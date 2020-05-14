Статистический прогноз: «Пусан» — «Чонбук», ставка на матч чемпионата Южной Кореи 16 мая

В матче второго тура чемпионата Южной Кореи 16 мая «Пусан Ай Парк» примет «Чонбук Хёндэ Моторс». Начало игры — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Пусан Ай Парк» — «Чонбук Хёндэ Моторс»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 16 мая «Пусан Ай Парк» — «Чонбук Хёндэ Моторс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.95, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.02. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.88.

Анализ и прогноз матча «Пусан Ай Парк» — «Чонбук Хёндэ Моторс» (16.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе весна-осень, изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

Бундеслига возобновится 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Байер» Леверкузенцы замыкают топ-5 чемпионата Германии, но надеются пробиться в зону Лиги чемпионов.

Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

Достаточно сказать, что «Чонбук Хёндэ Моторс» — действующий чемпион Южной Кореи. В прошлом году опередить «Ульсан» удалось только по дополнительным показателям, а после трёх кругов зелёные уступали конкуренту на один балл. В итоге обе команды набрали по 79 очков в 38 турах.

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«Пусан Ай Парк» минувший сезон провёл во втором дивизионе. Путь в элиту оказался тернистым из-за формата: напрямую в К-лигу выходит только лучший клуб регулярного чемпионата, а вторую путёвку разыгрывают в плей-офф. Красно-белые финишировали вторыми и победили в пульке.

Форма команд

Первый тур сложился для соперников непросто. «Чонбук Хёндэ Моторс» на своём поле едва дожал «Сувон Самсунг Блюуингз». Действующий чемпион никак не мог взломать оборону гостей. В итоге на 75-й минуте«Сувон» остался в меньшинстве и вскоре хозяева сумели отличиться. Хватило одного гола (1:0).

«Пусан Ай Парк» не совладал в гостях с крепким«Пхохан Стилерс» (0:2). Хозяева отличились в середине каждого из таймов, причём первый гол забил Станислав Ильюченко, который родился в Калмыкии и ранее выступал за немецкий «Дуйсбург».

Личные встречи

Тут говорить особо не о чем, поскольку предыдущая очная встреча датирована 2015 годом. Затем «Пусан Ай Парк» покинул элитный дивизион, сумев вернуться только сейчас. Отметим короткой строкой, что в десяти предыдущих поединках«Чонбук» одержал девять побед при одном мирном исходе.

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Букмекеры не сомневаются, что примерно так же будет и в этот раз. Неубедительная игра действующего чемпиона в первом туре их не смутила: на П2 дают скромный коэффициент 1.67. Но аргументов в пользу хозяев совсем немного.

Ставки на тоталы и форы

Зелёные в прошлом сезоне были самой результативной командой К-лиги, за 38 туров они отличились 72 раза. А «Пусан Ай Парк» забил больше всех во втором дивизионе — те же 72 мяча, но уже за 36 встреч. В первом туре соперники дружно скатали низы, так что теперь логично ожидать верха.

По крайней мере в прошлом году клубы обходились без сухих серий. Кроме того, в трёх из четырёх предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны. Хотя, опять же, было это давно. Мы бы выбирали между Х2 + обе забьют за 2.19 и Х2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.35.

Прогноз и ставки на матч«Пусан Ай Парк» — «Чонбук Хёндэ Моторс»

Действующий чемпион Южной Кореи на выезде сразится с новичком элитного дивизиона, так что линия букмекеров выглядит логично. «Чонбук» в минувшем сезоне забил больше всех в К-лиге, а «Пусан Ай Парк» стал самым результативным во втором дивизионе. Возьмём Х2 через общий верх, коэффициент сильно превышает двойку.

Ставка: «Чонбук» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.35.

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