«Торпедо-БелАЗ» — «Городея». Прогноз: «сахарники» помогут БАТЭ и «Динамо-Брест»

15 мая в матче девятого тура чемпионата Беларуси «Торпедо»-БелАЗ примет «Городею». Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом жодинцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех городейцев оценён букмекерами коэффициентом 5.70.

Букмекерские коэффициенты на матч «Торпедо» — «Городея»

Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Торпедо» — «Городея» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.

Анализ и прогноз матча «Торпедо» — «Городея» (15.05.2020)

«Торпедо»-БелАЗ после удачного старта сезона немного сбавило обороты, однако всё же держится в тройке лидеров Высшей лиги Беларуси. После восьми туров жодинцы имеют в своём активе 15 очков. От лидеров БАТЭ и «Слуцка» их отделяет лишь один пункт, а у ближайших преследователей «Ислочи» и «Энергетика» баллов столько же.

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«Автозаводцы» не знают поражений пять матчей кряду, но вот с победами дела обстоят не так хорошо. На этом отрезке удалось обыграть только скромный «Энергетик-БГУ» (2:0) и нестабильный «Минск» (5:2). Остальные три поединка с БАТЭ, брестским «Рухом» и мозырьской «Славией» ознаменовались безголевыми ничьими.



«Городея» держится довольно неплохо. Трёхматчевая победная серия оборвалась домашним поражением от проснувшегося БАТЭ (0:2), там особых вариантов не было. Борисовчане долго не могли открыть счёт, но своего всё же добились.



Зато предыдущие две игры — с «Рухом» и «Минском» — завершились со счётом 1:1. Но тут стоит отметить, что в матче с брестчанами городейцы упустили победу в самой концовке, пропустив на 90-й минуте, а минчанам свой единственный гол забили после стандарта.

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Сейчас «сахарники» с 11 очками занимают 11 строчку в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси, но ситуация пограничная. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет три балла, а до тройки лидеров не хватает всего четыре. И теперь «Городее» предстоит выезд в Жодино.



Местное «Торпедо»-БелАЗ в нынешнем розыгрыше чемпионата Беларуси на своём поле выступает замечательно, набрав семь из девяти возможных очков. Любопытно, что подопечные Юрия Пунтуса за это время ни разу не пропустили. Однако именно домашние игры с городейцами получаются для «автозаводцев» весьма непростыми.



С 2016 года соперники успели провести в Жодино четыре поединка, и лишь в одном «Городея» уступила (да и тут нужно сделать сноску, что решилось всё на тоненького — со счётом 2:3). В остальных трёх матчах «сахарники» непременно набирали очки: две победы и одна ничья.

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Статистика выездных выступлений городейцев также на нашей стороне: семь очков в четырёх матчах, более чем крепкий показатель. На таком фоне можно подумать над классическим Х2 за коэффициент 2.21.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси «Торпедо» — «Городея»

«Городея» на последние шесть матчей имеет всего одно поражение при трех победах, а «Торпедо»-БелАЗ не проигрывает пять туров кряду. Согласно истории личных встреч, домашние игры с городейцами получаются для жодинцев непростыми: «сахарники» зацепили семь из 12 возможных очков. «Городея» и в чемпионате Беларуси на выезде играет лучше, чем дома. На наш взгляд, в предстоящем поединке она способна зацепиться за очки.



Ставка: «Городея» не проиграет за коэффициент 2.21.