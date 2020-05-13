Статистический прогноз: «Энергетик» — «Копетдаг», ставка на матч чемпионата Туркмении

14 мая в матче восьмого тура чемпионата Туркмении «Энергетик» примет «Копетдаг». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.54.

Букмекерские коэффициенты на матч «Энергетик» — «Копетдаг»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Туркмении «Энергетик» — «Копетдаг» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча «Энергетик» — «Копетдаг» (14.05.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».

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В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.



Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

На прошлой неделе в возобновленном чемпионате Туркмении был сыгран седьмой тур. Положение соперников в турнирной таблице после первого круга выглядит примерно следующим образом. У гостей в два с небольшим раза больше очков, чем у хозяев.

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За семь матчей «Копетдаг» набрал 11 баллов и замкнул тройку лидеров. «Энергетик» за то же время заработал всего пять очков и замкнул турнирную таблицу.

Форма команд

После паузы оба клуба скатали по четыре матча. На этом отрезке и те, и другие набрали по четыре балла.



«Копетдаг» уверенно разобрался с «Мервом» (3:1) и отобрал очки у действующего чемпиона «Алтын Асыра» (1:1), но уступил раскочегарившемуся «Шагадаму» (0:1) и лидирующему «Ахалу» (0:1). «Энергетик» же переиграл скромные «Небитчи» (2:1) и выгрыз ничью у «Алтын Асыра» (1:1), но крайние два тура завалил, уступив всё тем же «Ахалу» (0:2) и «Шагадаму» (0:1).

Личные встречи

С 2016 года соперники успели встретиться 17 раз. Восемь из этих матчей остались за «Копетдагом», и пять — за «Энергетиком». Остальные четыре встречи не выявляли сильнейшего.

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Любопытно другое — за последние 11 поединков «Энергетик» одержал лишь одну победу над «Копетдагом». Было это ещё в августе 2018 года, то есть практически два года назад. Любопытно также, что за это время клуб потерпел шесть поражений (пять из которых у себя дома). На таком фоне неплохо смотрится П2 за приемлемый коэффициент 1.95.

Ставки на тоталы и голы

За 17 игр соперники наколотили друг другу всего 37 голов, что в среднем за матч составляет 2,17 мяча. Не лишним будет сказать, что за последние девять встреч только дважды команды пробивали верх. Однако классический ТМ 2.5 мяча представлен в букмекерских конторах со скромным коэффициентом 1.64.



Поднять его можно комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 2.5 мяча. На такой вариант букмекеры дают неплохой коэффициент 2.03. Статистика на нашей стороне: в предыдущих 14 матчах «Копетдаг» потерпел от «Энергетика» только два поражения.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркмении «Энергетик» — «Копетдаг»

После паузы соперники набрали плюс-минус одинаковую форму, однако история личных встреч полностью на стороне «Копетдага». Клуб потерпел лишь два поражения в предыдущих 14 играх с «Энергетиком». Любопытно также, что верх команды пробивали только дважды за девять последних встреч. Мы бы доверились статистике и проверили комбинированную ставку.



Ставка: «Копетдаг» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.03.