Статистический прогноз: «Небитчи» — «Ахал», ставка на матч чемпионата Туркмении

В матче восьмого тура чемпионата Туркмении 13 мая «Небитчи» примет «Ахал». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Туркмении «Небитчи» — «Ахал»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Туркмении 13 мая «Небитчи» — «Ахал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.62, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.40.

Анализ и прогноз матча «Небитчи» — «Ахал» (13.05.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».

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В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.



Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

В чемпионате Туркмении сыграно семь туров, команды находятся в противоположных частях турнирной таблицы. «Небитчи» по привычке расположился на дне: в прошлом сезоне команда финишировала предпоследней, а в этом после первого круга также располагается на седьмой строчке с шестью баллами.

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А вот у «Ахала» дела идут гораздо приятнее. 15 очков в шести поединках (пять побед всухую) и чистое первое место — это серьёзно. Ближайший преследователь отстаёт на три балла, хотя провёл на одну встречу больше. Такими темпами клуб из Аннау вполне может прервать гегемонию «Алтына Асыр», который забирает титул пять лет подряд.

Форма команд

«Небитчи» вроде бы традиционно проигрывал матч за матчем, одержав за шесть туров всего одну победу — 1:0 над скромным «Шагадамом» в родных стенах. После месячного перерыва случились три поражения подряд… а затем команда сенсационно хлопнула в родных стенах «Алтын Асыр» (1:0).



Вот и получается, что в гостях «нефтяники» потерпели четыре поражения из четырёх возможных с общим счётом 2:10, зато на своём поле одержали две победы в трёх матчах. 1:0 над «Шагадамом» и «Алтыном Асыр», а также поражение со счётом 1:2 от «Энергетика». Это обещает интригу.



«Ахал» сейчас в полном порядке. После возобновления первенства удалось выиграть три матча всухую из четырёх. В оставшемся случае команда на выезде уступила «Алтыну Асыр» на выезде со счётом 1:2. Вот и получается, что лидер чемпионата Туркмении забивает в каждом матче, а пропустил только от действующего чемпиона.

Личные встречи

В последние годы никакой интриги тут нет, «Ахал» за редкими исключениями исправно одерживает победы. В девяти предыдущих поединках, например, он оказался сильнее семь раз и дважды сыграл вничью. В то же время на мальчиков для битья «Небитчи» не тянет — разгромов тут не было уже три года.

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В четырёх последних играх «нефтяники» не забили ни разу — две нулевые ничьи и два поражения со счётом 0:2. От этого вполне можно отталкиваться. Вариант «хозяева не забьют» идёт в букмекерских конторах за отличный коэффициент 2.01. Ставка посмелее — П2 всухую за 2.30.

Ставки на тоталы и форы

Четыре предыдущие очные встречи оказались низовыми, да и «Ахал» оставил свои ворота в неприкосновенности в пяти матчах сезона из шести. На наш взгляд, линия на тоталы выглядит сомнительно. Тотал меньше 2.5 гола за коэффициент 2.30 вполне можно проверять, предложение попроще — ТМ 3 мяча за крепкие 1.77.

Прогноз и ставки на матч «Небитчи» — «Ахал»

Лидер чемпионата встречается с аутсайдером, однако «Небитчи» хорош на своём поле: две победы в трёх матчах и близкое поражение от крепкого «Энергетика» (1:2). «Ахал» не пропустил в пяти поединках сезона из шести, а «Небитчи» ушёл с поля без гола в четырёх предыдущих очных встречах. Не видим причин пройти мимо ставки «хозяева не забьют» за 2.01.



Ставка №1: «Небитчи» не забьёт за 2.01.



Ставка №2: тотал меньше 3 мяча за 1.77.