Мошенники продают информацию о договорных матчах даже за 100 рублей. Но это не значит, что найти настоящие «договорняки» невозможно.

Как найти договорной матч для ставки: схема и определение странных игр в спорте

Договорные матчи организуют по двум основным причинам: улучшение турнирного положения одного из соперников и выигрыш на ставках. Рассказываем, насколько трудно найти достоверную информацию о договорном матче и стоит ли этим заниматься.

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Что такое договорной матч

Договорным называют матч, на конечный результат которого оказано противоправное влияние.

Как находить договорные матчи и на основании чего выдвигаются подозрения в проведении таких соревнований?

Официально доказать организацию «договорняка» сложно, ведь сенсации в спорте никто не отменял. Но о характере договорного матча свидетельствуют такие явные характеристики:

сенсационный результат, на который букмекеры давали высокие коэффициент;

странное поведение и поступки спортсменов, судей в течение игры;

резкое изменение игровой ситуации на поле;

намеренные нарушения, незабитые пенальти, неспортивное поведение;

резкое изменение букмекерских коэффициентов на каком-то этапе проведения соревнования.

Являются ли нарушением закона ставки на договорные матчи

Как выявить договорной матч, головная боль спортивных федераций и правоохранительных органов.

Обычного клиента букмекерской конторы больше интересует, являются ли ставки на договорные матчи противозаконными. Нет, сама по себе ставка в букмекерской конторе не является нарушением, если вы не участник сговора.

В российском законодательстве используют два основных источника, регулирующих проблему договорных матчей и наказание за их проведение.

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предотвращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований», подписанный президентом 24 июля 2013 года.

Статья 184 Уголовного кодекса РФ ст. «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов».

В первом законодательном акте упор сделан на административную ответственность спортсменов, судей, членов спортивных организаций, которые делают букмекерские ставки на матчи и турниры.

В качестве наказаний предусмотрены штрафы, общественные работы, отстранение от профессиональной деятельности.

Статья уголовного кодекса распространяется на всех участников сговора по организации договорного события. В 2016 году максимальное наказание по этой статье повышено с четырёх до пяти лет лишения свободы и штрафом до 100 тыс. рублей. Ранее было 50 тыс. рублей.

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Мошенники, продающие информацию о договорных матчах в интернете

У клиентов букмекерских контор существует стереотип о том, что договорные матчи могут приносить заоблачные прибыли. Нужно только знать, как найти договорной матч — и дело в шляпе.

Такой уверенностью пользуются мошенники. Они предлагают продажу «договорняков» через специальные сайты, группы в соцсетях, каналы в мессенджерах.

Лучше не пользоваться такими услугами. Вычисляйте мошенника по таким общим характеристикам:

единственное доказательство наличия у него «эксклюзивной» информации о договорном матче — выдуманная история о бывшей спортивной карьере, многочисленных связях, сети информаторов-инсайдеров т.д.;

продажа дорогостоящих сведений за несколько тысяч рублей — обычно такие деятели ориентируются на наивных новичков, не запрашивая больших сумм;

многочисленные отзывы «благодарных клиентов»;

продажа «договорняков» в еженедельном или даже ежедневном режиме.

В любом случае, не откликайтесь на рекламные сообщения или предложения о продаже данных про договорные матчи в футболе и других видах спорта.

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Как найти договорной матч самостоятельно

И всё-таки многих любителей ставок интересует, как узнать договорной матч, не будучи одним из участников преступного сговора?

Единственный эффективный способ — отслеживание аномалий в динамике букмекерских котировок.

Коэффициенты чутко реагируют на количество поставленных денег на конкретный исход. Если, например, на победу аутсайдера котировки начинают резко падать с уровня 10.00-15.00 до 2.00-5.00, значит, сюда ставят крупные суммы.

Случайность ли это? Выбор за игроком — ставить ли, следуя за деньгами. Часто такие вливания крупных сумм происходят уже по ходу игры, что тоже может свидетельствовать о договорном характере матча.

Даже в случае резкого изменения коэффициентов нельзя на 100% назвать матч договорным. Например, «Ливерпуль» в четвертьфинале Кубка английской лиги в сезоне-2019/2020 против «Астон Виллы» выставил молодёжный состав.

Вся основа красных отправилась на клубный чемпионат мира, о чём заранее предупредил тренер Юрген Клопп. После заявления тренера коэффициенты на победу «Астон Виллы» обрушились. «Ливерпуль» проиграл со счётом 0:5, но матч не назвать договорным. Это был реальный расклад сил.

Целесообразно отслеживать такие игры в низших лигах, на которые направлено меньшее медийное внимание.

Помните, что большие деньги на договорных матчах зарабатывают только непосредственные участники сговора, рискуя личной свободой, карьерой. Любительские же поиски «договорняков» для ставок чаще всего отнимают много времени и ведут к потере денег.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!