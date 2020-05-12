Статистический прогноз: «Мерв» — «Алтын Асыр», ставка на матч чемпионата Туркмении

13 мая в матче восьмого тура чемпионата Туркмении «Мерв» примет «Алтын Асыр». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Туркмении «Мерв» — «Алтын Асыр»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Туркмении 13 мая «Мерв» — «Алтын Асыр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.75, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.09. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.55.

Анализ и прогноз матча «Мерв» — «Алтын Асыр» (13.05.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».

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В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.



Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

В чемпионате Туркмении сыграно семь туров, команды находятся в противоположных частях турнирной таблицы. «Алтын Асыр», выигравший пять предыдущих чемпионатов Туркмении, по привычке расположился наверху. 12 очков и второе место, в трёх баллах позади от «Ахала». У которого, правда, есть игра в запасе.

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А вот «Мерв» находится внизу, хотя тут тоже нет ничего удивительного. В прошлом сезоне мургабцы оказались худшим клубом страны, набрав жалкие 11 очков в 28 турах. Сейчас, впрочем, дела движутся чуть лучше. Шесть баллов в семи поединках — этого достаточно, чтобы находиться на шестой строчке.

Форма команд

«Мерв» после месячной паузы в связи с коронавирусом провёл четыре матча. Проиграл три из них — 0:1 «Ашхабаду» и «Шагадаму», а также 1:3 «Копетдагу». Единственная победа на упомянутом отрезке одержана над «Небитчи». Но и тут радоваться нечему — эта команда в прошлом сезоне заняла предпоследнее место, да и встреча оказалась домашней.



У «связистов» результаты чуть лучше, хотя они наверняка рассчитывали на большее. Всего две победы в пяти матчах после возобновления первенства. Одолели «Ахал» (2:1) и «Ашхабад» (4:1), разошлись миром с «Копетдагом» (1:1) и «Энергетиком» (1:1), а также сенсационно уступили «Небитчи» (0:1).

Личные встречи

Тут тотальное преимущество у гостей. За всё время соперники провели 39 поединков, 22 из которых закончились победой «Алтына Асыр». «Мерв» оказался сильнее 10 раз, ещё в семи случаях была зафиксирована ничья. Основные успехи мургабцев остались в далёком прошлом, в последние годы чемпион стабильно берёт верх.

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Причём место проведения встречи не имеет никакого значения. Простой факт: в 12 предыдущих играх «Алтын Асыр» одержал десять побед при двух ничьих. Если уменьшить выборку до семи последних матчей, расклад получится ещё печальнее — семь побед «связистов», три из которых — с разгромным счётом.

Ставки на тоталы и форы

Следовательно лобовая победа фаворита за 1.38 выглядит вполне надёжно для экспресса. Если же вы хотите поднять коэффициент, подумайте о П2 с форой (-1.5) за 2.15 и П2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.10. Пять из семи предыдущих очных встреч получились верховыми, так что коэффициент выше двойки выглядит любопытно.

Прогноз и ставки на матч «Мерв» — «Алтын Асыр»

Действующий чемпион Туркмении встречается с аутсайдером первенства. Возьмём победу гостей через общий тотал больше 2.5 мяча. Эта ставка проходила в пяти из семи предыдущих очных встреч, а коэффициент превышает двойку (2.10). С точки зрения статистики проходить мимо такого предложения нельзя.



Ставка: «Алтын Асыр» победит + тотал больше 2.5 мяча за 2.10.