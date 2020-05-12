Статистический прогноз: «Ашхабад» — «Шагадам», ставка на матч чемпионата Туркмении

Две ставки с коэффициентами в районе двойки на матч чемпионата Туркмении.

В матче восьмого тура чемпионата Туркменистана 13 мая «Ашхабад» примет «Шагадам». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.88.

Букмекерские коэффициенты на матч «Ашхабад» — «Шагадам»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Туркмении «Ашхабад» — «Шагадам» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.

Анализ и прогноз матча «Ашхабад» — «Шагадам» (13.05.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».

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В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.



Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

«Шагадам» за семь матчей сумел набрать 11 очков и расположился на четвертой строчке. Однако плотность верхней части турнирной таблицы пока такова, что от лидирующего «Ахала» команду отделяют четыре пункта, а от идущего вторым действующего чемпиона «Алтын Асыра» — всего один.



«Ашхабад» провел шесть игр, успев заработать 10 очков. Такой результат позволяет ему пребывать на пятой позиции и претендовать, имея матч в запасе, на места повыше. Отрыв от ближайшего преследователя — шестого «Мерва» — составляет четыре балла.

Форма команд

После паузы «Шагадам» скатал четыре встречи и успел набрать неплохую форму. Первый блин, как это водится, получился комом: выездную игру против «Ахала» клуб завалил (0:2). Но зато потом выдал победную трехматчевую серию, в которой не пропустил ни разу.

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«Ашхабад» после возобновления чемпионата Туркмении провел на поединок меньше и выступил хуже. На тоненького обыграл «Мерв» (1:0), пустил два мяча от скромных «Небитчей» (5:2) и провалился с «Алтын Асыром» (1:4).

Личные встречи

За последние два года «Ашхабад» побеждал «Шагадам» лишь однажды. Было это ещё в сентябре 2018 года. Тогда матч завершился минимальной победой «Ашхабада».



В остальных семи встречах, которые соперники успели провести за это время, «Шагадам» не проигрывал. Более того, пять игр остались за ним. Сейчас команда набрала неплохую форму и, думается, сможет дать бой. На таком фоне можно подумать над классическим Х2 за приемлемый коэффициент 1.81.

Ставки на тоталы и голы

За 39 матчей между собой противники наколотили друг другу 82 гола, что в среднем за игру составляет ровно 2,1 мяча. При этом только в двух из последних девяти поединков забивали и те, и другие. Любопытно, что за этот же период верх команды превышали лишь два раза.

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Цифры вполне красноречивые, не видим повода противиться им. Проверим комбинированную ставку хотя бы одна команда не забьёт + тотал меньше 2.5 мяча. Такой вариант представлен в букмекерских конторах с весьма играбельным коэффициентом 1.89.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркмении «Ашхабад» — «Шагадам»

«Шагадам» набрал приличную форму и наверняка даст бой «Ашхабаду». К тому же, статистика личных встреч на его стороне: клуб не проигрывает своему сопернику уже шесть матчей кряду. Доверимся цифрам и проверим сразу две ставки на предстоящую игру.



Ставка 1: «Шагадам» не проиграет за коэффициент 1.81.



Ставка 2: хотя бы одна команда не забьёт + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.89.