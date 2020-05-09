Бундеслига возобновится 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Вердер»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно, пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

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Естественно, за этот период многое успело произойти. Раз уж другого топового футбола в ближайшие недели определённо не будет, самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Продолжим разбором «Вердера».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства бременцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии. Они набрали 18 очков и имеют игру в запасе, поскольку поединок 24-го тура с «Айнтрахтом» перенесли. Задача на остаток первенства элементарная — остаться в элите.



Регламент прост: два худших клуба по итогам сезона напрямую покидают Бундеслигу, а финишировавший на 16-й позиции проведёт стыковые матчи с третьей командой второго дивизиона. Находящийся на последней строчке «Падерборн» отстаёт на два балла. У «Фортуны» 22 очка.



Избежать стыков вряд ли удастся, поскольку располагающийся на 15-й строчке «Майнц» уже успел набрать 26 очков. Отрыв существенный, хотя игра в запасе в такой ситуации даже может оказаться ключевой.

Календарь

Расписание у зелёно-белых вполне рабочее. Во втором круге чемпионата Германии они уже успели сыграть с «РБ Лейпциг» (0:3) и дортмундской «Боруссией» (0:2). Из топ-5 остались три соперника («Бавария», «Боруссия» М и «Байер»), однако с каждым из них предстоит встретиться в Бремене.

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Ещё один важный момент: «Вердеру» осталось провести 10 встреч, шесть из них состоятся в родных стенах. Играть придётся без болельщиков, но всё равно родные трибуны и знакомый газон могут оказаться важным фактором. Вроде бы всё необходимое для достойной борьбы у команды имеется, если бы не одна проблема. Но о ней ниже.

Стиль игры

Бременцы перед стартом сезона явно рассчитывали как минимум на спокойный финиш в середине турнирной таблицы, вот только травмы сразу нескольких ключевых исполнителей (особенно это касается обороны) и психологическая неустойчивость привели к кошмарным результатам.



Команда часто зевает передачи вразрез, позволяя сопернику выйти на ударную позицию одним действием. Также стоит отметить слабую защиту при стандартных положениях и уязвимость к подачам и прострелам с фланга. Собственно, «Вердер» пропускает больше всех в чемпионате Германии.

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55 голов за 24 матча, то есть аж по 2,3 штуки на 90 минут. Необычайно много даже для крайне результативной Бундеслиги. Вопрос выживания сводится именно к этому — сумеют ли бело-зелёные залатать дыры и добавить при обороне. Если нет, отыграть отставание будет сложно.

Тренды

«Вердер» на удивление неплохо играет в гостях: 13 баллов в 13 поединках, 11-е место среди всех участников турнира. Проблем с результативностью нет: 19 забитых голов при 29 пропущенных. Полтора мяча в среднем за игру на чужом поле — это отличный результат.

А вот на своём поле всё очень печально: кошмарные пять очков. Одна-единственная победа, которая была одержана аж 1 сентября. 3:2 над «Аугсбургом», который с 34-й минуты действовал в меньшинстве. То есть гордиться тем успехом явно не приходится. И две ничьих — с «Гертой» и «Фрайбургом».



Получается, что в предыдущий раз бременцы набирали очки на своём поле ещё 2 ноября, после чего потерпели шесть поражений подряд. За 11 матчей в родных стенах удалось отличиться всего восемь раз, и это при 26 пропущенных мячах! Ну и самое замечательное — впереди домашние поединки с «Байером», «Боруссией М» и «Баварией». Все шансы ухудшить показатели налицо.

Прогноз на завершение сезона Бундеслиги-2019/2020

Состав у «Вердера» довольно крепкий, но не глубокий. Потому многое будет зависеть от здоровья ключевых исполнителей. Стоит отметить, что бременцам часто натурально не везёт, а вратари регулярно ошибаются. По продвинутой метрике xGA команда должна была пропустить только 42 мяча (а не 55).

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Календарь неплохой, домашних матчей много, а двухмесячная пауза наверняка позволила перезагрузиться и начать с чистого листа. На наш взгляд, бело-зелёные имеют неплохие шансы на спасение, надо только начать побеждать в родных стенах. Вполне можно проверить ставку «Вердер» финиширует выше 17-го места за мощный коэффициент 2.76.