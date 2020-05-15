«Фортуна» — «Падерборн». Прогноз: аутсайдеры Бундеслиги дадут зайти коэффициенту 3.20

«Фортуна» сыграет с «Падерборном» в матче 26-го тура чемпионата Германии 16 мая. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Фортуны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Падерборна» оценён букмекерами коэффициентом 3.45.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Фортуна» — «Падерборн»
Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги 16 мая «Фортуна» — «Падерборн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.76.
Анализ и прогноз матча «Фортуна» — «Падерборн» (16.05.2020)
Первый же матч после двухмесячной паузы имеет для этих команд если не решающее, то как минимум огромное значение. Дело в том, что речь идёт о прямых конкурентах, которые ведут борьбу за выживание. У «Падерборна» всё совсем плохо: жалкие 16 очков в 25 турах и чистое последнее место.
Отставание от «Вердера» составляет два очка (правда, бременцы имеют игру в запасе), а до вожделенной зоны стыковых матчей шесть баллов. Все остальные ушли далеко, догнать их практически нереально. В этой самой зоне стыковых матчей и располагается «Фортуна»: 16-я строчка, 22 очка.
Потому расклад предельно прост. В случае победы «Падерборна» борьба на дне турнирной таблицы обостряется до предела, в случае победы клуба из Дюссельдорфа имя одного неудачника по итогам сезона фактически определяется. Отыграть девять баллов за восемь туров будет неимоверно сложно.
Пожалуй, худшему клубу Бундеслиги пауза из-за пандемии коронавируса могла пойти на пользу. Ведь до перерыва всё валилось из рук: в шести заключительных турах удалось набрать всего одно очко. И ведь нельзя сказать, что подопечные Штеффана Баумгарта показывали кошмарный футбол и влетали всем без разбора.
Вовсе нет. Напротив — во всех случаях они навязывали сопротивление и при доли удачи могли бы рассчитывать на очки. Но потеря уверенности бросалась в глаза. Как результат — три поражения с разницей в один мяч и два — с разницей в два мяча. В том числе 2:4 от «Вольфсбурга», где с 33-й минуты пришлось действовать в меньшинстве.
На таком фоне два месяца без футбола могут прийтись очень кстати: это отличная возможность выдохнуть, перезарядить батарейки и начать с чистого листа. А вот у «Фортуны» ситуация ровно противоположная. До перерыва F95 потерпела всего одно поражение в шести встречах, да и то от мощной «Боруссии М» (1:4).
В первом круге «Падерборн» оказался сильнее на своём поле (2:0) — забил по голу в каждом из таймов и выдержал испытание стандартными положениями, которых у гостей имелось предостаточно. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, но долгая пауза и отсутствие зрителей осложняют ситуацию. Потому в исход лезть опасно.
Обе стороны прекрасно понимают высочайшую значимость игры. Одна ошибка может в разы уменьшить шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Почти наверняка мы увидим осторожный дебют, при котором мяч будет подолгу застревать в центре поля. От этого и оттолкнёмся.
Вариант попроще — «гол в первые 27 минут — нет» за 2.19, при желании можно даже рассмотреть точный счёт первого тайма 0:0 за 3.20. Забивают команды очень мало — 27 и 30 мячей соответственно, это худшие результаты во всём чемпионате Германии.
Также возьмём комбинированную ставку Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.50. Перекос в сторону хозяев кажется слишком большим: «Падерборн» выйдет на последний бой, а уровень составов примерно сопоставим. Между прочим, в гостях «Падерборн» набирает очки даже чаще, чем в родных стенах.
Прогноз и ставки на матч «Фортуна» — «Падерборн»
Ключевая игра для гонки за выживание: «Падерборн» занимает последнее место, а «Фортуна» располагается в зоне стыковых матчей. Отставание — шесть очков. Победа гостей обострит интригу до предела, поражение фактически определит первого неудачника сезона. Команды прекрасно понимают цену ошибки и вряд ли станут раскрываться раньше времени.
Ставка №1: гол в первые 27 минут — нет за 2.19.
Ставка №2: «Падерборн» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 15 мая 2020
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:59
-
16:00
-
15:00
-
14:18
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
- 13 мая 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
17:00
-
16:00
-
15:05
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:14
-
11:00