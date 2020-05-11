Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Аугсбург»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

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Естественно, за этот период многое успело произойти. Раз уж другого топового футбола в ближайшие недели определённо не будет, самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Продолжим разбором «Аугсбурга».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства «фуггеры» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Они набрали 27 очков в 25 турах, оставив позади себя четыре клуба — «Падерборн» (16 баллов), «Вердер» (18), «Фортуну» (22) и «Майнц» (26). У бременцев также имеется игра в запасе.

Регламент турнира не претерпел изменений: два худших клуба по итогам сезона напрямую покидают Бундеслигу, а финишировавший на 16-й позиции проведёт стыковые матчи с третьей командой второго дивизиона. Задача-минимум на остаток сезона — спокойно сохранить прописку в элите.

Ещё совсем недавно баварцы располагались в середине турнирной таблицы, однако отрезок перед приостановкой чемпионата напрочь провалили. В пяти последних турах они смогли набрать всего одно очко: четыре поражения, три из которых всухую. А также 1:1 с «Фрайбургом» в родных стенах.

Календарь

Расписание у «Аугсбурга» в оставшихся турах просто чудесное. Дело в том, что во втором круге команда уже успела сразиться с четырьмя представителями топ-5 немецкой Бундеслиги — «Баварией», «Боруссией Д», «Байером» и «Боруссией М». Осталась только игра с «РБ Лейпциг». Но и тут есть два позитивных обстоятельства.

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Во-первых, играть придётся на своём поле, в Аугсбурге. Во-вторых, будет это в заключительном туре. К тому моменту «фуггеры» наверняка решат все вопросы по сохранению места в элите. Да и «РБ Лейпциг» может потерять турнирную мотивацию. Задача звучит максимально просто — набирать свои очки с середняками и аутсайдерами.

Стиль игры

Начнём с того, что «Аугсбург» с огромным отрывом занимает последнее место в чемпионате Германии по владению мячом. Всего 40,1%. У идущего на 17-й строчке «Униона», для сравнения, 44%. В принципе, этой информации уже достаточно, чтобы примерно понять, в какой футбол играет команда.

Она действительно не претендует на территорию даже в большинстве домашних встреч (если только не уступает в счёте), стремится действовать вертикально и активно использует дальние передачи. Результат — место в топ-3 среди всех участников турнира по количеству офсайдов, по 2,6 штуки в среднем за игру.

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Из сильных сторон стоит выделить стандарты: фолить вблизи штрафной площади не рекомендуется, да и оборона при угловых тут в порядке. Отметим защитника Филиппа Макса, у которого семь голов (всего один с пенальти) и пять результативных передач за 23 игры. В прессе регулярно появляются новости о том, что 26-летним футболистом интересуются топ-клубы.

Тренды

«Аугсбург» — одна из самых домашних команд нынешнего розыгрыша чемпионата Германии. В родных стенах результаты более чем солидные: 18 очков в 12 матчах (11-е место) при разнице 24:21. А вот на выезде всё гораздо печальнее. В 13 поединках удалось разжиться всего девятью баллами.

Хуже во всей Бундеслиге в гостях играет только «Айнтрахт», у которого в активе жалкие семь очков. Разница голов «фуггеров» за пределами «WWK-Арены» смотрится угнетающе — 12 забитых мячей (то есть меньше гола за игру) при 31 пропущенном. Ставить на успехи подопечных Хайко Херрлиха на выезде определённо не стоит.

Для аутсайдера «Аугсбург» мало пропускает в первом тайме, всего 16 голов. А вот после перерыва эффективность обороны резко падает: аж 36 пропущенных мячей, то есть около 70% от общего числа! Ставки на голы и победу соперников во втором тайме на таком фоне определённо стоит проверить.

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В пяти матчах перед приостановкой первенства «Аугсбург» набрал всего одно очко, но там и календарь был сложный. А вот в оставшейся части сезона будет гораздо проще: предстоит сразиться лишь с одним соперником из топ-5 Бундеслиги («РБ Лейпциг»), да и то в родных стенах в заключительном туре.

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Очковый запас у «фуггеров» солидный, состав крепкий, календарь простой. Никаких проблем с сохранением места в элите возникнуть не должно. Больше того — команде по силам подняться на пару-тройку позиций вверх. Высокая плотность в турнирной таблице этому способствует.