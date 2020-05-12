Ставки на ничью в футболе: виды исходов, выбор матчей и стратегии

Ставки на ничью в футболе идут за коэффициент от 3.00, но поймать этот исход непросто. Мы расскажем, как анализировать статистику и отбирать матчи для ставок на ничью, а также рассмотрим стратегии игры в лайве и прематче.
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Как ничья отображается в букмекерской росписи
Ничья — равенство по голам, очкам, другим статистическим показателям. Такой результат возможен по итогу матча, тайма, другого временного периода.
В букмекерской росписи есть много видов ставок, в которых учитывается ничейный результат:
- «ничья» или «Х» — исход игры, тайма, основного времени, другого отрезка;
- «1Х», «Х2» — ставка победа или ничья;
- «ничьи не будет», «12» — победа одной из команд;
- «овертайм будет — да/нет» — аналог чистой ставки на ничью в матчах, где возможна ничья в основное время;
- ставка на точный счёт — 0:0, 1:1, 2:2 и т.д.
- «тотал меньше 0.5» — аналог нулевой ничьей.
Во многих ставках ничья приводит к расходу. Например, если вы берёте фору (0) на одного из соперников, при ничьей будет возврат суммы пари.
В лайве можно поставить на ничью несколько раз в одном событии. Например, в баскетбольном матче — на основное время, на две половины и на четыре четверти: всего семь ставок, плюс ещё возможен овертайм.
Нулевая фора в ставках:
Ставки на ничью в футболе: статистика
Чащ всего на ничью ставят в футболе. Это обусловлено тем, что процент ничьих здесь выше, чем в других видах спорта.
Статистика ничейных результатов в прошлых сезонах чемпионатов, которые больше всего интересуют российских болельщиков:
|2014/15
|2015/16
|2016/17
|2018/19
|2018/19
|Италия, Серия А
|31.58%
|25.00%
|21.05%
|21.84%
|28.42%
|Испания, Ла Лига
|23.95%
|24.21%
|23.42%
|22.63%
|28.95%
|Германия, Бундеслига
|26.80%
|23.20%
|24.18%
|27.12%
|23.86%
|Англия, Премьер-лига
|24.47%
|28.16%
|22.11%
|26.05%
|18.68%
|Франция, Лига 1
|23.16%
|28.42%
|24.74%
|25.26%
|28.95%
|Россия, Премьер-Лига
|25.42%
|27.92%
|27.08%
|27.92%
|29.17%
Стратегия ставок на ничью, основанная только на статистике, не принесёт результата. От сезона к сезону количество матчей, сыгранных вничью в каждом первенстве, сильно разнится.
Поэтому на длинной дистанции невозможно ориентироваться по конкретному чемпионату и команде.
Как отбирать матчи для ставок на ничейные результаты
Учитывая отсутствие долгосрочной статистической закономерности во всех футбольных лигах, анализируйте каждый матч отдельно.
Вероятность ничьей повышается при таких условиях:
- более сильная команда играет в гостях;
- ставка на победу фаворита идёт за коэффициент от 2.00;
- фаворит не мотивирован к победе любой ценой;
- в составе более сильного клуба отсутствуют ведущие исполнители атакующей линии;
- сложные погодные условия препятствуют результативному футболу.
Есть игроки, которые с учётом перечисленных факторов, делают одиночные ставки на ничью. Преимущество заключается в высоких коэффициентах — выше 3.30.
Но явный недостаток в непредсказуемости ничейных результатов. Часто победу в один мяч команды вырывают на последних минутах игры. Поэтому клиенты БК идут на особые ухищрения.
Многие игроки предпочитают делать ставки на ничью в первом тайме. Здесь к факторам вероятности подключается низкая результативность соперников в первых половинах встреч.
Это видно в статистике. Однако и коэффициенты букмекеров понижаются до 1.70-2.50, что в свою очередь делает одиночные ставки на ничью бессмысленными на дистанции.
Стратегия «2 из 5» для ставок на ничью: суть и пример
Многие игроки доказывают эффективность такой стратегии, как система «2 из 5» на ничейные результаты. Суть этой стратегии заключается в сочетании тщательного отбора матчей с использованием системного типа пари.
Средний коэффициент на ничью составляет 3.10-3.30, а на двойник — 9.61-10.89. В системе «2 из 5» вы составляете 10 таких экспресс-пари.
Если хоть одно из них выигрывает, то есть два матча из выбранных пяти завершаются вничью, общая ставка почти окупится или получится небольшой плюс.
При ничьей в трёх и более встречах, системная ставка приносит существенную прибыль.
Что такое ставка на систему:
Выбираем первенство со сравнительно невысокой результативностью — чемпионат Греции. Ставим на матчи 25-го тура, проводимого 22-23 февраля 2020 года.
Из семи игр нужно выберем пять. Противостояния «Атромитас» — «Ксанти» и АЕК — ОФИ не используем, так как в них хозяева — явные фавориты.
Составим итоговую таблицу по остальным матчам с указанием коэффициентов на ничью и итоговых результатов:
|Игры
|Коэффициент
|Счёт
|ПАОК — «Олимпиакос»
|3.20
|0-1
|«Волос» — «Лариса»
|3.18
|0-0
|«Панетоликос» — «Панионис»
|3.55
|1-0
|«Ламия» — «Арис»
|3.30
|2-2
|«Астерас» — «Панатинаикос»
|3.10
|1-1
Представим, что мы заключили системное пари «2 из 5», поставив 1000 рублей. На каждый из десяти экспрессов приходится по 100 рублей. У нас сыграло три таких двойника, принеся выплаты:
3.18 х 3.30 х 100 = 1049.4
3.18 х 3.10 х 100 = 985.8
3.30 х 3.10 х 100 = 1023
Выплата по ставке составила 3058.2 рубля, а чистая прибыль — 2058.2.
Важно и то, что наша стратегия и подбор матчей оправдали себя. Ведь в двух других играх зафиксирован минимальный перевес одной из команд. Если бы ещё одна встреча завершилась вничью, прибыль была бы кратно выше.
Стратегия ставок на ничью — вилка/подстраховка в лайве
Другая известная стратегия ставок на ничью — вилки/подстраховки в лайве. Действуем по такому алгоритму:
- выбираем матч, в котором на победу фаворита коэффициент 1.70-1.90, а ставка «победа одной из команд» («12») котируется на уровне 1.25-1.35;
- ставим на этот рынок в прематче 80-85% от отведённой на пари суммы;
- следим за игрой в режиме Live;
- когда забивает фаворит, коэффициент на ничью поднимается до 6.00-11.00;
- ставим оставшиеся 15-20% от суммы на ничью.
Какой бы из двух исходов не случился, мы будем в плюсе. Это так называемая вилка, арбитражная ситуация. Но стратегия не является беспроигрышной, ведь есть две опасности:
- команды не забьют голов в матче — просто не появится шанса заключить второе пари, поэтому важно находить матчи, где фаворит настроен на победу;
- первый гол забьёт андердог, что повысит коэффициент не до 6.00, а где-то до 4.00-4.50. Этого недостаточно для вилки, но все равно ставим оставшуюся сумму — для подстраховки и минимизации проигрыша.
Данную стратегию можно применять, не делая первую ставку в прематче. Нужно дождаться начала игры и дать командам сыграть 15-20 минут. Если за это время не будет забито мячей, то коэффициент на «12» вырастет где-то на 0.05-0.15.
Это позволит использовать игры, где в прематче соответствующие котировки составляют 1.15-1.20. Если в начале первого тайма состоится взятие ворот, от выбранного матча придётся отказаться.
Вилки в ставках на спорт:
Пример использования данной стратегии: матч седьмого тура Высшей лиги Беларуси между «Белшиной» и брестским «Динамо», состоявшийся 3 мая 2020 года. Ставка делалась так:
- в прематче на «12» по коэффициенту 1.30 — 800 рублей;
- хозяева забили автогол на 12-ой минуте, из-за чего коэффициент на ничью поднялся до 6.30;
- ставим на него 200 рублей;
- матч заканчивается со счётом «0:3»;
- ставка сыграла по рынку «12».
Итог: 800 х 1.30 = 1040 — выплата. Чистый выигрыш составил 40 рублей. Если бы соперники разошлись миром, выплата была бы 200 х 6.30 = 1260, а чистая прибыль — 260 рублей.
Недостаток этой стратегии состоит в небольших выигрышах в случае победы одного из соперников. Это требует особенно тщательного подбора событий, ведь если ставка проиграет, то она нивелирует многочисленные предыдущие заходы.
Любые стратегии на ничью несут в себе много риска. Но они интересны как математические модели и как возможность игрока проявить аналитическое мастерство прогнозиста.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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