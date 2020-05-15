«РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Прогноз: Вернер, Шик и Нагельсман наступят на те же грабли

«РБ Лейпциг» примет «Фрайбург» в матче 26 тура чемпионата Германии 16 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу Юлиана Нагельсмана в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех команды Кристиана Штрайха оценён букмекерами коэффициентом 10.75.

Букмекерские коэффициенты на матч «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Фрайбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют «быки», сыграет коэффициент 1.05. Гол «бразильцев из Брайсгау» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз матча «РБ Лейпциг» — «Фрайбург» (16.05.2020)

До паузы дела у «РБ Лейпцига» складывались просто великолепно. В Бундеслиге команда набрала 50 очков в 25 турах и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. До лидирующей «Баварии» и второй «Боруссия Д» не хватает всего пяти и одного балла соответственно.

«Аугсбург» — «Вольфсбург». Прогноз: даже без главного тренера «фуггеры» усмирят «волков» Новый рулевой «Аугсбурга» пропустит матч из-за нарушения правил карантина.

Однако действовать «быкам» придётся с оглядкой назад. Там «Боруссия» из Мёнхенгладбаха отстает лишь на одно очко, а «Байер» — на три. Хотя стоит отметить, что календарь у РБЛ один из самых простых: осталась только одна команда из топ-7 немецкого чемпионата.



Речь о дортмундской «Боруссии», матч с которой состоится в предпоследнем туре первенства. То есть в запасе достаточно времени, чтобы набрать ход и подойти к очной встрече в максимально комфортном положении.



Ложкой дёгтя при таких раскладах стал вылет из 1/8 финала Кубка Германии после гостевого поражения от «Айнтрахта» (1:3). Зато это дело было хорошенько сдобрено выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов. Подопечные Юлиана Нагельсмана по сумме двух матчей вынесли «Тоттенхэм» Жозе Моуринью со счётом 4:0.

«Фортуна» — «Падерборн». Прогноз: аутсайдеры Бундеслиги дадут зайти коэффициенту 3.20 Первый матч после возобновления Бундеслиги станет для «Падерборна» ключевым.

«Фрайбург» перед приостановкой спортивных мероприятий особенной стабильностью не отличался, однако же умудрился стать одним из претендентов на еврокубки. За 25 туров клуб набрал 36 баллов и застолбил за собой восьмую строчку. От шестого места, дающего право на выход в Лигу Европы, его отделяет всего одно очко.



Но конкурентами «бразильцы из Брайсгау» точно не обделены, а потому пробиться будет трудно. Тут и «Шальке» с 37 очками, и «Вольфсбург» с 36, и «Хоффенхайм» с 35. Миссию невыполнимой делает ещё и календарь: команде Кристиана Штрайха предстоит провести сразу шесть встреч с представителями топ-7 Бундеслиги.



Первым в очереди идёт шустрый «Лейпциг» Нагельсмана, который в первом круге «Фрайбург» обыграл со счётом 2:1. Тогда клуб играл у себя, смотрелся весьма солидно, хоть и пропустил первым. И сумел вырвать победу. Любопытно, что оба мяча были забиты после угловых.

«Энергетик» — «Динамо-Брест». Прогноз: Милевский и Яхшибоев обеспечат голы в обе стороны В прошлом году в двух очных встречах команды забили 10 голов.

Всего соперники успели встретиться друг с другом девять раз: победы разделили поровну, а также скатали одну ничью. Примечательно, что в семи встречах забивали и те, и другие. При этом лишь однажды за всю историю противники не смогли пробить верх, было это ещё в 2015 году. При таких раскладах интересно выглядит ставка обе забьют за близкий к двойке коэффициент 1.94.

Прогноз и ставки на матч «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»

Дела у «Лейпцига» до паузы складывались неплохо: третье место в Бундеслиге, относительно лёгкий календарь на заключительную часть и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Фрайбургу» же предстоит тяжелейшая борьба за Лигу Европы. Очные встречи, как правило, получаются результативными: в семи из девяти очных встречах забивали те, и другие. Стоит ожидать примерно того же от предстоящего поединка.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.94.