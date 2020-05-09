«Смолевичи» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик и Стасевич войдут в топ-3 чемпионата Беларуси

«Смолевичи» примут БАТЭ в матче восьмого тура чемпионата Беларуси 10 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом борисовчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех команды из Смолевичей оценён букмекерами коэффициентом 13.75.

Букмекерские коэффициенты на матч «Смолевичи» — БАТЭ

Букмекеры не уверены, что матч белорусской лиги «Смолевичи» — БАТЭ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.68. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча «Смолевичи» — БАТЭ (10.05.2020)

Положение «Смолевичей» едва ли может их устраивать. При довольно неплохом качестве футбола достичь желаемого результата пока никак не получается. За семь туров команда заработала лишь три очка и пребывает на предпоследнем месте, хотя при доле везения могла рассчитывать на пять-шесть баллов.

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А два предыдущих матча «смола» проиграла с общим счётом 1:5. Сперва не сдержала минское «Динамо» (1:3), затем не смогла ничего предложить «Энергетику-БГУ» (0:2). Примечательно, что единственный гол «смольных» в этих двух встречах — автогол защитника «динамиков».



БАТЭ после провального старта заметно раскочегарился. В последних пяти играх было набрано 13 из 15 возможных очков. Единственную ничью борисовчане скатали с «Торпедо»-БелАЗ (0:0), но тут надо сказать, что жодинцам тогда крепко повезло.



В последнем же туре желто-синие принимали «Неман» (3:1). Счёт был открыт уже на 12-й минуте, а пять минут спустя БАТЭ заработал и реализовал пенальти. Однако опускать руки гродненцы не собирались и на 31-й минуте отквитали один мяч. Сделать подвиг желто-зеленым не удалось — клуб из Борисова контролировал игру во втором тайме и оформил третий гол, сняв все вопросы.

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Теперь БАТЭ предстоит выезд к «Смолевичам». Команды до этого успели встретиться лишь дважды, ещё в 2018 году («смольные» тогда в первый раз вышли в Высшую лигу). Тогда желто-синие обе игры выиграли, но на тоненького — дважды с разницей в один мяч.



Однако в этот раз мы бы не стали ожидать голов с обеих сторон: у «смолы» кошмарнейшая результативность (всего три гола за семь туров). Такой результат в чемпионате Беларуси только у брестского «Руха». Но брестчане компенсируют низкую результативность организованностью в обороне, чем «Смолевичи» похвастаться не могут.

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БАТЭ же сейчас выглядит куда лучше, чем на старте первенства. В пяти последних играх он пропустил лишь однажды, а четыре из них выиграл. На таком фоне неплохим вариантом для ставки выглядит победа борисовчане с сухим счётом за коэффициент 1.74.

Прогноз и ставки на матч «Смолевичи» — БАТЭ

БАТЭ после провального старта заметно раскочегарился и на предстоящий поединок выйдет фаворитом. «Смолевичи» же результатами не радуют: за семь туров они забили лишь три мяча и набрали три очка. На наш взгляд, «смола» не сможет ничего предложить многократному чемпиону Беларуси.



Ставка: победа БАТЭ всухую за коэффициент 1.74.