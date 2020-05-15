Ставки и прогнозы: на что ставить 15 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 15 мая.

На что ставить в футболе 15 мая

Бундеслига возобновит свои матчи уже завтра, а сегодня стоит обратить внимание на чемпионат Беларуси! Там в 18:00 начнётся интересный матч – в Жодино «Торпедо-БЕЛАз» примет «Городею». Обе команды славятся надёжной обороной, а вот в атаке больше пока преуспели хозяева. Интересно, смогут ли гости навязать борьбу?! Кроме того, в Беларуси пройдут три матча первенства дублёров. В Израиле в 10:30 начнётся товарищеский матч «Хапоэля» из Хайфы и «Хапоэля Эран Хадера». Киберфутбол тоже никто не отменял, вариантов для ставок тут с каждым днем все больше!

Матчи по хоккею для ставок 15 мая

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 15 мая

В Германии и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно! Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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