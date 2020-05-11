Ставки и прогнозы на 11 мая: на какие матчи ставить, календарь игр

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 11 мая.

На что ставить в футболе 11 мая

В воскресенье выбор по последнему времени имелся просто огромный, однако понедельник по устоявшейся традиции получается пустым. Туры в чемпионатах Беларуси, Южной Кореи, Туркмении и Тайваня были завершены в воскресенье, а в Никарагуа накануне закончился финал плей-офф.



UFC 249 тоже отгремел, смешанные единоборства взяли небольшую паузу. В результате в понедельник состоится ровно один профессиональный матч. Выручает, как водится, Беларусь. В 18:00 мск стартует заключительная встреча четвёртого тура первой лиги.

«Локомотив» — «Крумкачы». Прогноз: берём коэффициент 2.51 в матче Первой лиги Беларуси Победитель матча выйдет на первое место в турнирной таблице.

Впрочем, афиша по местным меркам более чем солидная. В Гомеле “Локомотив” примет “Крумкачы”. Обе команды набрали по семь очков в трёх турах и находятся на верхушке турнирной таблицы. Расклад максимально прост: победитель матча выйдет на первое место в турнире.



Если эта игра не вызывает у вас интереса, можно обратить внимание на киберфутбол. Там вариантов предостаточно: любые лиги и форматы, любые турниры и участники. Также потихоньку можно начинать обратный отсчёт до возобновления немецкой Бундеслиги. Оно состоится уже 16 мая.

Матчи по хоккею для ставок 11 мая

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. В НХЛ думают о возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до июля.

Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Фортуна» Подняться выше 16-го места клубу из Дюссельдорфа будет невероятно сложно.

Соответственно в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 11 мая

За пределами футбола выбора практически нет — гольф, дартс и шахматы. Пожалуй, последний вариант наиболее интересен: в 19:30 мск начнутся полуфинальные матчи популярного интернет-турнира по скоростным шахматам.



Ну и заключительный путь — киберспорт. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.