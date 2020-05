На пути к краху. Как «инвестиции в ставки» довели фонд «Гафаров и партнёры» до прокуратуры

В феврале 2020 года внимание «Чемпионата» привлекла публикация о том, что легенды российского спорта разместили в своих «инстаграмах» фотографии в одежде с рекламой фонда Gafarov and Partners Fund (gap-fin). И всё бы хорошо, но этот фонд занимается «инвестициями в ставки на спорт» с невероятной доходностью, согласно его официальному сайту.



На групповой фотографии в «инстаграме» Андрея Аршавина экс-футболист сборной России позирует в компании с Александром Мостовым, Андреем Тихоновым, Владимиром Быстровым, Русланом Нигматуллиным и экс-пилотом Формулы-1 Виталием Петровым.

Аналогичную публикацию сделал сотрудник «Матч ТВ» Тимур Скляров (настоящее имя — Руслан Ханбиков). Как выяснилось, именно благодаря ему у бывших российских футболистов и не только случилась эта судьбоносная встреча с фондом Гафарова. По иронии Тимур стал первым, кто удалил пост с рекламной фотографией из «Инстаграма».



Но он точно не будет последним.

Кто такие Эрик Гафаров и его партнёр Владимир Сухоплюев

Основатели Gafarov and Partners Fund не скрывают своих имён.



В личном аккаунте в «Инстаграме» Эрик Гафаров опубликовал совместную фотографию Владимира Сухоплюева и Александра Кержаковым в брендированной одежде с логотипом. В сопроводительном тексте он сообщил, что Кержаков вложил деньги в фонд. В настоящий момент страница Гафарова в соцсети доступна только подписчиком, но у «Чемпионата» сохранился скриншот этого поста.

Аналогичную публикацию сделал в своём «инстаграме» сам Сухоплюев.

Этот фонд не первое предпринимательское начинание основателей.



В 2015 году Гафарова называли в числе возможных покупателей кондитерских Dessert Boutique. Эрик тогда был более известен в Челнах как совладелец кафе Sky Lounge и кинотеатра VIP-cinema.



29 июля 2016 года Гафарова и его друга Сухоплюева обвинили в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и в побоях. Предприниматели якобы заперли в кабинете своего 17-летнего сотрудника и нанесли ему несколько ударов по лицу, обвиняя в краже денег.



По версии следствия, потерпевший не признал своё отношение к хищению и попросил его отпустить. В ответ на это Сухоплюев несколько раз ударил юношу ладонью по вискам, а Гафаров стукнул кулаком в нос. После этого потерпевшему дали умыться и через 40 минут отпустили.

Суд исключил из приговора обвинение в незаконном лишении свободы, приговорив Сухоплюева за побои к четырём месяцам исправительных работ, а Гафарова за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью — к восьми месяцам исправительных работ. Однако Верховный суд Республики Татарстан пересмотрел решение городского суда, изменив приговор в отношении обоих бизнесменов. В срок Гафарова суд включил всё время с момента его задержания и нахождения под домашним арестом — получилось, что восемь месяцев прошли. Деяния Сухоплюева Верховный суд и вовсе признал не нарушающими закон и наказание отменил.



С ноября 2016 по март 2017 года Гафаров взял 3 млн рублей в долг у частного кредитора, начальника допофиса Энергобанка Айрата Газимьзянова. Вернуть деньги в полном объёме не получилось: в декабре 2018 года Арбитражный суд РТ признал Эрика Гафарова банкротом из-за того, что невозвращённой оставалась доля долга в 500 тыс. рублей. Суд постановил взыскать 934,1 тыс. рублей и начать реструктуризацию долгов. Общая сумма исковых требований Газимьзянова составила 3 млн 117 тыс.



Уже тогда Владимир Сухоплюев был партнёром Эрика Гафарова.



В 2017 году партнёры занялись развитием сети магазинов корейского бренда Ilahui. В ООО «Илахуэй» Гафарову принадлежало 80%, Сухоплюеву — 20%. Гафаров сообщал о готовности владельцев «Эссен Продакшн АГ» инвестировать до 10 млн рублей в каждый магазин, а всего планировал открыть до тысячи торговых точек.



Первый магазин сети появился в Набережных Челнах в 2017 году, аналогичный планировалось открыть в Казани. Однако в Казани проект не добрался до запуска. ТРК «Тандем» отсудил у Гафарова 334 тыс. рублей за аренду площадей, на которых торговая точка так и не открылась.

В сентябре 2018 года «Эссен Продакшн АГ» подал иск к Сухоплюеву. Истец требовал взыскать долг в размере 10,1 млн рублей и 1,4 млн рублей процентов за пользование займом. 12 декабря 2018 года суд взыскал с Сухоплюева обе суммы и 80,8 тыс. рублей в качестве возмещения расходов по оплате госпошлины.



Но на этом история не завершилась. 17 января 2019 года «Эссен Продакшн АГ» через суд потребовал от Гафарова 37,7 млн рублей.

В июне 2019 года «Эссен Продакшн АГ» подал ещё один иск к Сухоплюеву. Предметом спора вновь стал долг в размере 13,1 млн по двум договорам займа и проценты по нему в сумме 2,6 млн рублей. Суд в этом случае также постановил удовлетворить требования «Эссена». В сентябре 2019 года «Эссен Продакшн АГ» подал банкротный иск к Сухоплюеву.



В эти бурные годы у партнёров и родилась идея создать фонд для инвестиции чужих денег в ставки с доходностью до 205,85% в год.

Что представляет собой Gafarov and Partners Fund

В «инстаграме» фонда сказано, что основатели в сфере ставок на спорт с 2007 года. Они якобы владели успешной сетью букмекерских контор по всей России. В публикации также указано следующее:



«В какой-то момент Гафаров Эрик осознал происходящее и понял, что ему важно приносить людям пользу, после чего продал свою долю в бизнесе и перешёл на сторону «Добра». С 2018 года объединённая одними ценностями, правилами и целями команда стала зарабатывать деньги вместе с людьми и для людей».



Первое сообщение в телеграм-канале фонда датируется 19 июля 2019 года.

24 сентября 2019 года партнеры зарегистрировали домен gap-fin.com.



Спустя всего месяц, 23 октября 2019 года в Лондоне была зарегистрирована частная фирма Gafarov and Partners RUS LTD. В качестве сферы ее деятельности указано администрирование финансовых рынков.

Первая публикация в официальном «Инстаграме» фонда Гафарова и Сухоплюева датирована 18 декабря 2019 года.



В образце договора Gafarov and Partners RUS LTD, который есть в распоряжении «Чемпионата», указано, что организация действует на основании записи №12276300 реестра компаний Великобритании от 23 октября 2019 года с правом на финансовую деятельность.



Член совета директоров компании «Мое Дело» Олег Анисимов первым обратил внимание на сомнительную деятельность фонда Гафарова в публичной записи на «Фейсбуке». Он сомневается в том, что деньги инвесторов доходят до счёта в Великобритании.



«В России деятельность инвестиционных фондов подлежит регулированию со стороны ЦБ. В данном случае договор подписывается с обычным юрлицом из Великобритании Gafarov and partners RUS LTD (№12276300 реестра). Но и оно не подотчетно британскому регулятору FCA.



Учитывая методы сбора денег — наличными в офисе в Набережных Челнах, посредством денежного перевода Сбербанк-Колибри или через криптовалюту на портале фонда) — средства инвесторов вряд ли вообще попадают на счёта фонда.



Всё это вызывает огромные вопросы о легальности такой деятельности», — прокомментировал Анисимов «Чемпионату».

Всего в организации три должности: Эрик Гафаров директор и секретарь, а Галиев Ренат Ильдарович в статусе финансового директора.

На сайте фонда Gafarov and Partners указана доходность организации за 2019 год: каждый месяц она превышала 29%, включая период с января по сентябрь, то есть зимнюю паузу и летнее межсезонье в спорте.

На страничке организации Gafarov and Partners Fund указано, что это первый инвестиционный фонд в РФ, зарабатывающий на беттинге. Также прямым текстом утверждается, что компания привлекает инвестиции.

В интервью «Чемпионату» Владимир Сухоплюев заявил, что фонд этого не делает: «Неправильно говорить, что мы занимаемся привлечением инвестиций, но люди хотят ставить вместе с нами на те же ставки, на которые мы ставим и свой капитал».



На сайте фонда есть карта с офисами представительств. Организация Gafarov and Partners якобы представлена в Казани, Калининграде, Перми, Оренбурге, Ижевске, Муслюмово, Одессе и Павлодаре. Главный офис компании находится в Набережных Челнах по адресу Проспект мира, 33Б.

На вопрос о регистрации бизнеса в России Сухоплюев отвечает так:

«Если для нашей деятельности однажды станет необходимым учредить российское юрлицо, мы это сделаем, но до сих пор в этом не было необходимости. У нашей компании много клиентов не из России, и свою основную деятельность мы полностью осуществляем за рубежом: мы не пользуемся ни российскими букмекерскими конторами, ни российскими юрлицами».



Создатель YouTube-канала «Железная Ставка» Андрей Алистаров считает фонд Гафарова по всем признакам финансовой пирамидой:



«На сайте организации нет лицензии ФСФР России или Банка России, которая даёт право на привлечение денег. Здесь очевидные признаки финансовой пирамиды.



Все инвестиционные фонды, зарабатывающие ставками на спорт, можно считать мошенническими. Букмекерские конторы никогда не будут в минусе на дистанции.



Фонд Gafarov and Partners Fund обещает 9% прибыли при инвестициях в 100 тыс рублей за 2 месяца. Если вложить 1 млн рублей, то за год обещают почти 200% чистыми, за 2 года – около 400% прибыли. Это попросту невозможно.



Я утверждаю, что это финансовая пирамида по всем признакам. Любой профессиональный игрок скажет то же самое».

Олег Анисимов предостерегает от однозначных оценок:



«Возможно, основатели проверили свою схему на каких-то малых деньгах, и уверовали в то, что она будет работать и на больших деньгах. То есть искренне заблуждаются.



Пока это всё работает крайне мало, чтобы утверждать о наличии пирамиды (то есть выплаты доходов другим участникам не за счёт экономической деятельности, а за счёт привлечения новых участников), но маркеры пирамиды по версии ЦБ уже есть.



Мошенничество ли это? Называть кого-то конкретного мошенником до решения суда по статье 159 УК РФ нельзя.



Проблема также в том, что отличить искреннее заблуждение от циничного развода тоже не представляется возможным».

Как в фонде Гафарова объясняют нереальную доходность

На сайте фонда указано, что при инвестициях в 1 млн рублей инвестор может получить 402.75% за два года. Чтобы получить оценку того, «сколько вы можете заработать вместе с Gafarov and partners», достаточно подвигать ползунки на калькуляторе.

Сухоплюев отвечает на вопрос о гарантиях так: «Все указанные данные основываются на результатах прошлых месяцев, и не являются офертой».



У нас не получилось проверить утверждение одного из основателей фонда. Компания не публикует полную историю сделанных ставок.



Олег Анисимов сравнивает указанную прибыльность инвестиций организации Gafarov and Partners Fund с другими фондами: «Если говорить про венчурные фонды, то инвесторы обычно счастливы, если им удаётся зарабатывать по 30-40% годовых. Это очень высокая доходность».



Согласно сайту организации, фонд работает по «стратегии десяти шагов» и увеличивает ставку вдвое в случае проигрыша по предыдущему исходу. При ставках с коэффициентом 2.00 вероятность десяти подряд поражений составляет примерно 0.098% без учёта маржи букмекера.



По сути стратегия инвестирования представляем собой самый обычный догон, на котором проигрывают все начинающие игроки на ставках. Фонд Гафарова оперирует низкими шансами проигрыша серии из 10 ставок, но умалчивает обо всех рисках догона: ограниченные средства, ограниченные максимумы букмекеров и ограниченная ликвидность биржи ставок.



В регулярных отчётностях фонда в телеграм-канале коэффициенты в подавляющем большинстве случаев выше 2.00. Это значит, что букмекеры дают менее 50% вероятности на проход каждой отдельной ставки.

Сухоплюев придерживается иного мнения о шансах на неудачу:



«Риск есть всегда и абсолютно везде, и если мы проиграем десять раз подряд, то наш банк будет проигран, о чём мы, конечно, заранее предупреждаем всех наших клиентов. Вероятность такого исхода ниже 0.0001% (на самом деле в 1000 раз выше при ставках на 2.00. — прим. «Чемпионата»).



Безопасность для нас на первом месте, а прибыль — на втором. Наравне с деньгами клиентов мы ставим и свои деньги, но при этом ответственность за чужие деньги для нас морально-этически значимей, чем за свои».



При этом Олег Анисимов отмечает важный нюанс из договора:



«Согласно договору, они не гарантируют дохода вообще. Пункт 5.3 договора: никаких претензий в случае полной потери денег».



Также о стратегии десяти шагов высказался Алистаров:



«Фонд использует стратегию десяти шагов. Это обычный догон. Что такое догон. Ставим 100 рублей на коэффициент 2.00. Если проигрываем, ставим 200 рублей на коэффициент 2.00, потом 400, 800, 1600 и так далее.



Если выигрываем, то отбиваем предыдущие потери и заново начинаем со 100 рублей.



Эта стратегия работает только в теории, но не на практике. Они указывают, что за всё время работы они добирались максимум до пятого шага. Я знаю профессионалов, у которых было по 16 проигрышей в ряд. Это игроки, которые используют сканеры и работают на ошибках букмекерской линии. Даже с ними подобное случается, потому что это спорт».

О ежедневной прибыли и количестве ставок рассказал Сухоплюев:



«Математически первая ставка будет всего 0,09765625% от размера банка, но ведь у нас нет задачи заработать всё и сразу. Мы выигрываем понемногу, но в долгую. Каждый день мы делаем в среднем 15 ставок, зарабатывая примерно 1% от общего объёма капитала».

Согласно информации с сайта фонда, организация за 2019 год получила свыше 500% прибыли, используя не больше 3% от банка. Таким образом 97% инвестиций в фонде якобы ни разу не использовались.



Андрей Алистаров уверен, что фонд лопнет:



«Крах будет неизбежен, как в любой пирамиде. Я уверен, что Гафаров и партнеры даже не делают ставок. Они присылают своим клиентам текстовое описание сделанных ставок, даже не подкрепляя их скриншотами. Присылают после того, как матчи уже состоялись.



Невозможно чисто технически проставить многомиллионные ставки на нетоповые события, во всяком случае без сильной просадки коэффициента. Тем более во время коронавирусной пандемии.



Те проценты, которые фонд Гафарова пока еще выплачивает своим инвесторам, он берет из денег этих же людей и других клиентов».

«Всю эту компашку сдал Нигматуллин»

Сухоплюев и Гафаров заявляют, что экс-футболисты Аршавин, Мостовой, Тихонов, Нигматуллин, Кержаков, Быстров, экс-пилот Формулы-1 Петров и ведущий «Матч ТВ» Ханбиков — клиенты фонда и не рекламируют его.

С этим не согласен Алистаров:



«Я уверен, такие звёзды не будут говорить о том, что они инвесторы, приезжать и фотографироваться в этой одежде. Если ты инвестор, зачем туда приезжать? Я уверен, им заплатили гонорары. Кто работает в пиаре и маркетинге это прекрасно понимает. Это видно невооружённым глазом.



Аршавина, Кержакова, Нигматуллина, Быстрова и Тихонова использовали, чтобы на фоне их порядочности простые люди вкладывали больше денег в эту пирамиду».

Андрей Тихонов в интервью «Спорт. День за днем» от 4 марта отвечает на вопрос о том, рекламировал ли он сомнительные инвестиции в ставки:



«Я понимаю, о каких статьях вы говорите, и хочу сказать, что содержащаяся в них информация не соответствует действительности. Я действительно являюсь клиентом одного из фондов, занятых в сфере беттинга, и никогда этого не скрывал, но я не занимаюсь и не занимался рекламой этого фонда.



Речь идет о фонде Гафаров и партнеры. Я знаю основателей фонда, я был у них в гостях. Я даже познакомился с родителями Эрика и Владимира, основателями фонда. Журналисты статей, которые мы обсуждаем, видимо, не до конца разобрались в вопросе, а что-нибудь написать на эту тему уж очень им хотелось, поэтому они написали, что написали, упомянув в том числе и меня, хотя со мной никто не связывался».



В мае 2020 года, после новости о том, что прокуратура Челнов проверит деятельность Гафарова, Тихонов дистанцировался от фонда: «Вышел из фонда. К ним никаких претензий не имею, как и они ко мне».



На вопрос издания «Спорт. День за днем» об участии в рекламной кампании отвечал в том же интервью и Александр Мостовой:



«Нет, не участвовал. Являюсь клиентом, да. Сколько денег доверил – рассказывать не хочу. Это значимая для меня сумма. Знаю других известных людей, кто является клиентом фонда. Знаю, что многие из них не хотят, чтобы об этом знала широкая общественность. О каких-то других форматах сотрудничества мне неизвестно».



Александра Кержакова на прямых эфирах в «Инстаграме» многократно спрашивали о том, является ли фонд финансовой пирамидой и почему он рекламирует проект. Экс-форвард «Зенита» ответил следующее:



«Я не знаю, что это. Ребята, которые мне это предложили… мне это показалось интересным. Я ничего не рекламирую, я никому ничего не советую. Это чтобы не было вопросов потом. Мне это понравилось, и я рискнул.



Насчет пирамиды я не знаю…я знаю Гафарова. Я знаю то, что мне предложили, то, с чем меня познакомили, то, что мне рассказали – меня это устроило. Я не знаю, насколько это пирамида или нет, я так же, как и люди, доверился».



20 апреля Андрей Алистаров на канале «Железная ставка» в YouTube опубликовал видео с подробностями о работе фонда:



«Всю эту компашку сдал Нигматуллин у себя в «Инстаграме». Ему задали вопросы, он подумал, что это пишет рекламодатель и признался, что там была реклама у Гафарова и написал о том, что он даже продешевил, то есть мало взял с Гафарова».



«Чемпионат» публикует скриншоты переписки, которые предоставил Алистаров. Причин сомневаться в ее подлинности на данный момент нет.

Телеведущий Дмитрий Губерниев подтвердил информацию о рекламных выплатах:



«Тимур Скляров предложил мне это сделать (прорекламировать фонд Гафарова. — прим. «Чемпионата»). Коммерческими делами занимаюсь не я, я перенаправил его к Стасу Христову, он занимается моими делами. Попутно я навёл справки у своих друзей, влиятельных людей в Татарстане. Они сказали, что это очень сомнительная история, там есть колоссальные вопросы к людям, которые занимаются этой схемой. Уже тогда, кстати, прозвучало слово «пирамида».



Несмотря на то что мне предлагали буквально за одну фотографию с какой-то интеграцией несколько миллионов рублей, естественно, мы наотрез отказались. Более того, Тимура я предупреждал, что это дело пахнет керосином».



Главный критик фонда Gafarov and Partners Fund в Рунете Андрей Алистаров заявляет, что у инвесторов фонда есть партнерская ссылка, по которой они получают 5% с каждого приведенного клиента.

В апреле Gafarov and Partners Fund организовали онлайн-семинар «Как зарабатывать в кризис от 150 до 200 тыс. рублей в месяц». Ведущие — Владимир Сухоплюев и Тимур Скляров. На семинаре последовал вопрос: «Зачем брать деньги у людей, если можно взять кредит в банке и самим зарабатывать на ставках?». В ответ Сухоплюев признался, что банки не выдают кредит под такие нужды и такие объемы. Есть ли смысл брать кредит и инвестировать в фонд? Сухоплюев ответил, что да, есть смысл.

Алистаров обратился к Руслану Сулейманову, директору международной букмекерской компании Tennisi, доказательства крупных ставок в которой Эрик Гафаров публиковал в своем «инстаграме». В одном подобном видео Гафаров сообщил о выигрыше более 2.5 млн рублей.



Видеоблогер спросил, знают ли в компании, как Гафаров «использует репутацию Тенниси для заманивания инвесторов». Сулейманов ответил:



«Я не имею права раскрывать данные. Понимаете? На этом и строится репутация конторы. А вам с расследованием желаю удачи. Смоллмаркеты, виртуальные счета, фотошоп… вы же очень много качественных вещей говорите. Даже если бы вы спросили… не про Гафарова, я все равно не смог бы вам ответить. Это категорически запрещено. Только по запросу соответствующих органов».



Впрочем, после этого диалога Эрик Гафаров прекратил публиковать в «Инстаграме» ставки в данной букмекерской конторе.

Тяжесть общественного мнения

Видеоблогеры России в большинстве своём выступили против фонда. Передачу о сомнительных схемах Гафарова и Сухоплюева снял блогер Движнов (480 тыс. подписчиков). Ролик собрал более 300 тыс. просмотров.



Но не все такого же мнения.



На YouTube-канале «Пограничник» большинство видео посвящено разоблачению мошеннических схем. Ведущий канала Михаил Карацюпа сделал себе на этом имя — и базу в более чем 320 тыс. подписчиков. Видео «Пограничника» с публичной поддержкой фонда Гафарова аудитории не зашло: на 330 тыс. просмотров — 5 тыс. лайков и 28 тыс. антилайков.



Прочие блогеры негативно отреагировали на этот материал. Так, видеоблогер Ларин (2,16 млн подписчиков) напрямую обвиняет «Пограничника» в том, что он «продался» Гафарову, в видео от 4 мая.



Даже Василий Уткин не остался в стороне и высказался о фонде.



«Участие футболистов в рекламе финансовой пирамиды — тема, высосанная из пальца. Оставляю за скобками рассуждения криминальную составляющую, совершенно очевидно, что СК здесь есть чем заняться, причём эта госуслуга явно припоздала, что удивительно.



Профессиональный спортсмен как социальное явление — это пример того, как нельзя обращаться с деньгами. Есть статистика, например, сколько баскетболистов НБА разоряется в ноль лет в пять-семь после окончания карьеры. Есть масса историй, описанных в прессе. Спорт — социальный лифт. Люди цену заработанному не знают, экономить, приумножать, разбираться в более сложных процессах, чем получение премиальных, спортсмены как класс не умеют.



И если вы видите группу спортсменов в рекламе инвесткомпании и не понимаете, что тем самым на ней крупными буквами написано: ЭТО ПАНАМА, беги отсюда, не будь посмешищем, — значит, вы вообще ничего не соображаете. Так что о моральной ответственности игроков я точно бы не говорил. Этот аспект смехотворен.



А следственным органам это да, давно пора — пора-пора-порасследовать», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Что ждёт фонд и его вкладчиков дальше?

10 мая стало известно, что прокуратура Набережных Челнов начала проверку информации о работе фонда Гафарова.



«В связи с проверкой информации о деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры» прокуратура города приглашает на прием всех лиц, пострадавших от деятельности вышеуказанного инвестиционного фонда.



Приём будет проводить дежурный помощник прокурора 12 мая 2020 года в период времени с 08 часов до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов», – сообщили представители прокуратуры Челнов.



Заявления в МВД от вкладчиков уже поступают, рассказывает Алистаров. Копии некоторых из них есть в распоряжении «Чемпионата».

Пока неясно, пойдёт ли следствие дальше приёма пострадавших в течение одного дня с перерывом на обед. Но, цитируя Губерниева, «это очень сомнительная история, там есть колоссальные вопросы к людям».