Ставки и прогнозы: на что ставить 13 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 13 мая.

На что ставить в футболе 13 мая

Очередной тур начинается в чемпионате Туркменистана. В среду состоятся три матча, все – в 16:00 мск. «Ашхабад» примет «Шагадам», «Мерв» — «Алтын Асыр», а «Небитчи» — «Ахал».

В Европе команды готовятся к возобновлению сезона, проводят товарищеские матчи. 13 мая в 11:30 в Чехии начнут играть «Пршибрам» и «Славой Вышеград», а в Венгрии в 15:00 начнётся матч «Ференцвароша» и «Залаэгерсега».

Если эти матчи вас не устраивают, можно сделать ставку на киберфутбол. Здесь число турниров и матчей в букмекерской линии с каждым днем только увеличивается.

Матчи по хоккею для ставок 13 мая

Сезон в профессиональном хоккее завершён. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 13 мая

Продолжается чемпионат Тайваня по баскетболу среди женщин. В среду в 12:00 начнётся игра между «Тайвань Пауэр» и «Катай Лайф». Двумя часами позже начнут свой матч «Тайюань» и «Чунгва Телеком».

В Германии и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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