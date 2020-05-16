«Боруссия Д» — «Шальке». Прогноз на статистику в рурском дерби чемпионата Германии

Рурское дерби в первый же день после возобновления Бундеслиги — это красиво.

«Боруссия» Дортмунд сыграет с «Шальке» в матче 26-го тура чемпионата Германии 16 мая. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Боруссии Д» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Шальке» оценён букмекерами коэффициентом 6.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Шальке»

Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги 16 мая «Боруссия Д» — «Шальке» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.76, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.80.

Анализ и прогноз матча «Боруссия Д» — «Шальке» (16.05.2020)

Круче рурского дерби для любителей немецкого футбола может быть только рурское дерби после долгой паузы. Двухмесячный перерыв в связи с пандемией коронавируса подошёл к концу, стартовать придётся без раскачки. В первый же день — шесть матчей 26-го тура чемпионата Германии. Вишенкой на торте топового футбола обещает стать битва в Дортмунде.

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Отрезок перед приостановкой первенства принципиальные соперники провели противоположным образом. Дортмундская «Боруссия» добыла семь побед в восьми предыдущих турах, уступив только «Байеру» в Леверкузене. Та игра получилась инфарктной: «фармацевты» уступали к 81-й минуте со счётом 2:3, но сумели вырвать три очка.



А вот «Шальке» посыпался после зимней паузы. С 18 декабря команда провела 10 поединков, в которых сумела выиграть лишь однажды. А также получила 0:5 от «Баварии», 0:5 от «РБ Лейпциг» и 0:3 от «Кёльна». Мечты о Лиге чемпионов на фоне таких результатов исчезли, предстоит оборонять путёвку в Лигу Европы.



Статистика очных встреч полностью на стороне «горняков». В последнее время «шмели» постоянно испытывают проблемы в дерби вне зависимости от состава, тренера и места проведения игры. В восьми последних матчах чёрно-жёлтые добыли всего одну победу при двух поражениях и пяти ничьих.

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При таких вводных данных сумасшедший перевес в линии в пользу хозяев выглядит сомнительно, благо что долгая пауза и скомканная подготовка наверняка помешают фавориту показать свой лучший футбол. Потому логичнее отталкиваться от гостей. Брать ли Х2 за 2.75 — дело вкуса, а вот П2 с форой (+1.5) за 1.62 смотрится надёжно.



Любопытно, что команды сильно отличаются по стилю. «Боруссия Д» входит в тройку лучших по проценту владения мячом (58,5%), а «Шальке» действует первым номером в больших матчах только уступая в счёте. В Дортмунде синие точно не станут претендовать на инициативу, их конёк — дисциплина и контратаки.



Раз так, мяч станет часто находиться на подступах к штрафной гостей. И тут в дело вступает любопытный статистический факт: дортмундцы в родных стенах подают в среднем ровно семь угловых, а их соперники — только 2,6. Линия на корнеры в букмекерских конторах довольно широкая, вариантов хватает.

Дата возобновления Бундеслиги — 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров: «Вольфсбург» Хороший состав, поставленная игра, но жутко сложный календарь.

Мы бы выбирали между ИТБ 6 углового «Боруссии» за 2.03 и П1 по угловым с форой (-2.5) за 1.94. Ставить на владение мячом не рискнём, аналитики слишком задрали планку форы. Интереснее выглядит ИТМ 9.5 фола «Боруссии» за 2.30. В среднем по сезону у подопечных Люсьена Фавра всего 8,8 нарушения, это лучший показатель в Бундеслиге.



Статистика противостояния тоже на нашей стороне. В трёх предыдущих рурских дерби «шмели» нарушали правила строго по 8-9 раз. Не видим предпосылок к особой грубости и теперь.

Прогноз и ставки на матч «Боруссия Д» — «Шальке»

Гости не претендуют на инициативу в больших матчах, они спокойно отдадут территорию и станут действовать на контратах. Дортмундцы в родных стенах подают в среднем ровно семь угловых, а их соперники — только 2,6. Проверим индивидуальных верх хозяев по корнерам, коэффициент выше двойки.



Ставка №1: ИТБ 6 углового «Боруссии» за 2.03.



Ставка №2: ИТМ 9.5 фола «Боруссии» за 2.30.



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