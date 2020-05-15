«Боруссия Дортмунд» — «Шальке». Прогноз: рурское дерби возьмёт время на раскачку

16 мая в матче 26-го тура чемпионата Германии 16 мая дортмундская «Боруссия» примет «Шальке-04». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Люсьена Фавра в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех команды Давида Вагнера оценена букмекерами коэффициентом 6.95.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Шальке»
Букмекеры считают, что матч немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Шальке» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют дортмундцы, сыграет коэффициент 1.08. Гол клуба из Гельзенкирхена доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.
Анализ и прогноз матча «Боруссия Д» — «Шальке» (16.05.2020)
Немецкая Бундеслига вернётся в мировой футбол первой из топ-лиг, случится это уже 16 мая. Однако тут всё будет по строжайшему регламенту: на каждом матче должны присутствовать не более 322 человек, 98 и которых смогут находиться на поле или рядом с ним. Также отменили командные снимки и рукопожатия, а на стадион футболисты обязаны приезжать в масках и держаться друг от друга на расстоянии двух метров.
Большинство клубов немецкого чемпионата возобновили тренировки в мае. А одними из первых, кто выйдет на поле после длительной паузы, связанной с эпидемией коронавируса, станут дортмундская «Боруссия» и «Шальке-04». Начать с рурского дерби — это круто.
На вынужденный перерыв дортмундцы ушли вторыми: после 25 туров у команды 51 балл, но ситуация пограничная. «Шмели» будут бороться скорее за попадание в Лигу чемпионов, нежели за чемпионство. Дело тут в том, что «Бавария» набрала страшный ход и оторвалась от ближайшего преследователя на четыре очка.
Своё красные уже вряд ли упустят. Так что придётся думать о том, как не пропустить вперёд себя конкурентов. Чёрно-жёлтые опережают «РБ Лейпциг» на одно, «Боруссию» из Мёнхенгладбаха — на два, и «Байер» — на четыре. А потому битва за место в топ-4 обещает получиться жаркой.
Ключевым фактором также станет календарь «Боруссии Д». Подопечные Люсьена Фавра, конечно, будут ждать осечки заклятого врага — мюнхенцев — но и самим им предстоит лезть из кожи вон. Уже в ближайшем туре их ожидает рурское дерби с «Шальке», на 27-й запланирован выезд в логово «Вольфсбурга», а на 28-й — домашний поединок с «Баварией».
«Шальке-04» из-за провального второго круга может теперь не сможет рассчитывать на Лигу чемпионов, как это было до зимнего перерыва. «Горняки» набрали 37 очков в 25 турах и находятся на шестой позиции, которая выводит в Лигу Европы. Задача очевидна — сохранить темп и сдержать конкурентов, но тут придётся попотеть.
Идущий пятым «Байер» уже не достать, он оторвался от «королевских синих» на 10 пунктов, а вот на лакомое шестое место претендентов навалом. Сразу три коллектива буквально наступают на пятки: «Вольфсбург» и «Фрайбург» имеют в своём активе по 36 баллов, у «Хоффенхайма» — 35. При определённых обстоятельствах могут вмешаться и «Кёльн» с «Унионом», у них 32 и 30 очков соответственно.
Теперь «Шальке» выпадает игра с «Боруссией Д». Рурское дерби зачастую изобилует борьбой, но, как правило, первые после длительной паузы матчи идут не по привычному сценарию. К тому же не стоит забывать и о текущей ситуации в мире. На таком фоне мы бы ожидали от закоренелых противников менее жёсткой игры по отношению друг к другу и проверили тотал меньше 4.5 «горчичника» за коэффициент 1.85.
Также не лишним будет вспомнить и о повышенной степени ответственности поединка с точки зрения турнирной таблицы. И тем, и другим сейчас необходимо идти как можно ровнее, чтобы сохранить нынешнее благоприятное положение, а потому цена ошибки может быть необычайно высока.
На наш взгляд, стоит обдумать ставку «гол в первом тайме — нет» за внушительный коэффициент 3.30. Альтернативный вариант — ТМ 1 мяча в первом тайме за коэффициент 2.36. Команды соскучились по футболу, однако при пустых трибунах поддаться эмоциям будет сложнее. А проигрывать крайне не рекомендуется ни тем, ни другим, что должно увеличить осторожность.
Прогноз и ставки на матч «Боруссия Д» — «Шальке»
К моменту возобновления чемпионата Германии дортмундцы претендуют на Лигу чемпионов, а «горняки» — на Лигу Европы. Как правило, рурское дерби получается напряжённым и превалирует стыками, однако повышенная степень ответственности поединка вынудит соперников осторожничать. А потому мы бы не стали ожидать мощной зарубы с первых минут, как это обычно происходит.
Ставка 1: тотал меньше 4.5 ЖК за коэффициент 1.85.
Ставка 2: гол в первом тайме — нет за коэффициент 3.30.
- 15 мая 2020
-
20:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:42
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:59
-
16:00
-
15:00
-
14:18
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
- 13 мая 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
17:00
-
16:00