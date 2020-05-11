Что значит ставка «дубль» в хоккее и футболе: правила расчёта БК, примеры и статистика

Ставка дубль в букмекерской конторе обычно идёт за коэффициент от 3.00. Этот вид пари непредсказуем, но у БК есть послабления в правилах. Давайте разберёмся, есть ли смысл играть на рынке ставок под названием «дубль — да/нет».
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Что значит ставка дубль в хоккее, футболе
Дубль в спорте — ситуация, при которой один игрок забьёт два мяча или забросит две шайбы в одной игре. Не учитываются автоголы, то есть голы забитые в свои, а не в чужие ворота.
Также дублем называют победу в чемпионате и Кубке страны.
Ставка дубль в хоккее или футболе имеет три разновидности.
1. Индивидуальный, то есть на определённого игрока. Ставку на дубль игрока в росписи обозначают так: «Фамилия, сделает дубль — да/нет».
2. Командный. Любой игрок из указанной команды сможет забить ровно два гола или больше.
3. Общий. Будет ли в матче дубль у любого из участников.
Стратегии ставок на футбол:
Правила по ставке индивидуальный дубль в букмекерской конторе
Недостаточно просто разобраться, что значит ставка дубль. Обратить внимание на такие нюансы.
- Ставка выигрывает, если хоккеист или футболист оформил дубль. Но по правилам ФОНБЕТ, если игрок забивает три гола или больше, ставка всё равно проходит.
- Пари принимается на основное время матча. Если в хоккее или в футболе ставка «дубль — да/нет» идёт с овертаймом, это отдельно указывают в росписи.
Принцип работы букмекерской конторы:
Есть ли смысл ставить на дубли: пример статистики
Выигрышной стратегии по ставке на дубль игрока нет. Предвидеть, что хоккеист или футболист оформит в предстоящей игре дубль практически невозможно. Даже если игрок в отличной форме и может забить больше двух мячей, это не всегда оправдано.
Например, за 68 матчей в НХЛ в сезоне-2019/2020 Александр Овечкин забросил шайб, включая девять дублей и четыре хет-трика. Но один из дублей случился в овертайме.
Ставка на дубль Овечкина сыграла бы в 12 случаях из 68. Это может дать прибыль при коэффициенте от 5.67
За 22 матча в Примере сезона-2019/2020 Лионель Месси забил 19 голов. В том числе Лео сделал дубль, два хет-трика и один покер. Ставка на дубль аргентинца сыграла бы в 4 из 19 поединков. Для плюса на дистанции нужен коэффициент от 4.75.
В подавляющем большинстве случаев коэффициент на дубль главной звезды ниже, чем нужно для прибыли на дистанции.
Таким образом, рынок дубль в линии букмекера — это своеобразная лотерея. Да, периодически можно сорвать куш на большом коэффициенте около 10.00-25.00, но чаще всего ставка проигрывает.
Букмекеры получают прибыль с этого рынка из-за эмоций болельщиков. Порой игроки ставят на своих кумиров не ради выигрыша, а чтобы повысить градус болельщицких переживаний в предстоящем матче.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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