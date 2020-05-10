Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Фортуна»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

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Естественно, за этот период многое успело произойти. Раз уж другого топового футбола в ближайшие недели определённо не будет, самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Продолжим разбором «Фортуны».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства F95 занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Она набрала 22 очка в 25 турах, оставив позади себя только «Падерборн» (16 баллов) и «Вердер» (18). При этом нужно учитывать, что у бременцев остаётся игра в запасе.

Остальные находятся на некотором отдалении. «Майнц» имеет в активе 26 очков, «Аугсбург» — 27, а «Герта» и «Айнтрахт» — по 28. Регламент прост: два худших клуба по итогам сезона напрямую покидают Бундеслигу, а финишировавший на 16-й позиции проведёт стыковые матчи с третьей командой второго дивизиона.

Соответственно если команда сохранит занимаемую позицию, то отправится играть стыковые матчи. Задача-минимум — не пропустить вперёд себя «Вердер» и «Падерборн», хотя лучше бы, разумеется, подняться на 15-е место и избежать дополнительной нервотрёпки.

Календарь

Расписание у клуба из Дюссельдорфа не самое удобное. Во втором круге он успел пересечься лишь с двумя соперниками из топ-6. Без шансов проиграл в гостях «Байеру» (0:3), а также влетел в родных стенах «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (1:4). Соответственно впереди битвы с тремя лучшими командами страны на данный момент.

Бундеслига возобновится 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Вердер» Бременцы пропускают больше всех в чемпионате Германии, но имеют шанс спастись.

В 29-м туре предстоит выезд в Мюнхен, где придётся сражаться с «Баварией». В 31-м туре «Фортуну» ожидает домашний матч с дортмундской «Боруссией», а затем гостевая встреча с «РБ Лейпциг». Кроме того, в 28-м туре в Дюссельдорф пожалует «Шальке». Так что с середняками и аутсайдерами нужно выжимать максимум.

Многое решит первый же поединок после возобновления первенства: 16 мая подопечные Уве Рёслера примут «Падерборн». В первом круге они уступили со счётом 0:2. Победа фактически сбросит одного конкурента с хвоста, а вот в случае поражения борьба за выживание обострится до предела.

Стиль игры

«Фортуна» стремится действовать вертикально. На территорию не претендует (45,7% владения мячом — 15-е место в Бундеслиге), активно использует дальние передачи и имеет крен на правый фланг. Чаще F95 из-за пределов штрафной в чемпионате Германии не бьёт никто (в среднем шесть раз за игру).

Долгое время атаку тянул на себе опытный Роувен Хеннингс. Пока он стабильно забивал, «Фортуна» исправно набирала очки. Однако затем началась чёрная полоса: в восьми матчах Бундеслиги перед паузой Хеннингс не отличился ни разу, а результаты коллектива заметно ухудшились. От состояния форварда будет зависеть многое.

Чемпионат Германии вернётся 16 мая. Прогнозы и ставки на сезон: «Падерборн» В шести матчах перед приостановкой сезона «Падерборн» набрал всего одно очко.

Пропускает команда ровно по два мяча за игру — вполне нормальный показатель для аутсайдера Бундеслиги, у подавляющего большинства прямых конкурентов всё ещё хуже. Основная проблема — атака. Всего 27 голов за 50 матчей — для результативного чемпионата Германии маловато будет. Столько же у «Вердера», а остальные как минимум достигли отметки в 30 точных ударов.

Тренды

«Фортуна» не отличается агрессивной обороной: фолит не так часто, а по количеству отборов (14,8 в среднем за игру) вообще находится на 16-м месте в чемпионате Германии. Проблемы с дисциплиной имеются: именно клуб из Дюссельдорфа получает жёлтые карточки чаще всех. 63 «горчичника» на 25 матчей, ни одна другая команда не дошла до планки в 60 предупреждений.

Зато до сих пор удавалось обходиться без удалений. На всю Бундеслигу красные карточки в текущем сезоне не получали всего два коллектива — «Фортуна» и «Хоффенхайм». В общем, ловить победу F95 по жёлтым карточкам в той или иной встрече вполне реально.

Также стоит заметить, что «Фортуна» часто добавляет на исходе игрового времени. Больше половины от общего числа голов пришлись на заключительные 15 минут каждого из таймов. Восемь голов в отрезок с 30-й по 45-ю минуту и семь — в отрезок с 76-й минуты по конец второго тайма.

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Положение у «Фортуны» не самое печальное, запас перед «Падерборном» и «Вердером» имеется. Однако календарь в оставшиеся недели явно хуже среднего: предстоит сразиться с тремя лучшими командами Бундеслиги («Бавария», «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг»), которые вряд ли станут дарить очки в ключевые моменты сезона.

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Подняться выше 16-го места будет сложно: все остальные оторвались как минимум на четыре очка и определённо не уступают по уровню состава. Многое будет зависеть от нападения, пока F95 забивает меньше всех в Бундеслиге. На наш взгляд, команде предстоит битва с «Вердером» за 16-17-ю строчки, всё решится на тоненького.