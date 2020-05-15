«РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Прогноз: Вернер, Шик и Нагельсман наступят на те же грабли

«РБ Лейпциг» примет «Фрайбург» в матче 26 тура чемпионата Германии 16 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу Юлиана Нагельсмана в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех команды Кристиана Штрайха оценён букмекерами коэффициентом 10.75.
Букмекерские коэффициенты на матч «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»
Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Фрайбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют «быки», сыграет коэффициент 1.05. Гол «бразильцев из Брайсгау» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.
Анализ и прогноз матча «РБ Лейпциг» — «Фрайбург» (16.05.2020)
До паузы дела у «РБ Лейпцига» складывались просто великолепно. В Бундеслиге команда набрала 50 очков в 25 турах и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. До лидирующей «Баварии» и второй «Боруссия Д» не хватает всего пяти и одного балла соответственно.
Однако действовать «быкам» придётся с оглядкой назад. Там «Боруссия» из Мёнхенгладбаха отстает лишь на одно очко, а «Байер» — на три. Хотя стоит отметить, что календарь у РБЛ один из самых простых: осталась только одна команда из топ-7 немецкого чемпионата.
Речь о дортмундской «Боруссии», матч с которой состоится в предпоследнем туре первенства. То есть в запасе достаточно времени, чтобы набрать ход и подойти к очной встрече в максимально комфортном положении.
Ложкой дёгтя при таких раскладах стал вылет из 1/8 финала Кубка Германии после гостевого поражения от «Айнтрахта» (1:3). Зато это дело было хорошенько сдобрено выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов. Подопечные Юлиана Нагельсмана по сумме двух матчей вынесли «Тоттенхэм» Жозе Моуринью со счётом 4:0.
«Фрайбург» перед приостановкой спортивных мероприятий особенной стабильностью не отличался, однако же умудрился стать одним из претендентов на еврокубки. За 25 туров клуб набрал 36 баллов и застолбил за собой восьмую строчку. От шестого места, дающего право на выход в Лигу Европы, его отделяет всего одно очко.
Но конкурентами «бразильцы из Брайсгау» точно не обделены, а потому пробиться будет трудно. Тут и «Шальке» с 37 очками, и «Вольфсбург» с 36, и «Хоффенхайм» с 35. Миссию невыполнимой делает ещё и календарь: команде Кристиана Штрайха предстоит провести сразу шесть встреч с представителями топ-7 Бундеслиги.
Первым в очереди идёт шустрый «Лейпциг» Нагельсмана, который в первом круге «Фрайбург» обыграл со счётом 2:1. Тогда клуб играл у себя, смотрелся весьма солидно, хоть и пропустил первым. И сумел вырвать победу. Любопытно, что оба мяча были забиты после угловых.
Всего соперники успели встретиться друг с другом девять раз: победы разделили поровну, а также скатали одну ничью. Примечательно, что в семи встречах забивали и те, и другие. При этом лишь однажды за всю историю противники не смогли пробить верх, было это ещё в 2015 году. При таких раскладах интересно выглядит ставка обе забьют за близкий к двойке коэффициент 1.94.
Прогноз и ставки на матч «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»
Дела у «Лейпцига» до паузы складывались неплохо: третье место в Бундеслиге, относительно лёгкий календарь на заключительную часть и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Фрайбургу» же предстоит тяжелейшая борьба за Лигу Европы. Очные встречи, как правило, получаются результативными: в семи из девяти очных встречах забивали те, и другие. Стоит ожидать примерно того же от предстоящего поединка.
Ставка: обе забьют за коэффициент 1.94.
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