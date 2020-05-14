Статистический прогноз: «Санджу Санму» — «Канвон», ставка на матч чемпионата Южной Кореи

В матче второго тура чемпионата Южной Кореи 16 мая «Санджу Санму» примет «Канвон». Начало игры — в 8:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.22.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Санджу Санму» — «Канвон»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 16 мая «Санджу Санму» — «Канвон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.82, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.09. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.52.

Анализ и прогноз матча «Санджу Санму» — «Канвон» (16.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе весна-осень, изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

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Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

Два крепких середняка чемпионата Южной Кореи сойдутся в очной встрече. В прошлом сезоне у них были разные судьбы, хотя всё решалось на тоненького. Дело в том, что по итогу 33 туров обе команды набрали одинаковое количество очков (по 46). Однако по дополнительным показателям выше забрался «Канвон».

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В результате этот клуб оказался на шестой строчке и попал в пульку с участием лучших команд страны, а «Санджу Санму» остался седьмым и фактически был вынужден доигрывать сезон. Вопрос о выживании не стоял из-за огромного запаса перед аутсайдерами, «феникс» спокойно оказался лучшим среди худших и финишировал седьмым.



У «Канвона» зацепиться не получилось: в пяти заключительных турах команда добыла всего четыре балла, не потянув уровень элиты. Разумеется, рассчитывать на улучшение позиций при таких результатах не пришлось. Шестое место в турнирной таблице, 50 очков за 38 встреч.

Форма команд

«Санджу» не повезло с календарём, в первом туре выпало биться с «Ульсан Хёнде», который в минувшем сезоне проиграл титул «Чонбуку» по дополнительным показателям. Разъярённые «тигры» добились разгромной победы (4:0). Они быстро открыли счёт, после чего пошла равная игра. Гостей сломил второй гол, забитый перед самым перерывом с пенальти. Дальше они развалились.

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А вот «Канвон» хлопнул в родных стенах «Сеул» (3:1). Соперник достойный — в прошлом году он стал обладателем бронзовых медалей. Столичный клуб открыл счёт, пропустил в дебюте второго тайма, а дальше игра подвисла и могла качнуться в любую сторону. Хозяевам повезло больше — они вышли вперёд на 85-й минуте, а затем забили ещё.

Личные встречи

Из-за разных результатов в первом туре букмекеры отдают предпочтение «Канвону», что вызывает сомнения. Команды близки по общему уровню, а статистика очных встреч и вовсе говорит в пользу хозяев. В 16 домашних поединках они одержали 10 побед при одной ничьей и пяти поражениях.

При этом в четырёх предыдущих матчах в Санджу «феникс» оказался сильнее трижды. На таком фоне классическая ставка 1Х за 1.69 выглядит замечательно, а любители рисковать могут даже подумать о победу «Санджу Санму» с нулевой форой. Здесь коэффициент ещё крепче, 2.40.

Ставки на тоталы и форы

Результативность в очных встречах обычно бывает пограничной, часто дело ограничивается двумя-тремя голами. Лезть в классические тоталы опасно. Любопытно другое: в трёх из четырёх предыдущих случаев забивала только одна из команд. При этом букмекерские конторы предлагают на ставку «обе забьют — нет» дивный коэффициент 2.22. Пожалуй, стоит проверить.

Прогноз и ставки на матч «Санджу Санму» — «Канвон»

Соперники сопоставимы по уровню, в прошлом сезоне они вообще набрали одинаковое количество очков по итогам трёх кругов. Букмекеры отдают предпочтение гостям из-за победы над «Сеулом» в первом туре, однако там всё было на тоненького, вплоть до 85-й минуты счёт оставался равным.

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Статистика очных встреч говорит в пользу хозяев, в четырёх предыдущих домашних матчах они добыли три победы. Линия смотрится сомнительно, так что сыграем от аутсайдера.

Ставка №1: победа «Санджу Санму» с нулевой форой за 2.40.

Ставка №2: обе забьют — нет за 2.22.

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