
БАТЭ
Борисов

Положение «Смолевичей» едва ли может их устраивать. При довольно неплохом качестве футбола достичь желаемого результата пока никак не получается. За семь туров команда заработала лишь три очка и пребывает на предпоследнем месте, хотя при доле везения могла рассчитывать на пять-шесть баллов.

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А два предыдущих матча «смола» проиграла с общим счётом 1:5. Сперва не сдержала минское «Динамо» (1:3), затем не смогла ничего предложить «Энергетику-БГУ» (0:2). Примечательно, что единственный гол «смольных» в этих двух встречах — автогол защитника «динамиков».

БАТЭ после провального старта заметно раскочегарился. В последних пяти играх было набрано 13 из 15 возможных очков. Единственную ничью борисовчане скатали с «Торпедо»-БелАЗ (0:0), но тут надо сказать, что жодинцам тогда крепко повезло.

В последнем же туре желто-синие принимали «Неман» (3:1). Счёт был открыт уже на 12-й минуте, а пять минут спустя БАТЭ заработал и реализовал пенальти. Однако опускать руки гродненцы не собирались и на 31-й минуте отквитали один мяч. Сделать подвиг желто-зеленым не удалось — клуб из Борисова контролировал игру во втором тайме и оформил третий гол, сняв все вопросы.

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За 11 матчей против «северян» «горняки» одержали восемь побед.

Теперь БАТЭ предстоит выезд к «Смолевичам». Команды до этого успели встретиться лишь дважды, ещё в 2018 году («смольные» тогда в первый раз вышли в Высшую лигу). Тогда желто-синие обе игры выиграли, но на тоненького — дважды с разницей в один мяч.

Однако в этот раз мы бы не стали ожидать голов с обеих сторон: у «смолы» кошмарнейшая результативность (всего три гола за семь туров). Такой результат в чемпионате Беларуси только у брестского «Руха». Но брестчане компенсируют низкую результативность организованностью в обороне, чем «Смолевичи» похвастаться не могут.

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В пяти домашних играх серо-синие имеют четыре победы.

БАТЭ же сейчас выглядит куда лучше, чем на старте первенства. В пяти последних играх он пропустил лишь однажды, а четыре из них выиграл. На таком фоне неплохим вариантом для ставки выглядит победа борисовчане с сухим счётом за коэффициент 1.74.

Прогноз и ставки на матч «Смолевичи» — БАТЭ

БАТЭ после провального старта заметно раскочегарился и на предстоящий поединок выйдет фаворитом. «Смолевичи» же результатами не радуют: за семь туров они забили лишь три мяча и набрали три очка. На наш взгляд, «смола» не сможет ничего предложить многократному чемпиону Беларуси.

Ставка: победа БАТЭ всухую за коэффициент 1.74.

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