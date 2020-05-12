Ставки и прогнозы: на что ставить 12 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 12 мая.

На что ставить в футболе 12 мая

Всё больше стран возобновляют если не чемпионаты, то подготовку к ним. Официальных матчей во вторник нет, но есть пара товарищеских игр.

В 11:00 мск в Израиле сыграют «Бней-Иегуда» и «Хапоэль» из Тель-Авива. Часом позднее в Чехии начнут играть «Витковице» и «Баник» из Остравы. Матчи товарищеские, но команды вполне себе



Если эти матчи вас не устраивают, можно сделать ставку на киберфутбол. Здесь число турниров и матчей в букмекерской линии с каждым днём только увеличивается.

Матчи по хоккею для ставок 12 мая

Сезон в профессиональном хоккее завершён. НХЛ ещё надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 12 мая

В Камеруне возобновили чемпионат страны по баскетболу. На вторник запланированы 2 игры. В 16:00 начнётся встреча «Эколе де Баскет ДЛА» и «Ле Нкама», а в 18:00 – «Университета Дуалы» и «Волканик Уорриорз». Экзотика, но профессиональный баскетбол!



В Германии и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!



Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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