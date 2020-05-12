Ставки на ничью в футболе: виды исходов, выбор матчей и стратегии

Ставки на ничью в футболе идут за коэффициент от 3.00, но поймать этот исход непросто. Мы расскажем, как анализировать статистику и отбирать матчи для ставок на ничью, а также рассмотрим стратегии игры в лайве и прематче.



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Как ничья отображается в букмекерской росписи

Ничья — равенство по голам, очкам, другим статистическим показателям. Такой результат возможен по итогу матча, тайма, другого временного периода.



В букмекерской росписи есть много видов ставок, в которых учитывается ничейный результат:

«ничья» или «Х» — исход игры, тайма, основного времени, другого отрезка;

«1Х», «Х2» — ставка победа или ничья;

«ничьи не будет», «12» — победа одной из команд;

«овертайм будет — да/нет» — аналог чистой ставки на ничью в матчах, где возможна ничья в основное время;

ставка на точный счёт — 0:0, 1:1, 2:2 и т.д.

«тотал меньше 0.5» — аналог нулевой ничьей.

Во многих ставках ничья приводит к расходу. Например, если вы берёте фору (0) на одного из соперников, при ничьей будет возврат суммы пари.



В лайве можно поставить на ничью несколько раз в одном событии. Например, в баскетбольном матче — на основное время, на две половины и на четыре четверти: всего семь ставок, плюс ещё возможен овертайм.



Нулевая фора в ставках:

Что значит фора 0 в ставках на футбол: что такое ф1, ф2 и отличие от двойного шанса Фора 0 — это золотая середина между риском на чистую победу и низким коэффициентом на двойной шанс.

Ставки на ничью в футболе: статистика

Чащ всего на ничью ставят в футболе. Это обусловлено тем, что процент ничьих здесь выше, чем в других видах спорта.



Статистика ничейных результатов в прошлых сезонах чемпионатов, которые больше всего интересуют российских болельщиков:

2014/15 2015/16 2016/17 2018/19 2018/19 Италия, Серия А 31.58% 25.00% 21.05% 21.84% 28.42% Испания, Ла Лига 23.95% 24.21% 23.42% 22.63% 28.95% Германия, Бундеслига 26.80% 23.20% 24.18% 27.12% 23.86% Англия, Премьер-лига 24.47% 28.16% 22.11% 26.05% 18.68% Франция, Лига 1 23.16% 28.42% 24.74% 25.26% 28.95% Россия, Премьер-Лига 25.42% 27.92% 27.08% 27.92% 29.17%

Стратегия ставок на ничью, основанная только на статистике, не принесёт результата. От сезона к сезону количество матчей, сыгранных вничью в каждом первенстве, сильно разнится.



Поэтому на длинной дистанции невозможно ориентироваться по конкретному чемпионату и команде.

Как отбирать матчи для ставок на ничейные результаты

Учитывая отсутствие долгосрочной статистической закономерности во всех футбольных лигах, анализируйте каждый матч отдельно.



Вероятность ничьей повышается при таких условиях:

более сильная команда играет в гостях;

ставка на победу фаворита идёт за коэффициент от 2.00;

фаворит не мотивирован к победе любой ценой;

в составе более сильного клуба отсутствуют ведущие исполнители атакующей линии;

сложные погодные условия препятствуют результативному футболу.

Есть игроки, которые с учётом перечисленных факторов, делают одиночные ставки на ничью. Преимущество заключается в высоких коэффициентах — выше 3.30.



Но явный недостаток в непредсказуемости ничейных результатов. Часто победу в один мяч команды вырывают на последних минутах игры. Поэтому клиенты БК идут на особые ухищрения.



Многие игроки предпочитают делать ставки на ничью в первом тайме. Здесь к факторам вероятности подключается низкая результативность соперников в первых половинах встреч.



Это видно в статистике. Однако и коэффициенты букмекеров понижаются до 1.70-2.50, что в свою очередь делает одиночные ставки на ничью бессмысленными на дистанции.

Стратегия «2 из 5» для ставок на ничью: суть и пример

Многие игроки доказывают эффективность такой стратегии, как система «2 из 5» на ничейные результаты. Суть этой стратегии заключается в сочетании тщательного отбора матчей с использованием системного типа пари.



Средний коэффициент на ничью составляет 3.10-3.30, а на двойник — 9.61-10.89. В системе «2 из 5» вы составляете 10 таких экспресс-пари.



Если хоть одно из них выигрывает, то есть два матча из выбранных пяти завершаются вничью, общая ставка почти окупится или получится небольшой плюс.



При ничьей в трёх и более встречах, системная ставка приносит существенную прибыль.



Что такое ставка на систему:

Что такое система в ставках на спорт: виды, расчет, как отличается от экспресса Ставка на систему приносит деньги, даже если несколько ставок в её составе проиграют. Как это возможно? «Чемпионат» разобрался.

Выбираем первенство со сравнительно невысокой результативностью — чемпионат Греции. Ставим на матчи 25-го тура, проводимого 22-23 февраля 2020 года.



Из семи игр нужно выберем пять. Противостояния «Атромитас» — «Ксанти» и АЕК — ОФИ не используем, так как в них хозяева — явные фавориты.



Составим итоговую таблицу по остальным матчам с указанием коэффициентов на ничью и итоговых результатов:

Игры Коэффициент Счёт ПАОК — «Олимпиакос» 3.20 0-1 «Волос» — «Лариса» 3.18 0-0 «Панетоликос» — «Панионис» 3.55 1-0 «Ламия» — «Арис» 3.30 2-2 «Астерас» — «Панатинаикос» 3.10 1-1

Представим, что мы заключили системное пари «2 из 5», поставив 1000 рублей. На каждый из десяти экспрессов приходится по 100 рублей. У нас сыграло три таких двойника, принеся выплаты:



3.18 х 3.30 х 100 = 1049.4



3.18 х 3.10 х 100 = 985.8



3.30 х 3.10 х 100 = 1023



Выплата по ставке составила 3058.2 рубля, а чистая прибыль — 2058.2.



Важно и то, что наша стратегия и подбор матчей оправдали себя. Ведь в двух других играх зафиксирован минимальный перевес одной из команд. Если бы ещё одна встреча завершилась вничью, прибыль была бы кратно выше.

Стратегия ставок на ничью — вилка/подстраховка в лайве

Другая известная стратегия ставок на ничью — вилки/подстраховки в лайве. Действуем по такому алгоритму:

выбираем матч, в котором на победу фаворита коэффициент 1.70-1.90, а ставка «победа одной из команд» («12») котируется на уровне 1.25-1.35;

ставим на этот рынок в прематче 80-85% от отведённой на пари суммы;

следим за игрой в режиме Live;

когда забивает фаворит, коэффициент на ничью поднимается до 6.00-11.00;

ставим оставшиеся 15-20% от суммы на ничью.

Какой бы из двух исходов не случился, мы будем в плюсе. Это так называемая вилка, арбитражная ситуация. Но стратегия не является беспроигрышной, ведь есть две опасности:

команды не забьют голов в матче — просто не появится шанса заключить второе пари, поэтому важно находить матчи, где фаворит настроен на победу;

первый гол забьёт андердог, что повысит коэффициент не до 6.00, а где-то до 4.00-4.50. Этого недостаточно для вилки, но все равно ставим оставшуюся сумму — для подстраховки и минимизации проигрыша.

Данную стратегию можно применять, не делая первую ставку в прематче. Нужно дождаться начала игры и дать командам сыграть 15-20 минут. Если за это время не будет забито мячей, то коэффициент на «12» вырастет где-то на 0.05-0.15.



Это позволит использовать игры, где в прематче соответствующие котировки составляют 1.15-1.20. Если в начале первого тайма состоится взятие ворот, от выбранного матча придётся отказаться.



Вилки в ставках на спорт:

Что такое вилка в ставках на спорт: как работает эта стратегия у букмекеров Ставки на вилки позволяют заработать при любом исходе в спорте. «Чемпионат» разобрался, что значит вилка и как это работает.

Пример использования данной стратегии: матч седьмого тура Высшей лиги Беларуси между «Белшиной» и брестским «Динамо», состоявшийся 3 мая 2020 года. Ставка делалась так:

в прематче на «12» по коэффициенту 1.30 — 800 рублей;

хозяева забили автогол на 12-ой минуте, из-за чего коэффициент на ничью поднялся до 6.30;

ставим на него 200 рублей;

матч заканчивается со счётом «0:3»;

ставка сыграла по рынку «12».

Итог: 800 х 1.30 = 1040 — выплата. Чистый выигрыш составил 40 рублей. Если бы соперники разошлись миром, выплата была бы 200 х 6.30 = 1260, а чистая прибыль — 260 рублей.



Недостаток этой стратегии состоит в небольших выигрышах в случае победы одного из соперников. Это требует особенно тщательного подбора событий, ведь если ставка проиграет, то она нивелирует многочисленные предыдущие заходы.



Любые стратегии на ничью несут в себе много риска. Но они интересны как математические модели и как возможность игрока проявить аналитическое мастерство прогнозиста.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!