Как букмекерские конторы вычисляют вилочников: какие действия и ставки вызывают подозрения

Букмекеры победили. У контор есть несколько способов поиска вилочников и наживка для разорения таких игроков.

У букмекерских контор есть несколько способов вычисления вилочников. Ставить на арбитражные ситуации и быть в плюсе при любом исходе долго не получится. Разбираем, как БК находят вилочников, чем такие игроки отличаются от обычных и к каким последствиям это приводит.

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Кто такие вилочники и чем они опасны для букмекеров

Вилочники — игроки, которые пользуются арбитражными ситуациями, вилками.

В игре на вилках делают ставки на противоположные исходы. Разница в коэффициентах даёт прибыль при любом исходе.

Например, в теннисном матче Рафаэль Надаль — Новак Джокович одна БК даёт коэффициент 2.05 на испанца, а другая — 2.08 на победу серба. При одинаковых суммах ставок на оба выбора вы в любом случае будете в плюсе.

Сложно найти букмекеров, которые лояльно относятся к вилочникам. Никому не нужны клиенты, играющие только в плюс.

Поэтому букмекеры могут занижать максимумы по ставкам или даже заблокировать ваш аккаунт, если просто возникнет подозрение в нечестной игре. В правилах всех контор предусмотрена такая возможность.

Но как конторы вычисляют вилочников и почему сегодня максимально затруднена игра на арбитражных ставках?

Вилки в ставках на спорт:

Что такое вилка в ставках на спорт: как работает эта стратегия у букмекеров Ставки на вилки позволяют заработать при любом исходе в спорте. «Чемпионат» разобрался, что значит вилка и как это работает.

Что отличает вилочников от обычных игроков

Чтобы понять, как букмекеры вычисляют вилочников, перечислим отличия таких игроков.

Главное, что отличает вилочников от обычных игроков, — специфика движения денежных средств на игровом счёте:

внесение депозитов на крупные суммы;

совершение ставок на весь или почти весь банк;

пополнение баланса до расчёта текущего пари из-за появившейся новой вилки;

снятие выигрышей из-за необходимости распределять деньги по разным конторам.

За что блокируют букмекеры:

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Как букмекерские конторы вычисляют вилочников: основные способы

Есть несколько базовых инструментов, как букмекерские конторы вычисляют вилочников.

Отслеживаются пари, приближенные к сумме максимальной ставки по событию. Игроки, которые делают ставки близкие к максимумам, автоматически попадают под подозрение. Букмекеру ничего не стоит порезать такому клиенту лимиты.

Подозрительно выглядят несколько ставок на один исход. Чтобы избежать максимальных ставок, вилочник заключает пари на один и тот же исход несколько раз. Но это не помогает обмануть букмекера.

Вилочники часто заводят на депозит крупные денежные суммы, хотя предыдущие ставки ещё не рассчитаны. Это не может не привлекать внимание служб безопасности БК.

Постоянные запросы на вывод небольших сумм при большом денежном балансе — явный признак вилочника, которому необходимо перераспределять деньги между разными счетами.

Ответственные за выявление вилочников работники БК имеют аккаунты на самых популярных вилочных сервисах и форумах. Они отслеживают рекомендуемые ставки, общаются с другими участниками, изучают их профили и сопоставляют данные.

Букмекеры могут использовать даже «ловлю на приманку». Предложив явно завышенный коэффициент, можно подловить клиентов на крупных ставках. Некоторые конторы идут дальше — после события аннулируют результаты, объявив об ошибочно выставленных коэффициентах. Деньги возвращают игрокам, но для вилочников это несет большой убыток. В другой БК по этому событию игрок потерял крупную сумму. Прибыль, покрывающая потери, ожидалась здесь, но из-за возврата пари она утрачена.

Из-за того что букмекерам сегодня несложно находить вилочников, игра на арбитражных ситуациях становится всё более сложной. Она не оправдывает затрачиваемого времени, а вложенные крупные суммы можно мгновенно потерять.

И важно понимать, что букмекер не должен неопровержимо доказывать клиенту совершенные нарушения. Достаточно подозрения, чтобы порезать максимумы, временно или навсегда заблокировать аккаунт, внести в чёрный список.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!