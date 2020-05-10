Ставки и прогнозы на 10 мая: на какие матчи ставить, календарь игр

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 10 мая.

На что ставить в футболе 10 мая

В воскресенье выбор по последнему времени просто огромный, глаза разбегаются! Начнём с Беларуси. В Высшей лиге состоятся заключительные четыре матча восьмого тура. В 14:00 мск стартует игра «Ислочи» и «Белшины», следом сразятся «Витебск» и «Шахтёр» из Солигорска (16:00), «Смолевичи» и БАТЭ (18:00), а также «Динамо-Брест» и минское «Динамо».

«Смолевичи» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик и Стасевич войдут в топ-3 чемпионата Беларуси В последних пяти матчах борисовчане пропустили лишь один гол при девяти забитых.

В Первой лиге Беларуси выбор ещё шире, тут пройдут пять поединков четвёртого тура. Первый из них начнётся в 14:00 мск, а дальше стартовые свистки будут звучать с интервалом в один час. Набирает ход и Вторая лига, в которой предстоит сыграть шесть поединков четвёртого тура.



Два ранних матча пройдут в Южной Корее, где продолжается первый тур К-лиги. В 8:00 мск стартует встреча «Пхохан Стилерс» — «Пусан Ай Парк», а в 10:30 начнут выяснять отношения «Канвон» и «Сеул».



Не стоит забывать и о чемпионате Тайваня, там пришло время пятого тура. Традиционно все четыре матча (в турнире принимает участие восемь команд) стартуют в одно время, а именно — в 11:00 мск.

«Динамо-Брест» — «Динамо Минск». Прогноз: Кучук найдёт управу на Милевского и Кисляка Действующий чемпион Беларуси переживает непростой период.

Кроме того, два матча пройдут в чемпионате Беларуси по футболу среди женщин. В 13:00 мск на поле выйдут сборная Беларуси U19 и «Бобруйчанка», а четыре часа спустя начнётся поединок между «Зоркой БДУ» и «Неманом» из Гродно.



Если предложенных вариантов вам недостаточно, обратите внимание на киберфутбол. Там линии и выбор разрастаются с каждой неделей. А уже 16 мая возобновится чемпионат Германии, и жить станет чуточку веселее.

Матчи по хоккею для ставок 10 мая

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. В НХЛ думают о возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до июля.

Соответственно, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 10 мая

За пределами футбола варианты имеются. Два матча пройдут в женском чемпионате Тайваня по баскетболу, один из них стартует в 12:00 мск, а другой — в 14:00. Ещё две игры состоятся в чемпионате Туркмении по баскетболу среди мужчин. Здесь придётся проснуться пораньше — первая игра начнётся в 9:00 мск, вторая в 11:00.



Любители экзотики могут поставить на крикет, дартс и даже покер. Ну и заключительный путь — киберспорт. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Экспресс на чемпионат Туркмении 3 мая: берём коэффициент 4.51 на матчи понедельника Чемпионат Туркмении редко дарит результативные матчи, но мы ставим на голы.

Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.



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