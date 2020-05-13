Дата возобновления Бундеслиги — 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров: «Вольфсбург»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

Бундеслига возобновится через четыре дня. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Герта» Берлинцы рассчитывали побороться за место в еврокубках, но потеряли сезон.

Самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Продолжим разбором «Вольфсбурга».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства «волки» находятся в верхней части турнирной таблицы чемпионата Германии. Они набрали 36 очков в 25 турах, расположившись на седьмой позиции. О борьбе за выживание и речи быть не может, поскольку даже от зоны стыковых матчей целых 14 очков отрыва.

Соответственно нужно прибавить и финишировать в зоне еврокубков. Плотность удивительная, а количество конкурентов зашкаливает. Располагающийся на шестой позиции «Шальке» оторвался всего на одно очко, зато в спину дышат «Фрайбург», «Хоффенхайм», «Кёльн» и «Унион».

«Вольфсбург» мощно стартовал и выступал довольно стабильно, выдав лишь один по-настоящему слабый отрезок. На отрезке с 8-го по 14-й тур команда провела семь матчей, в которых добыла только одну победу. Однако впредь таких провалов не было, что и помогло не отпустить «Шальке».

Календарь

А вот тут начинаются проблемы, поскольку оставшееся расписание у подопечных Оливера Гласнера одно из самых сложных во всём чемпионате Германии. Дело в том, что во втором круге они успели сразиться только с одной командой из топ-8, сыграв на своём поле вничью с «РБ Лейпциг» (0:0).

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Следовательно впереди ожидает настоящее испытание, перевести дух будет некогда. Придётся помериться силами с дортмундской «Боруссией», «Байером», «Фрайбургом», «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «Шальке» и «Баварией». Понятно, что при таком календаре исправно набирать очки вряд ли удастся.

Стиль игры

«Вольфсбург» не особенно стремится заполучить территориальное преимущество. По проценту владения мячом (49,1%) он находится в серединке. Много атак флангами, причём наблюдается небольшой крен на правую сторону. Неплохие стандартные положения, после которых «волки» уже успели забить восемь голов.

Оборона здесь довольно агрессивная: по отборам и перехватам команда находится в верхней половине, а по количеству фолов и вовсе располагается на второе месте. 14,3 нарушения правил в среднем за игру, больше только у рабоче-крестьянского «Униона», который практически не встречается с мячом (15,6).

Любопытно, что проблем с жёлтыми карточками при этом нет. Реже «Вольфсбурга» (42) во всём чемпионате Германии «горчичники» получают лишь пять клубов. Зато много навесов — около 20 штук за 90 минут, по этому показателю коллектив входит в топ-5 турнира.

Тренды

Прежде всего нужно учесть, что подопечные Оливера Гласнера — самая низовая команда чемпионата Германии. В 25 матчах с её участием было забито всего 64 гола, разница мячей — 34:30. Отличный результат для подавляющего большинства сильных национальных первенств, но только не для Бундеслиги.

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Основную массу своих голов «Вольфсбург» забивает после перерыва: лишь 13 мячей пришлись на первый тайм, зато во втором тайме удалось отличиться 21 раз. На своём поле «волки» вообще довольно часто катают низы, да и в целом выступают скромно. Всего 18 очков в 13 домашних матчах при разнице голов 16:12.

В гостях результаты даже лучше: те же 18 баллов, но уже в 12 встречах. Баланс мячей тоже положительный — 18:17, то есть почти по три гола за игру. Словом, проверять низ на «Фольксваген-Арене» определённо имеет смысл.

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Состав у «Вольфсбурга» хороший, игра поставленная, вот только календарь невероятно тяжёлый. Во втором круге команда успела сыграть лишь с одним представителем топ-8, а потому ближайшие недели будут похожи на ходьбу по минному полю. Надеяться на стабильный набор очков несколько наивно.

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В связи с этим попадание в еврокубки находится под угрозой: очкового запаса нет, а конкурентов предостаточно. На наш взгляд, «волки» не смогут сохранить набранный темп и откатятся на пару позиций вниз.