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Как букмекерские конторы вычисляют вилочников, как они блокируют ставки, снижают максимумы

Как букмекерские конторы вычисляют вилочников
Андрей Зуев
Как букмекерские конторы вычисляют вилочников: какие действия и ставки вызывают подозрения
Букмекеры победили. У контор есть несколько способов поиска вилочников и наживка для разорения таких игроков.
Ставки / База знаний 0

У букмекерских контор есть несколько способов вычисления вилочников. Ставить на арбитражные ситуации и быть в плюсе при любом исходе долго не получится. Разбираем, как БК находят вилочников, чем такие игроки отличаются от обычных и к каким последствиям это приводит.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Кто такие вилочники и чем они опасны для букмекеров

Вилочники — игроки, которые пользуются арбитражными ситуациями, вилками.

В игре на вилках делают ставки на противоположные исходы. Разница в коэффициентах даёт прибыль при любом исходе.

Например, в теннисном матче Рафаэль Надаль — Новак Джокович одна БК даёт коэффициент 2.05 на испанца, а другая — 2.08 на победу серба. При одинаковых суммах ставок на оба выбора вы в любом случае будете в плюсе.

Сложно найти букмекеров, которые лояльно относятся к вилочникам. Никому не нужны клиенты, играющие только в плюс.

Поэтому букмекеры могут занижать максимумы по ставкам или даже заблокировать ваш аккаунт, если просто возникнет подозрение в нечестной игре. В правилах всех контор предусмотрена такая возможность.

Но как конторы вычисляют вилочников и почему сегодня максимально затруднена игра на арбитражных ставках?

Вилки в ставках на спорт:

Что такое вилка в ставках на спорт: как работает эта стратегия у букмекеров
Ставки на вилки позволяют заработать при любом исходе в спорте. «Чемпионат» разобрался, что значит вилка и как это работает.

Что отличает вилочников от обычных игроков

Чтобы понять, как букмекеры вычисляют вилочников, перечислим отличия таких игроков.

Главное, что отличает вилочников от обычных игроков, — специфика движения денежных средств на игровом счёте:

  • внесение депозитов на крупные суммы;
  • совершение ставок на весь или почти весь банк;
  • пополнение баланса до расчёта текущего пари из-за появившейся новой вилки;
  • снятие выигрышей из-за необходимости распределять деньги по разным конторам.

За что блокируют букмекеры:

Почему букмекеры блокируют аккаунты: как конторы банят счета и за что режут максимумы
Если вы не хотите потерять свои деньги, изучите причины блокировки счёта в БК. Иногда к бану приводят даже обычные с виду ставки.

Как букмекерские конторы вычисляют вилочников: основные способы

Есть несколько базовых инструментов, как букмекерские конторы вычисляют вилочников.

  • Отслеживаются пари, приближенные к сумме максимальной ставки по событию. Игроки, которые делают ставки близкие к максимумам, автоматически попадают под подозрение. Букмекеру ничего не стоит порезать такому клиенту лимиты.
  • Подозрительно выглядят несколько ставок на один исход. Чтобы избежать максимальных ставок, вилочник заключает пари на один и тот же исход несколько раз. Но это не помогает обмануть букмекера.
  • Вилочники часто заводят на депозит крупные денежные суммы, хотя предыдущие ставки ещё не рассчитаны. Это не может не привлекать внимание служб безопасности БК.
  • Постоянные запросы на вывод небольших сумм при большом денежном балансе — явный признак вилочника, которому необходимо перераспределять деньги между разными счетами.
  • Ответственные за выявление вилочников работники БК имеют аккаунты на самых популярных вилочных сервисах и форумах. Они отслеживают рекомендуемые ставки, общаются с другими участниками, изучают их профили и сопоставляют данные.
  • Букмекеры могут использовать даже «ловлю на приманку». Предложив явно завышенный коэффициент, можно подловить клиентов на крупных ставках. Некоторые конторы идут дальше — после события аннулируют результаты, объявив об ошибочно выставленных коэффициентах. Деньги возвращают игрокам, но для вилочников это несет большой убыток. В другой БК по этому событию игрок потерял крупную сумму. Прибыль, покрывающая потери, ожидалась здесь, но из-за возврата пари она утрачена.

Из-за того что букмекерам сегодня несложно находить вилочников, игра на арбитражных ситуациях становится всё более сложной. Она не оправдывает затрачиваемого времени, а вложенные крупные суммы можно мгновенно потерять.

И важно понимать, что букмекер не должен неопровержимо доказывать клиенту совершенные нарушения. Достаточно подозрения, чтобы порезать максимумы, временно или навсегда заблокировать аккаунт, внести в чёрный список.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

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