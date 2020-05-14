Как букмекерские конторы вычисляют вилочников: какие действия и ставки вызывают подозрения

У букмекерских контор есть несколько способов вычисления вилочников. Ставить на арбитражные ситуации и быть в плюсе при любом исходе долго не получится. Разбираем, как БК находят вилочников, чем такие игроки отличаются от обычных и к каким последствиям это приводит.
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Кто такие вилочники и чем они опасны для букмекеров
Вилочники — игроки, которые пользуются арбитражными ситуациями, вилками.
В игре на вилках делают ставки на противоположные исходы. Разница в коэффициентах даёт прибыль при любом исходе.
Например, в теннисном матче Рафаэль Надаль — Новак Джокович одна БК даёт коэффициент 2.05 на испанца, а другая — 2.08 на победу серба. При одинаковых суммах ставок на оба выбора вы в любом случае будете в плюсе.
Сложно найти букмекеров, которые лояльно относятся к вилочникам. Никому не нужны клиенты, играющие только в плюс.
Поэтому букмекеры могут занижать максимумы по ставкам или даже заблокировать ваш аккаунт, если просто возникнет подозрение в нечестной игре. В правилах всех контор предусмотрена такая возможность.
Но как конторы вычисляют вилочников и почему сегодня максимально затруднена игра на арбитражных ставках?
Вилки в ставках на спорт:
Что отличает вилочников от обычных игроков
Чтобы понять, как букмекеры вычисляют вилочников, перечислим отличия таких игроков.
Главное, что отличает вилочников от обычных игроков, — специфика движения денежных средств на игровом счёте:
- внесение депозитов на крупные суммы;
- совершение ставок на весь или почти весь банк;
- пополнение баланса до расчёта текущего пари из-за появившейся новой вилки;
- снятие выигрышей из-за необходимости распределять деньги по разным конторам.
За что блокируют букмекеры:
Как букмекерские конторы вычисляют вилочников: основные способы
Есть несколько базовых инструментов, как букмекерские конторы вычисляют вилочников.
- Отслеживаются пари, приближенные к сумме максимальной ставки по событию. Игроки, которые делают ставки близкие к максимумам, автоматически попадают под подозрение. Букмекеру ничего не стоит порезать такому клиенту лимиты.
- Подозрительно выглядят несколько ставок на один исход. Чтобы избежать максимальных ставок, вилочник заключает пари на один и тот же исход несколько раз. Но это не помогает обмануть букмекера.
- Вилочники часто заводят на депозит крупные денежные суммы, хотя предыдущие ставки ещё не рассчитаны. Это не может не привлекать внимание служб безопасности БК.
- Постоянные запросы на вывод небольших сумм при большом денежном балансе — явный признак вилочника, которому необходимо перераспределять деньги между разными счетами.
- Ответственные за выявление вилочников работники БК имеют аккаунты на самых популярных вилочных сервисах и форумах. Они отслеживают рекомендуемые ставки, общаются с другими участниками, изучают их профили и сопоставляют данные.
- Букмекеры могут использовать даже «ловлю на приманку». Предложив явно завышенный коэффициент, можно подловить клиентов на крупных ставках. Некоторые конторы идут дальше — после события аннулируют результаты, объявив об ошибочно выставленных коэффициентах. Деньги возвращают игрокам, но для вилочников это несет большой убыток. В другой БК по этому событию игрок потерял крупную сумму. Прибыль, покрывающая потери, ожидалась здесь, но из-за возврата пари она утрачена.
Из-за того что букмекерам сегодня несложно находить вилочников, игра на арбитражных ситуациях становится всё более сложной. Она не оправдывает затрачиваемого времени, а вложенные крупные суммы можно мгновенно потерять.
И важно понимать, что букмекер не должен неопровержимо доказывать клиенту совершенные нарушения. Достаточно подозрения, чтобы порезать максимумы, временно или навсегда заблокировать аккаунт, внести в чёрный список.
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