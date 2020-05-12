Бундеслига начнётся через три дня. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Хоффенхайм»

Юлиан Нагельсман перебрался в «РБ Лейпциг», но его бывший клуб сохраняет шансы на место в еврокубках.

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно, пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

Бундеслига возобновится через четыре дня. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Герта» Берлинцы рассчитывали побороться за место в еврокубках, но потеряли сезон.

Естественно, за этот период многое успело произойти. Раз уж другого топового футбола в ближайшие недели определённо не будет, самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Продолжим разбором «Хоффенхайма».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства «деревенские» находятся в самой середине турнирной таблицы чемпионата Германии. Они набрали 35 очков в 25 турах, расположившись на девятой позиции. Никаких разговоров о борьбе за выживание тут и быть не может, даже находящаяся в зоне стыковых матчей «Фортуна» отстаёт на 13 пунктов.



Команда смотрит наверх и ведёт борьбу за попадание в еврокубки. Располагающийся на шестой позиции «Шальке» оторвался всего на два очка, а «Фрайбург» и «Вольфсбург» находятся в одном балле. Отставание мизерное, все шансы попасть в Лигу Европы у бело-синих имеются.



Говорить о большем не приходится, поскольку пятёрка лучших в Бундеслиге сильно оторвалась от всех остальных. Замыкающий топ-5 «Байер» опережает «Хоффенхайм» на 12 очков. Отыграть такое отставание за девять туров, конечно, реально, но маловероятно.

Календарь

Расписание довольно приятное. С четырьмя представителями топ-6 во втором круге уже сыграли: одолели на своём поле «Байер» (2:1), зацепили ничью в Мёнхенгладбахе с «Боруссией» (1:1), получили 0:6 в родных стенах от набравшей страшный ход «Баварии» и разошлись миром в гостях с «Шальке» (1:1).

Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Айнтрахт» Самая невезучая команда Бундеслиги в этом сезоне постарается ворваться в топ-10.

Следовательно, в оставшихся турах предстоит только два матча с по-настоящему мощными командами. Да и те будут не сразу, а потому у подопечных Альфреда Шрёдера имеется время встать в колею и поймать ритм. В 31-м туре они примут «РБ Лейпциг», а в заключительном туре отправятся в Дортмунд.

Стиль игры

«Хоффенхайм» — симпатичный коллектив, стремящийся действовать от себя и владеть мячом даже в матчах с топ-клубами. Он замыкает топ-5 чемпионата Германии по среднему проценту владения мячом (52%), а по количеству голов на контратаках занимает предпоследнее место, опережая только «Фрайбург».



Много атак через центр, мелкий пас, небольшой крен на правый фланг. При этом особой агрессией бело-синие не отличается, в Бундеслиге полно клубов, которые прессингуют гораздо смелее и лучше. По количеству отборов «деревенские» находятся за пределами топ-10, а по числу перехватов идут на последней строчке.



Также стоит отметить хорошие стандарты, после розыгрышей угловых и штрафных удалось забить уже девять голов. Ещё один важный момент — дисциплина. «Хоффенхайм» — один из двух клубов чемпионата Германии наряду с «Фортуной», который до сих пор не получил ни одной красной карточки.

Тренды

«Деревенские» — редкий пример команды, которая в гостях действует даже эффективнее, чем в родных стенах. В 13 домашних поединках набрано только 16 очков, а это 13-е место в Бундеслиге. Разница голов тоже резко отрицательная — 19 забитых голов при 31 пропущенном.

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Зато на выезде ситуация кардинально меняется. 19 баллов в 12 встречах при разнице голов 16:12. Стоит отметить скачок в результативности: в гостях всего по 2,33 мяча за игру, для результативного чемпионата Германии это очень мало. Зато на своём поле аж 3,85 гола в среднем за 90 минут.

Также любопытен дичайший перекос в результативности по таймам. До перерыва бело-синие забили всего десять голов, зато после него — аж 25. Разница в 2,5 раза кажется внушительной. Чаще всего команда забивает после 75-й минуты — целых 14 голов, то есть ровно 40% от общего числа. Эта информация может пригодится при ставках в лайве.

Прогноз на завершение сезона Бундеслиги-2019/2020

«Хоффенхайм» пережил уход Юлиана Нагельсманна и продолжает бороться за путёвку в еврокубки. Шансы сохраняются: отставание от идущего шестым «Шальке» составляет всего два очка, а календарь более чем приятный. Есть всё необходимое для исправного набора очков и рывка.

Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Аугсбург» Одна из самых весёлых команд чемпионата Германии наверняка останется в элите.

Букмекеры сомневаются, что «деревенские» сумеют попасть в топ-6. Поставить на этот исход предлагается с коэффициентом 2.80, то есть в случае успеха со ставки в 1000 рублей клиент получит 2800 рублей. Пожалуй, вполне можно рискнуть.