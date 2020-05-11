Четыре дня до старта Бундеслиги. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Унион»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно, пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

Бундеслига возобновится через четыре дня. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Герта» Берлинцы рассчитывали побороться за место в еврокубках, но потеряли сезон.

Естественно, за этот период многое успело произойти. Раз уж другого топового футбола в ближайшие недели определённо не будет, самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Продолжим разбором «Униона».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства «железные» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Они набрали 30 очков в 25 турах и чувствуют себя хорошо, полностью соответствуя ожиданиям. Клуб находится в зоне комфорта, поскольку речь идёт о стабильном середняке.

Основная задача у берлинцев — сохранять прописку в элитном дивизионе. В нынешнем году борьба за выживание им не грозит. Отрыв от зоны вылета составляет аж 12 очков. А находящаяся на 16-й строчке «Фортуна» находится в восьми баллах. То есть и до стыковых матчей дело вряд ли дойдёт.

Гораздо легче представить расклад, при котором «Унион» вмешается в борьбу за место в еврокубках. Шансов не сказать чтобы много, но всё же они есть. Располагающийся на шестой позиции «Шальке» ушёл всего на семь очков, а все остальные находятся ещё ближе.

Календарь

Расписание способствует рывку. Дело в том, что во втором круге подопечные Урса Фишера уже успели померяться силами с «РБ Лейпциг», дортмундской «Боруссией» и «Байером». Соответственно, впереди всего два поединка с представителями топ-5. Причём один из них состоится совсем скоро.

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17 мая в Берлин пожалует «Бавария», которая рвётся к очередному титулу. А в 29-м туре предстоит выезд в Мёнхенгладбах. Вот, собственно, и всё. Чаще всего в ближайшие недели придётся сражаться с середняками да аутсайдерами, а потому шансы подняться повыше кажутся реальными.

Стиль игры

«Унион» не отличается изобретательностью и не склонен к романтизму. Это коллектив с большим количеством опытных футболистов, который ставит на физику и дисциплину. По проценту владения мячом он вообще занимает предпоследнее место в чемпионате Германии (всего 44%).

Берлинцы действуют максимально вертикально: много забросов, минимум передач поперёк. Имеется крен на левый фланг, часто выполняются навесы. Кроме того, хватает футболистов с поставленным дальним ударом, которые в любой момент способны мощно выстрелить с 30-35 метров.

«Железные» входят в топ-5 немецкой Бундеслиги по количеству голов после розыгрышей стандартных положений. Физика, несколько высоких игроков и пара домашних заготовок дают свои плоды. В позиционном нападении всё гораздо печальнее. Если команда пропускает первой, то зачастую чахнет.

Тренды

«Унион» часто хватает карточки: замыкает топ-5 по количеству «горчичников» и занимает второе место по красным карточкам. За 25 туров футболисты умудрились удалиться четыре раза. Для чемпионата Германии, где судьи не любят напоминать о себе без лишней необходимости, это очень много.

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Как и большинство команд, на своём поле берлинцы выступают заметно успешнее. В родных стенах они набрали 19 очков при положительной разнице голов (18:16), а вот в гостях сумели разжиться лишь 11 баллами. Баланс мячей резко отрицательный, 14:25.

«Железные» до сих пор ни разу не побеждали с разгромным счётом, что вполне логично при учёте их стиля игры. Три победы из девяти одержаны с разницей в один мяч, а оставшиеся шесть — в два. В то же время просто так они никого не отпускают: семь поражений из 13 с разницей в один гол, ещё четыре — в два.

Прогноз на завершение сезона Бундеслиги-2019/2020

«Унион» — классический середняк чемпионата Германии. Владеть мячом не стремится, действует вторым номером, имеет большое количество опытных футболистов. Атакует вертикально, часто использует забросы, опасен при розыгрыше стандартных положений. Пропускает мало. По крайней мере по меркам Бундеслиги.

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В оставшихся турах календарь приятный, отрыв от зоны вылета большой. Соответственно, никаких проблем с сохранением прописки в элитном дивизионе тут не возникнет. Больше того, при доле везения вреально подняться на пару строчек вверх и навязать борьбу за место в зоне еврокубков. Плотность в таблице высокая, даже идущий шестым «Шальке» находится в семи очках.