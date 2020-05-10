«Динамо-Брест» — «Динамо Минск». Прогноз на статистику в матче чемпионата Беларуси

В матче восьмого тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» сыграет с минским «Динамо» 10 мая. Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Динамо-Брест» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Динамо Мн» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Динамо Минск»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 10 мая «Динамо-Брест» — «Динамо Минск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.
Анализ и прогноз матча «Динамо-Брест» — «Динамо Минск» (10.05.2020)
Без сомнения, это центральный матч восьмого тура Высшей лиги Беларуси. Действующий чемпион страны сыграет с крепким клубом, который по итогам минувшего сезона финишировал четвёртым. Ирония заключается в том, что на данный момент соперники находятся в нижней части турнирной таблицы.
Брестчане располагаются на 12-й строчке с девятью очками, минчане добыли девять баллов и оккупировали 13-ю позицию. Понятно, что подобный результат не может расцениваться хотя бы удовлетворительно — это полноценный провал. В то же время есть сразу два обнадёживающих момента.
Прежде всего, высочайшая плотность в турнирной таблице. Южане, например, на данный момент отстают от лидирующего «Слуцка» всего на шесть очков, имея один матч в запасе. Удачного отрезка хватит для того, чтобы ворваться в топ-3. Это прекрасно показал БАТЭ, оперативно исправившийся за кошмарный старт сезона.
И второе — продвинутая статистика говорит о том, что с качеством футбола у команд всё не так печально, как с результатами. По показателю хG соперники даже на фоне всех имеющихся проблем входят в тройку лучших в чемпионате Беларуси. Не хватает везения и надёжной обороны, всё же пропускать по мячу за игру в низовой лиге и надеяться на борьбу за чемпионство несколько наивно.
Букмекеры не ждут от соперников голов, хотя определённые предпосылки к этому имеются. Прежде всего, статистика очных встреч. В четырёх предыдущих случаях голы забивались в обе стороны, а в минувшем сезоне вообще дважды зашла мощная ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 гола» (2:1 и 1:3). Сейчас на этот вариант, к слову, дают 2.59. А «обе забьют» оценена в 1.92.
Но и это ещё не всё. Минское «Динамо» после смены главного тренера и прихода Леонида Кучука показывает довольно бойкий футбол. А главное — оба матча при новом наставнике получились верховыми: 3:1 со «Смолевичами» и 1:2 от «Слуцка». Похоже на то, что скучать зрителям не придётся.
Леонид Кучук славится любовью к жёсткой дисциплине. В двух встречах под его руководством минчане получали жёлтые карточки реже соперника. От этого вполне можно оттолкнуться. П1 по предупреждениям идут у букмекеров за коэффициент 2.49, вариант попроще — ИТМ 3 жёлтых карточки минского «Динамо» за коэффициент 1.67.
Прогноз и ставки на матч «Динамо-Брест» — «Динамо Минск»
Минчане сменили тренера, при Леониде Кучуке выдав два верховых поединка. В обоих случаях «Динамо» получало жёлтые карточки реже соперника. Дисциплина многое решит в этой игре, так что можно рискнуть и проверить П1 по «горчичникам» за мощный коэффициент 2.49.
Ставка: «Динамо-Брест» получит больше жёлтых карточек за 2.49.
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