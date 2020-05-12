Чемпионат Германии вернётся 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Фрайбург»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно, пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

Бундеслига возобновится через четыре дня. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Герта» Берлинцы рассчитывали побороться за место в еврокубках, но потеряли сезон.

Естественно, за этот период многое успело произойти. Раз уж другого топового футбола в ближайшие недели определённо не будет, самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Продолжим разбором «Фрайбурга».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства чёрно-белые находятся в середине турнирной таблицы чемпионата Германии. Они набрали 36 очков в 25 турах, расположившись на восьмой позиции. Борьба за выживание не грозит ни при каких обстоятельствах, даже от зоны стыковых матчей целых 14 очков отрыва.



Задача — постараться прибавить и попасть в зону еврокубков. Плотность невероятная, а количество конкурентов впечатляет. Располагающийся на шестой позиции «Шальке» оторвался всего на одно очко, а «Вольфсбург» находится выше только по дополнительным показателям. Совсем рядышком «Хоффенхайм», «Кёльн» и «Унион».



В первую очередь подопечных Кристиана Штрайха отличает стабильность: они ни разу за сезон не потерпели больше двух поражений подряд. Уровень состава довольно средненький, зато ровный и глубокий. Суперфутболистов здесь нет, зато опытных и знающих себе цену исполнителей предостаточно.

Календарь

Тем не менее есть подозрение, что зацепиться за еврокубки не получится. Основная проблема — календарь, он чуть ли не самый сложный среди всех участников чемпионата Германии. Достаточно сказать, что во втором круге «Фрайбург» успел сразиться лишь с одним представителем топ-7.

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29 февраля случилось обидное поражение в Дортмунде со счётом 0:1. Шансы зацепиться имелись, однако слабая реализация не оставила шансов. Впереди — сплошные испытания. До завершения первенства предстоит сразиться с «РБ Лейпциг», «Байером», «Боруссией» М, «Вольфсбургом», «Баварией» и «Шальке».

Стиль игры

«Фрайбург» — настоящий середняк. Он находится в самой серединке по проценту владения мячом и проценту выигранных единоборств. Самые сильные стороны — стандартные положения и штрафные удары. Также стоит отметить, что команда успела реализовать за сезон пять пенальти и лидирует в Бундеслиге по этому показателю.

Чёрно-белые не любят агрессивный прессинг и не стремятся моментально возвращать себе мяч. Они находятся на самом дне по количеству отборов, перехватов и фолов в среднем за игру, хотя мячом владеют чаще аутсайдеров. Больше того — только они во всём чемпионате Германии до сих пор не забили ни одного мяча на контратаке.



Результативность по меркам верховой Бундеслиги откровенно скромная: 34 забитых мяча при 35 пропущенных. Вслепую ставить на тотал больше в матчах с участием «Фрайбурга» не стоит, закрываться этот коллектив умеет недурно и ошибки на ровном месте допускает редко.

Тренды

Подопечные Кристиана Штрайха занимают 17-е место в чемпионате Германии по количеству офсайдов, всего 1,4 в среднем за игру. Это пригодится любителям ставок на статистику. Зато навесов тут предостаточно — около 20 штук за 90 минут, четвёртое место по данному показателю.

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Чёрно-белые удивительно стабильны: они держатся в самой середине турнирной таблицы как по результатам в домашних матчах, так и на выезде. На своём поле у них 20 очков в 12 турах при разнице мячей 16:14, на чужом — 16 баллов в 13 встречах при балансе голов 18:21.



«Фрайбург» никого не отпускает просто так, в 25 матчах он потерпел лишь одно разгромное поражение. Что удивительно — от скромного «Кёльна» (0:4). Три из восьми оставшихся неудач состоялись с разницей в один гол, а пять — с разницей в два гола. Команда наиболее результативна в концовках таймов: перед перерывом забила восемь раз, а после 76-й минуты — 11. Пропускают чёрно-белые равномерно, перекоса не наблюдается.

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«Фрайбург» — крепкий середняк чемпионата Германии, который никого не отпустит просто так и всегда готов заставить зазевавшегося фаворита понервничать. Вот только расписание в оставшихся турах у команды просто ужасное. Шесть из девяти соперников входят на данный момент в топ-7.

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Потому шансы на попадание в зону еврокубков кажутся минимальными. Скорее всего, чёрно-белые смажут остаток сезона, откатятся на пару-тройку позиций вниз и финишируют в районе десятой-одиннадцатой строчки.