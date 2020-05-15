«Фортуна» — «Падерборн». Прогноз: аутсайдеры Бундеслиги дадут зайти коэффициенту 3.20

«Фортуна» сыграет с «Падерборном» в матче 26-го тура чемпионата Германии 16 мая. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Фортуны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Падерборна» оценён букмекерами коэффициентом 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Фортуна» — «Падерборн»

Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги 16 мая «Фортуна» — «Падерборн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.76.

Анализ и прогноз матча «Фортуна» — «Падерборн» (16.05.2020)

Первый же матч после двухмесячной паузы имеет для этих команд если не решающее, то как минимум огромное значение. Дело в том, что речь идёт о прямых конкурентах, которые ведут борьбу за выживание. У «Падерборна» всё совсем плохо: жалкие 16 очков в 25 турах и чистое последнее место.

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Отставание от «Вердера» составляет два очка (правда, бременцы имеют игру в запасе), а до вожделенной зоны стыковых матчей шесть баллов. Все остальные ушли далеко, догнать их практически нереально. В этой самой зоне стыковых матчей и располагается «Фортуна»: 16-я строчка, 22 очка.

Потому расклад предельно прост. В случае победы «Падерборна» борьба на дне турнирной таблицы обостряется до предела, в случае победы клуба из Дюссельдорфа имя одного неудачника по итогам сезона фактически определяется. Отыграть девять баллов за восемь туров будет неимоверно сложно.

Пожалуй, худшему клубу Бундеслиги пауза из-за пандемии коронавируса могла пойти на пользу. Ведь до перерыва всё валилось из рук: в шести заключительных турах удалось набрать всего одно очко. И ведь нельзя сказать, что подопечные Штеффана Баумгарта показывали кошмарный футбол и влетали всем без разбора.

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Вовсе нет. Напротив — во всех случаях они навязывали сопротивление и при доли удачи могли бы рассчитывать на очки. Но потеря уверенности бросалась в глаза. Как результат — три поражения с разницей в один мяч и два — с разницей в два мяча. В том числе 2:4 от «Вольфсбурга», где с 33-й минуты пришлось действовать в меньшинстве.

На таком фоне два месяца без футбола могут прийтись очень кстати: это отличная возможность выдохнуть, перезарядить батарейки и начать с чистого листа. А вот у «Фортуны» ситуация ровно противоположная. До перерыва F95 потерпела всего одно поражение в шести встречах, да и то от мощной «Боруссии М» (1:4).

В первом круге «Падерборн» оказался сильнее на своём поле (2:0) — забил по голу в каждом из таймов и выдержал испытание стандартными положениями, которых у гостей имелось предостаточно. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, но долгая пауза и отсутствие зрителей осложняют ситуацию. Потому в исход лезть опасно.

Дата возобновления Бундеслиги — 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров: «Вольфсбург» Хороший состав, поставленная игра, но жутко сложный календарь.

Обе стороны прекрасно понимают высочайшую значимость игры. Одна ошибка может в разы уменьшить шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Почти наверняка мы увидим осторожный дебют, при котором мяч будет подолгу застревать в центре поля. От этого и оттолкнёмся.

Вариант попроще — «гол в первые 27 минут — нет» за 2.19, при желании можно даже рассмотреть точный счёт первого тайма 0:0 за 3.20. Забивают команды очень мало — 27 и 30 мячей соответственно, это худшие результаты во всём чемпионате Германии.

Также возьмём комбинированную ставку Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.50. Перекос в сторону хозяев кажется слишком большим: «Падерборн» выйдет на последний бой, а уровень составов примерно сопоставим. Между прочим, в гостях «Падерборн» набирает очки даже чаще, чем в родных стенах.

Прогноз и ставки на матч «Фортуна» — «Падерборн»

Ключевая игра для гонки за выживание: «Падерборн» занимает последнее место, а «Фортуна» располагается в зоне стыковых матчей. Отставание — шесть очков. Победа гостей обострит интригу до предела, поражение фактически определит первого неудачника сезона. Команды прекрасно понимают цену ошибки и вряд ли станут раскрываться раньше времени.

Ставка №1: гол в первые 27 минут — нет за 2.19.

Ставка №2: «Падерборн» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.

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