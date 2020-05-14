Холанд и Санчо продолжат удивлять Бундеслигу. Прогнозы и ставки на сезон: «Боруссия Д»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

Бундеслига возобновится через четыре дня. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Герта» Берлинцы рассчитывали побороться за место в еврокубках, но потеряли сезон.

Самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Выходим на финишную прямую — впереди разбор «Боруссии Д».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства «шмели» находятся на привычной позиции. Они набрали 51 очко в 25 турах и расположились на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Попадание в еврокубки на будущий год можно считать свершившимся фактом, даже располагающийся на шестой строчке «Шальке» отстаёт на 14 баллов.

Однако дортмундцев Лига Европы абсолютно не интересует, их задача-минимум неизменна — попадание в зону Лиги чемпионов. Битва за место в топ-4 обещает получиться весьма напряжённой. С «Баварией» всё понятно, а вот на оставшиеся три места претендуют четыре клуба. И идут они практически в одном темпе.

Мюнхенцы оторвались от ближайшего преследователя на четыре очка, а дальше начинается самое интересное. Чёрно-жёлтые опережают «РБ Лейпциг» на одно очко, «Боруссию» из Мёнхенгладбаха — на два, а «Байер» — на четыре. Осталось всего девять туров, один неудачный отрезок может поставить крест на всём сезоне. Кроме того, играть придётся после двухмесячной паузы, что ещё сильнее запутывает ситуацию.

Календарь

Расписание в оставшихся турах довольно сложное. Во втором круге подопечные Люсьена Фавра успели пересечься только с «Байером» (3:4) и «Боруссией» М (2:1). Соответственно впереди встречи с четырьмя представителями топ-7. Причём времени на поиск ритма и вхождение в колею не будет.

Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Айнтрахт» Самая невезучая команда Бундеслиги в этом сезоне постарается ворваться в топ-10.

26-й тур — рурское дерби с «Шальке», 27-й — выезд в логово «Вольфсбурга», 28-й — домашний поединок с «Баварией», которая будет полна желания сбросить конкурента с хвоста. Дальше матчи пойдут полегче, однако в двух заключительных турах придётся отправиться с Лейпциг и принять крепкий «Хоффенхайм».

Стиль игры

Команда верна себе: стремится действовать первым номером и контролировать мяч, любит короткие передачи, активно использует фланги. По проценту владения мячом замыкает тройку лучших в чемпионате Германии (58,5%). Больше только у «Баварии» и «Байера» Петера Боша, для которого контроль мяча можно считать жизненным кредо.

Дата возобновления Бундеслиги — 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров: «Вольфсбург» Хороший состав, поставленная игра, но жутко сложный календарь.

Дортмундцы — единственный коллектив Бундеслиги, входящий в топ-3 как по голам в позиционном нападении, так и после контратак. Атакующие комбинации принесли им 51 мяч (у «Баварии» 56, остальные не преодолели даже отметку в 40 точных ударов), контратаки — семь (у «Кёльна» восемь).

Огромное количество быстрых, техничных и креативных футболистов делает «Боруссию Д» смертоносной на пространстве. Санчо, Холанд, Ройс и Торган Азар великолепно находят свободные зоны и решают эпизоды в свою пользу. По попыткам дриблинга за игру «шмели» идут вторыми, уступая только мюнхенхцам.

Тренды

Чёрно-жёлтые часто используют фланги, но прямолинейностью не отличаются. Всего 16 подач в штрафную за игру — очень скромный показатель для чемпионата Германии (14-е место), и это ещё нужно делать поправку на высокий процент владения мячом. Команда предпочитает пасы вразрез, а по количеству коротких передач уступает лишь «Баварии», да и то немного (606 против 616 в среднем за игру).

Дата возобновления Бундеслиги — 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров: «РБ Лейпциг» У обидчика «Зенита» очень лёгкий календарь и все шансы подняться выше третьего места.

Отдельно стоит отметить арендованного Ашрафа Хакими, который часто остаётся в тени футболистов группы атаки. 21-летний игрок, принадлежащий мадридскому «Реалу», набрал 13 (3+10) очков по системе «гол+пас» за 25 туров, хотя номинально выступает на позиции правого защитника.

«Боруссия Д» — самая весёлая команда Бундеслиги, в 25 матчах с её участием был забит 101 гол (68:33). То есть в среднем на 90 минут приходится больше четырёх результативных ударов. При этом пропускает для гранда она многовато: остальные представители топ-5 вытаскивали мяч из сетки по 26-30 раз.

Если вы любите ставить на статистику, нужно учесть, что именно дортмундцы реже всех нарушают правила (в среднем всего 8,8 фола за матч). Кроме того, наблюдается сумасшедший перекос в результативности таймов: до перерыва Санчо, Ройс и партнёры отличились 23 раза, а после — аж 45. Почти в два раза чаще!

Прогноз на завершение сезона Бундеслиги — 2019/2020

«Боруссия» занимает второе место в чемпионате Германии. Побороться за титул будет сложно: «Бавария» оторвалась на четыре очка, а расписание в оставшейся части сезона у «шмелей» довольно сложное. Предстоит сразиться с четырьмя представителями топ-7, а также с крепким «Хоффенхаймом».

Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Аугсбург» Одна из самых весёлых команд чемпионата Германии наверняка останется в элите.

Скорее всего, дортмундцы финишируют на второй-третьей позиции. На наш взгляд, у «РБ Лейпцига» есть хорошие шансы обойти конкурента, так как календарь у «быков» гораздо легче. Букмекеры дают коэффициент 1.95 на ставку «Боруссия Д» станет лучшей без учёта «Баварии» — нет.