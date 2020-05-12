Топ-10 книг про ставки на спорт от «Чемпионата».

Книги о ставках на спорт: секреты букмекеров и пособия по стратегиям от профессионалов

Книги про ставки на спорт помогают игрокам разобраться в мире азартных игр. Вы знакомитесь с терминами, изучаете стратегии, анализируйте чужие ошибки и понимаете принципы управления деньгам. Рассказываем о мировой классике и российских изданиях.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Зачем читать книги про ставки на спорт

Экспертные мнения, полезные советы, систематизированные знания и просто биографии людей, которые имеют опыт игры на ставках, могут помочь:

понять внутренние механизмы букмекерства;

выбрать игровую стратегию, основанную на конкретной математической модели;

научиться правильно управлять денежными ресурсами;

повысить уровень аналитических способностей, необходимых для спортивного прогнозирования;

разобраться, насколько вы психологически готовы к тому, чтобы играть на ставках.

Секреты ставок на спорт:

Секреты ставок на спорт от профессионалов для начинающих: как правильно выбрать стратегию Разбираем советы профессионалов, ключевой финансовый принцип и что нужно сделать перед регистрацией в букмекерской конторе.

Топ-10 книг про ставки на спорт

Книги о ставках на спорт сегодня издают в большом количестве. В нашем топе подобраны самые популярные произведения и интересные новинки.

«Профессиональный игрок» Джорджа Миллера. Автор — легенда в мире беттинга. Миллер достиг реального успеха в ставках. Каких-то специфических секретов вы здесь не найдёте, ведь текст — классика, разобранная на цитаты. Но именно классике успеха мы отдаем первое место. «Торгуя базами: Уолл-стрит, азартные игры и бейсбол» Джо Петы. Биография и методика ставок этого человека интересна из-за того, что в беттинг он пришёл с Уолл-Стрит. В книге изложили принципы биржевой игры, успешно применённые в ставках на бейсбол. Но описанные методики подходят и для многих других видов. «Одураченные случайностью» Нассима Талеба. В этой книге секреты ставок на спорт раскрывают не с точки зрения успешного игрока, а с позиции профессора-математика. В ней много скепсиса относительно устоявшихся мнений о беттинге. Книга учит обращать внимание на то, что действительно важно и отметать несущественные случайности. «Футболоматика» Дэвида Самтера. На русском языке книга появилась только в 2019 году. Автор простым языком объясняет, как в современных математических моделях в футболе используют статистические данные. Они помогают выбирать стратегию игры ведущим клубам, тренироваться спортсменам, зарабатывать букмекерам. Но эта математика может пригодиться и профессиональным бетторам при составлении прогнозов на спорт. «Искусство ставить на спорт» Стивена Харриса, Йоакима Марнитца, Эндрю Брокера. Книга представляет собой детальное пособие о многочисленных стратегиях ставок на спорт. Популярность у русскоязычных читателей объясняется тем, что это одно из первых переводных изданий по данной тематике. «Сигнал и шум» Нейта Сильвера. Классический текст об искусстве качественного применения информации. Если отсеять все лишнее и сосредоточится на действующих факторах, в любой сфере реально достичь успеха. В книге можно найти хорошие советы не только о том, как делать ставки на спортивные события. «Принцип ставок» Энни Дьюк. Автор добилась большого успеха в покерных турнирах и в качестве биржевого аналитика. Но книга не о том, как заработать деньги на игре. Текст переносит игровой принцип неопределенности на жизнь современного человека. Книга интересна с прикладной, психологической и философской точки зрения. «Спорт и деньги» Максима Покровского. Три последние позиции выделим для русскоязычных авторов. Этот текст — одни из первых по теме беттинга, написанный российским специалистом. В нём трудно найти что-то новое, но в своё время он был полезным и содержательным пособием. «Доходный теннис» Андрея Плахова. Российские любители ставок на теннис считают текст энциклопедическим. В нём разбирают самые разные аспекты этой игры. «Делай ставки, которые делают деньги» Алексея Шалина. В книге автор подробно разбирает стратегии ставок на спорт. В этом главный плюс издания, вышедшего в 2019 году. Особых секретов и новых фишек здесь нет. Текст — детальное пособие по букмекерству для начинающих.

Обозначения в ставках на спорт:

Обозначения букмекеров в ставках на спорт: расшифровка основных видов и типов пари Как понимать значения в ставках. «Чемпионат» рассказывает о нюансах, из-за которых новички сливают деньги.

Для игрока, делающего ставки на регулярной основе, экспертные мнения перечисленных авторов не будут лишними. Но к каждой книге про ставки на спорт относитесь как к вспомогательному, образовательному материалу, а не прямому указанию к действию.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!