Keen Gaming — Aster. Прогноз: Aster обойдётся безо всяких проблем

12 мая Keen Gaming и Aster проведут первую встречу в текущих составах на DPL-CDA Professional League. Начало трансляции — в 11:00 мск. Эксперты букмекерских контор считают Aster безоговорочным фаворитом противостояния. Коэффициент на успех Aster 1.12. Победа Keen Gaming идёт за 5.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Keen Gaming — Aster

Сухая победа Team Aster котируется коэффициентом 1.55, а со счётом 2:1 идёт за 3.35. Успех Keen Gaming со счётом 2:0 оценён коэффициентом 13.50, а на победу аутсайдера в трёх картах можно поставить с коэффициентом 8.00.



Букмекеры прогнозируют, что матч будет продолжительностью в две карты: тотал меньше 2.5 котируется за 1.42, а на тотал больше 2.5 можно сделать ставку за 2.75.

Анализ и прогноз матча Keen Gaming — Aster (12.05.2020)

Keen Gaming неудачно выступала по ходу сезона. Из шести турниров, в которых команда принимала участие, лишь на Elite Challenge удалось занять призовое место — второе. После итоговой седьмой и девятой позиций на соревнованиях China Dota2 Professional League и CDA League в составе произошли изменения.



В конце апреля к команде присоединились Blood, xiaofu и Fantasy на вторую, третью и пятую позиции. Тиммейты определённо ещё не сыгрались друг с другом. В десяти матчах, включая два на текущем турнире, Keen Gaming добыла всего одну победу.



В DPC рейтинге Keen Gaming занимает 43-ю позицию, а Team Aster — 10-ю. В текущем сезоне турнирные пути команд пересекались восемь раз. Лишь в одной стычке Keen Gaming вышла победителем. Суммарно удалось выиграть лишь три карты. Учитывая результаты обновлённого состава Keen Gaming, то ожидать улучшения статистики очных противостояний с Team Aster не стоит.



Aster обновила состав в сентябре. К команде присоединились Sccc, ChYuan и Fade, сформировав с Xxs и BoBoKa полноценный состав.



В первой половине сезоне результаты команды явно не радовали поклонников. На Hainan Master Cup команда заняла второе место, на MDL Chengdu Major заняла 9-12-е место и завершила календарный год 9-10 позицией на ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore.



В 2020 году результаты пошли на поправку. В рамках 13-го сезона DreamLeague коллектив финишировал на 9-12-й позиции. Через полтора месяца Team Aster победила в третьем сезоне StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. На следующих местных турнирах China Dota2 Professional League и CDA League Team Aster заняла 5-6-е и 8-е места соответственно.

В последних 20 матчах удалось победить в половине. Команда далека от оптимальных кондиций, но выступает определённо лучше визави и на этом фоне предпочтительней в роли фаворита.

Прогноз и ставки на матч Keen Gaming — Aster

Состав Keen Gaming не сыгрался и демонстрирует слабые результаты. Team Aster демонстрирует нестабильные результаты, но выступает куда лучше. Учитывая историю личных встреч в текущем сезоне, ставка на победу Team Aster является самой очевидной. Коэффициент 1.12 не самый привлекательный для ставки, поэтому можно заиграть ставку Aster c форой (-1.5) за 1.55, учитывая, что в серии из 10 матчей их оппонент вырвал у соперников всего три карты.



Ставка: Aster c форой (-1.5) за 1.55.