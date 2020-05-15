«Энергетик» — «Динамо-Брест». Прогноз: Милевский и Яхшибоев обеспечат голы в обе стороны

В прошлом году в двух очных встречах команды забили 10 голов.

16 мая в матче девятого тура чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» сыграет с брестским «Динамо». Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Динамо-Брест» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Энергетика» оценён букмекерами коэффициентом 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» — «Динамо-Брест»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 16 мая «Энергетик-БГУ» — «Динамо-Брест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.80, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.75.

Анализ и прогноз матча «Энергетик-БГУ» — «Динамо-Брест» (16.05.2020)

Субботняя программа 9-го тура Высшей лиги Беларуси по футболу откроется в Молодечно, где «Энергетик-БГУ» примет «Динамо-Брест». Минская команда вынуждена проводить домашние матчи в другом городе из-за регламента: в элитном дивизионе с мая запрещено играть на искусственном покрытии. Приходится выкручиваться.

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Впрочем, это единственный повод для головной боли. В остальном дела у «студентов» складываются замечательно. Вряд ли перед началом сезона кто-то всерьёз ожидал, что к середине мая они будут находиться в турнирной таблице выше действующего чемпиона страны. А получилось именно так.

Минчане набрали в восьми турах 15 очков и справедливо расположились в группе лидеров. Они занимают только пятую строчку, но это довольно условно. Всё дело в высочайшей плотности: отставание от лидирующих БАТЭ и «Слуцка» составляет всего один балл, а сзади вовсю подпирают преследователи.

«Энергетик-БГУ» отличается бескомпромиссностью — ни одной ничьей в восьми турах. И двигается исключительно рывками: три победы в трёх первых матчах, затем три поражения подряд, после которых последовало два выигрыша. Если верить этой закономерности, в девятом туре их ожидает успех.

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У «Динамо-Брест» сейчас хватает сложностей. Начиная кадровыми потерями и заканчивая возможными финансовыми проблемами. Тем не менее в последнее время дела пошли на поправку. С горем пополам и огромным количеством седых волос для болельщиков удалось пробиться в финал Кубка Беларуси, в национальном первенстве результаты также улучшились.

Вслед за унылыми поражениями от «Витебска» (0:1) и солигорского «Шахтёра» (0:2) последовали победы над «Белшиной» (3:0) и минским «Динамо» (2:1). Качество футбола оставляло желать лучшего: даже безнадёжный аутсайдер из Бобруйска выглядел не хуже и вполне мог побороться за ничью, если бы не ужасная реализация.

И всё же шесть очков не пахнут. Этого хватило, чтобы покинуть дно турнирной таблицы и переместиться в серединку. После восьми туров южане располагаются на шестой позиции, имея в активе 13 баллов. Фактически игра состоится на нейтральном поле, что следует считать ещё одним фактором в пользу брестчан.

Говорить о каком-то значительном прогрессе гостей по качеству футбола не приходится, однако состав у них заметно крепче. В прошлом сезоне соперники пересеклись дважды, в обоих случаях получилось весело: 1:1 в Минске и 6:2 в Бресте. «Динамо» в последнее время многое позволяет у своих ворот, а везение не может продолжаться бесконечно.

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Потому мы рассчитываем на результативный поединок и голы в обе стороны. Букмекеры с этим согласны, классический вариант «обе забьют» идёт за скромные 1.66. Можно поднять коэффициент, взяв «Х2 + обе забьют» за 2.14. Альтернативное предложение — тотал больше 2.5 гола за 1.80.

Прогноз и ставки на матч «Энергетик-БГУ» — «Динамо-Брест»

«Энергетик» — один из главных сюрпризов нынешнего сезона, после восьми туров входящий в топ-5. Однако играть придётся на нейтральном поле в Молодечно, что увеличивает шансы гостей. Действующий чемпион в последнее время многое позволяет соперникам, а у «Энергетика» есть несколько ярких исполнителей в группе атаки, которые умеют наказывать за ошибки.

Ставка: «Динамо-Брест» не проиграет + обе забьют за 2.14.

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