Путь от новичка в ставках до профессионального каппера полон трудностей, но пройти его может каждый.

Как стать профессиональным каппером: кто это, с чего начать и как зарабатывать прогнозами

Большинство игроков букмекерских контор действуют бессистемно. Рано или поздно это приводит к потере денег. Профессиональные капперы зарабатывают продажей прогнозов. Рассказываем, кто это такие и как ими стать.

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Кто такие капперы

«Каппер» — слово сленговое. Его начали использовать в английском как сокращение от «гандикапер».

Каппер — не профессия в прямом смысле слова. Так могут назвать успешного игрока в букмекерской конторе, который сделал ставки своим заработком.

Но каппер может быть и профессионалом, то есть квалифицированным специалистом в сфере прогнозирования. Здесь и возникает вопрос, как стать каппером, то есть сделать из прогнозов на спорт своё дело и получать с него прибыль.

Капперами сегодня называют разных людей:

специалистов, которые реально получают прибыль от продажи прогнозов;

медийных личностей, которые зарабатывают на своей популярности, на рекламных контрактах. Параллельно они дают и спортивные прогнозы: нет цели успешного прогнозирования;

мошенников, дающих клиентам несбыточные обещания. Они выманивают деньги за некачественные прогнозы, убеждают новичков регистрироваться в БК по партнёрским ссылкам.

Эта статья посвящена тому, как стать профессиональным каппером первого из перечисленных видов.

Принцип работы букмекерской конторы:

Как работают букмекерские конторы: что это такое, как устроены и на чём зарабатывают Клиенты БК разбираются в спорте, но большинство играет в минус. Один простой трюк даёт букмекерам прибыль на дистанции.

Как стать профессиональным каппером

Спортивному прогнозированию не обучают в университетах. В официальных перечнях специализаций вы не найдёте строку «каппер».

Нет и строгих профессиональных стандартов, требований, критериев. Вот только некоторые рекомендации, которые можно дать такому человеку.

Формируйте системное мышление. Оно чаще всего присуще математикам, финансистам. Например, один из успешнейших капперов Джо Пета до карьеры прогнозиста работал финансовым аналитиком на Уолл-Стрит. Пригодятся умения анализировать крупные массивы статистической информации.

Всесторонне изучите букмекерский бизнес. Для этого целесообразно почитать специализированную литературу, пройти обучающие курсы. Это поможет находить в росписи букмекеров лучшие коэффициенты, замечать тенденции в изменениях котировок.

Глубоко изучите вид спорта, в котором планируете делать ставки. Важно знать правила игры, форматы турниров, календарь. В ежедневном режиме нужно изучать новости о чемпионатах, командах, игроках, бизнесе, связанном со спортом.

Ознакомьтесь и научитесь пользоваться специальным программным обеспечением, софтом для анализа крупных статистических массивов данных.

Заведите аккаунты и наработайте опыт игры в разных БК. Каппер должен быть готов помочь своему клиенту в любых мелочах: объяснить, как создать профиль, пополнить игровой банк, получить эксклюзивный бонус от букмекера и т.д.

Выберите и протестируйте конкретную беттинговую стратегию. Чтобы подтвердить хорошие результаты на дистанции, необходимо сделать минимум 200-300 ставок. Не обязательно ставить деньги, проверять стратегию можно виртуально, составляя собственную статистику.

Придерживайтесь строгой финансовой дисциплины. Выберете одну из стратегий финансового менеджмента и соблюдайте её даже на тех этапах, когда ставки проигрывают.

Проверьте свою психологическую устойчивость. Хорошие прогнозы важны, но всё же решающим фактором, по мнению большинства профессионалов, остается холодная голова. Эмоции, азарт, увлечённость и, тем более, зависимость должны быть исключены.

Большинство известных капперов настаивают, что к успеху ведёт не везение или талант, а кропотливая аналитическая работа. Все советы успешных игроков, капперов сконцентрированы в одной формуле:

«Лучше проиграть чётко выверенную ставку, чем получить крупный выигрыш по случайной».

Ориентируйтесь на такой принцип для успеха на длинной дистанции.

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Биржи капперов и сайты верификаторы

Если вы подтвердили успешность своей стратегии и продолжаете делать ставки в плюс, переходите к следующему этапу. Он состоит в формировании первичного капперского портфолио.

Для этого подходят сайты-верификаторы и биржи капперов. На таких ресурсах:

независимо подтверждаются результаты каждого прогнозиста;

ведётся статистика по разным параметрам: по временным отрезкам, ROI, чистой прибыли и т.д.;

капперы предлагают свои услуги потенциальным клиентам;

есть функционал для продажи прогнозов — отличный вариант для начала капперской карьеры.

Преимущества таких ресурсов:

можно проверять эффективность своей стратегии, не делая ставки на реальные деньги в БК;

верификация успехов здесь становится главным подтверждением добросовестности и ответственности каппера — ключевой критерий для серьёзных клиентов;

активный первичный поиск клиентов — люди приходят сюда именно за прогнозами, составляя максимально мотивированную целевую аудиторию.

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Создание блога или сайта прогнозиста

Задумываясь над тем, как стать каппером и зарабатывать на постоянной основе, важно не забыть о главном пункте любого бизнес-плана — поиске клиентов.

Используйте тематические блоги и сайты прогнозистов. В большинстве случаев есть такие форматы:

сайт-визитка: возможен вариант с формой оплаты или просто с контактными данными;

группы в социальных сетях — преимущество в возможностях быстрой раскрутки;

авторские каналы, блоги в мессенджерах. Например, в «Телеграм».

Чтобы стать профессиональным каппером, вы должны быть готовы к большим затратам времени, денег, усилий на:

обучение специализированным компетенциям;

длительную проверку своей игровой и финансовой стратегии;

создание и раскрутку ресурса для привлечения клиентов.

Пока процветает букмекерский бизнес, многие клиенты БК готовы платить успешным прогнозистам большие деньги. Поэтому услуги профессиональных капперов будут востребованы.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!