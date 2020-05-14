Ставки и прогнозы: на что ставить 14 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 14 мая.

На что ставить в футболе 14 мая

Бундеслига вот-вот стартует после карантина! А пока матчей почти нет. Можно поставить на чемпионат Туркменистана, там в 16:00 начнут играть «Энергетик» и «Копетдаг». Если этот матч вас не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Здесь количество турниров и матчей в букмекерской линии с каждым днём только увеличивается.

Матчи по хоккею для ставок 14 мая

Сезон в профессиональном хоккее завершён. НХЛ ещё надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 14 мая

В Германии и США пройдут матчи на теннисных турнирах с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



Читайте обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.