Что значит ставка «дубль» в хоккее и футболе: правила расчёта БК, примеры и статистика

Месси и Овечкин штампуют голы пачками. Рассказываем, можно ли заработать ставками на дубль и что будет при хет-трике и покере.

Ставка дубль в букмекерской конторе обычно идёт за коэффициент от 3.00. Этот вид пари непредсказуем, но у БК есть послабления в правилах. Давайте разберёмся, есть ли смысл играть на рынке ставок под названием «дубль — да/нет».



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Что значит ставка дубль в хоккее, футболе

Дубль в спорте — ситуация, при которой один игрок забьёт два мяча или забросит две шайбы в одной игре. Не учитываются автоголы, то есть голы забитые в свои, а не в чужие ворота.



Также дублем называют победу в чемпионате и Кубке страны.



Ставка дубль в хоккее или футболе имеет три разновидности.



1. Индивидуальный, то есть на определённого игрока. Ставку на дубль игрока в росписи обозначают так: «Фамилия, сделает дубль — да/нет».



2. Командный. Любой игрок из указанной команды сможет забить ровно два гола или больше.



3. Общий. Будет ли в матче дубль у любого из участников.



Стратегии ставок на футбол:

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Правила по ставке индивидуальный дубль в букмекерской конторе

Недостаточно просто разобраться, что значит ставка дубль. Обратить внимание на такие нюансы.

Ставка выигрывает, если хоккеист или футболист оформил дубль. Но по правилам ФОНБЕТ, если игрок забивает три гола или больше, ставка всё равно проходит.

Пари принимается на основное время матча. Если в хоккее или в футболе ставка «дубль — да/нет» идёт с овертаймом, это отдельно указывают в росписи.

Принцип работы букмекерской конторы:

Как работают букмекерские конторы: что это такое, как устроены и на чём зарабатывают Клиенты БК разбираются в спорте, но большинство играет в минус. Один простой трюк даёт букмекерам прибыль на дистанции.

Есть ли смысл ставить на дубли: пример статистики

Выигрышной стратегии по ставке на дубль игрока нет. Предвидеть, что хоккеист или футболист оформит в предстоящей игре дубль практически невозможно. Даже если игрок в отличной форме и может забить больше двух мячей, это не всегда оправдано.



Например, за 68 матчей в НХЛ в сезоне-2019/2020 Александр Овечкин забросил шайб, включая девять дублей и четыре хет-трика. Но один из дублей случился в овертайме.



Ставка на дубль Овечкина сыграла бы в 12 случаях из 68. Это может дать прибыль при коэффициенте от 5.67



За 22 матча в Примере сезона-2019/2020 Лионель Месси забил 19 голов. В том числе Лео сделал дубль, два хет-трика и один покер. Ставка на дубль аргентинца сыграла бы в 4 из 19 поединков. Для плюса на дистанции нужен коэффициент от 4.75.



В подавляющем большинстве случаев коэффициент на дубль главной звезды ниже, чем нужно для прибыли на дистанции.



Таким образом, рынок дубль в линии букмекера — это своеобразная лотерея. Да, периодически можно сорвать куш на большом коэффициенте около 10.00-25.00, но чаще всего ставка проигрывает.



Букмекеры получают прибыль с этого рынка из-за эмоций болельщиков. Порой игроки ставят на своих кумиров не ради выигрыша, а чтобы повысить градус болельщицких переживаний в предстоящем матче.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!