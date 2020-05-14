Левандовски и Мюллер опять возьмут титул. Прогнозы и ставки на Бундеслигу: «Бавария»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

Бундеслига возобновится через четыре дня. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Герта» Берлинцы рассчитывали побороться за место в еврокубках, но потеряли сезон.

Самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Заканчиваем 18-серийный проект разбором «Баварии».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства мюнхенцы находятся на привычной позиции. Они набрали 55 очков в 25 турах и единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии. Говорить что-то об амбициях и задачах на оставшуюся часть сезона не имеет никакого смысла.

В конце концов, речь идёт о клубе, который неизбежно забирает титул на протяжении семи последних лет. Цель у него может быть только одна — очередное чемпионство. Задача-минимум — поддерживать гегемонию на внутренней арене, задача-максимум — спустя семь лет взять Лигу чемпионов.

Проблемы с защитой чемпионского титула едва ли возникнут. На момент возобновления первенства красные опережают ближайшего преследователя (дортмундскую «Боруссию») на четыре очка. «РБ Лейпциг» отстаёт на пять баллов, «Боруссия М» — на шесть, «Байер» — на восемь. Всех остальных с трона не видать, они безнадёжно отстали.

Календарь

Вообще, расписание в оставшейся части сезона довольно сложное. Во втором круге подопечные Ханса-Дитера Флика успели помериться силами с «Шальке» (5:0), «РБ Лейпциг» (0:0) и «Хоффенхаймом» (6:0). То есть впереди сразу пять представителей топ-8: дортмундская «Боруссия», «Байер», «Боруссия М», «Фрайбург» и «Вольфсбург».

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Беда в том, что, когда «Бавария» находится в мощнейшем состоянии, уровень соперников на внутренней арене её мало волнует. Кроме того, она получит время войти в колею, набрать ход и вспомнить забывшееся за два месяца вынужденной паузы: в стартовых турах попались «Унион» и «Айнтрахт» — крепкие середняки.

Всё самое интересное пойдёт дальше. 28-й тур — выезд в Дортмунд, 30-й тур — выезд в Леверкузен, 31-й тур — визит «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Если этот отрезок пройдёт без осложнений и сенсаций, дорога к очередному чемпионскому титулу будет открыта.

Стиль игры

Красные изрядно намучились под руководством Нико Ковача, из-за чего в какой-то момент даже находились на шестом-седьмом местах. После унизительного поражения от «Айнтрахта» (1:5) его отправили в отставку, а при Хансе-Дитере Флике дело моментально пошло на лад. В конце апреля специалист продлил контракт до 2023 года.

Можно долго перечислять сильные стороны мюнхенцев, однако можно обойтись одной фразой: безоговорочная доминация. Команда вернула уверенность, расправила крылья в атаке, а заметный отрыв по качеству состава сделал всё остальное. В 11 заключительных турах перед приостановкой первенства удалось набрать 31 очко из 33 трёх возможных.

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Единственная осечка случилась в домашнем поединке с «РБ Лейпциг» (0:0), да и там преимущество действующего чемпиона сомнений не вызывало. Не хватило только реализации. После 10 побед в 11 турах и разгрома «Челси» в первом матче 1/8 финала (3:0) «Баварию» стали воспринимать как одного из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Пандемия коронавируса подорвала шансы конкурентов. В конце февраля травму получил Роберт Левандовски, однако в итоге он пропустил всего две игры и уже готов наводить страх на защитников. С поляком на острие мюнхенцам, естественно, будет легче.

И второй момент — Лигу чемпионов будут доигрывать после завершения национальных первенств. А это значит, что разрываться на несколько фронтов не придётся (не считая Кубка Германии). Соответственно фаворит будет иметь такое же время на восстановление, как и остальные команды. А это снижает вероятность осечек.

Тренды

«Бавария» забивает больше всех в Бундеслиге, 73 гола за 25 туров (то есть почти по три мяча за игру). Разумеется, она действует первым номером практически всегда и везде, занимая чистое первое место по проценту владения мячом: 63,2%, у ближайшего преследователя нет и 60%.

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Красные редко нарушают правила, что вполне логично: фолить гораздо труднее, если ты постоянно владеешь мячом. Всего девять нарушений в среднем за игру, меньше только у дортмундской «Боруссии» (8,8). По отборам и перехватам коллектив находится в числе худших, но тут тоже нужно делать поправку на процент владения мячом.

Мюнхенцы смертоносны в дебютах: быстро открыть счёт, получить преимущество и спокойно довести дело до победы — их любимый трюк. Аж 15 голов к исходу 15-й минуты — чистое первое место в чемпионате Германии по результативности на этом отрезке. И всё это при трёх пропущенных мячах.

А вот пропускает «Бавария» чаще всего на исходе первого тайма — семь голов начиная с 31-й минуты. Также следует отметить сумасшедшую разницу по угловым в домашних поединках: в среднем команда имеет около девяти корнеров на «Альянц-Арене», а соперники — только два. Любителям ставок на статистику может пригодиться.

Прогноз на завершение сезона Бундеслиги — 2019/2020

«Бавария» быстро выправила положение после отставки Нико Ковача: 10 побед в 11 заключительных турах перед приостановкой сезона позволили вернуться на первую строчку. Отрыв от ближайшего преследователя составляет четыре очка. Правда, календарь довольно сложный, но для вечного чемпиона Германии это редко становится проблемой.

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Букмекеры вообще не сомневаются, что красные вновь возьмут титул. Ставки на триумф подопечных Ханса-Дитера Флика принимаются с коэффициентом 1.23. То есть с 1000 рублей в случае успешного исхода пари вы получите всего 1230 рублей. Выигрыш скромный, зато надёжный.