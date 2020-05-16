Ставки и прогнозы: на что ставить 16 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 16 мая.

На что ставить в футболе 16 мая

Бундеслига вернулась! С чем вас и поздравляем! И сразу с места в карьер – 6 матчей. Правда, 5 из них начнутся в одно время, в 16:30 мск. Выделим Рурское дерби – «Боруссия» Д против «Шальке». А затем в 19:30 можно посмотреть и сделать ставку на матч «Айнтрахта» и «Боруссии» из Менхенгладбаха.

В Беларуси чемпионат на грани остановки, но пока команды продолжают играть. В субботу запланированы 3 игры. «Энергетик» в 15:00 начнет матч против действующего чемпиона – «Динамо-Брест», двумя часами позже на поле в Солигорске выйдут «Шахтер» и «Славия», а завершится игровой день матчем БАТЭ и «Слуцка».

Кроме того, утром можно последить за двумя матчами в чемпионате Южной Кореи, еще одна игра пройдет в чемпионате Фарерских островов. Ну и киберфутбол, конечно. Тут выбор как всегда огромный.

Матчи по хоккею для ставок 16 мая

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 16 мая

Чемпионат Туркменистана – какой-никакой, а все же профессиональный баскетбол. В субботу пройдут 2 матча: «Гурлушикчи» сыграет с «Гара-Алтыном», а «Галкан» — с ЦСКА из Ашхабада. Начало в 13:00 и в 15:00, соответственно.

В Германии и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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