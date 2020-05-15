Какой будет РПЛ после возобновления? Прогноз и ставки на конец сезона в российском футболе

Власти разрешили, а клубы проголосовали за! Сезон-2019/2020 в РПЛ доиграют. Когда возобновится РПЛ, уже известно — 21 июня. Расписание матчей по турам не претерпит изменений, календарь уже опубликован. Чемпионат завершится 22 июля. Тремя днями позже пройдет финальный матч Кубка России. Попробуем проанализировать коэффициенты букмекеров и дать прогноз на российский футбол летом 2020 года.

«Зенит» не упустит чемпионство после возобновления РПЛ

В то, что санкт-петербургский «Зенит» растеряет преимущество в 9 очков за 8 туров, не верится. Уверены в этом и букмекеры – коэффициент на чемпионство команды Сергея Семака составляет смешные 1.02. Но есть и куда более интересный вариант – ставка на то, что питерцы выиграют и чемпионат, и Кубок России. Коэффициент 1.85 стоит того, чтобы его проверить.

Розыгрыш Кубка России прервали после четвертьфиналов. В полуфинале «Зенит» сыграет против «Спартака», а другая пара пока неясна. «Химки» уже получили право сыграть в 1/2 финала, их соперник должен определиться в паре «Шинник» — «Урал».



Решением сегодняшнего исполкома РФС чемпионат в ФНЛ доигрывать не будут. Таким образом, «Шинник» и «Химки» смело можно вычеркивать из претендентов. Уже есть информация о том, что клубам предложат сняться с розыгрыша Кубка России без штрафных санкций. Даже если предположить, что этого не произойдет, вероятность того, что одна из команд ФНЛ сможет без игровой практики выиграть Кубок, стремится к нулю.



Из конкурентов у «Зенита» остаются только «Спартак» и «Урал». И те, и другие, конечно, сделают все, чтобы остановить команду Семака, но объективно питерцы и по составу глубже, и по чемпионату смотрелись лучше.



«Спартак» не выигрывал у «Зенита» с 2017 года (победу на Кубке «Матч Премьер» считать не будем), «Урал» и вовсе никогда не обыгрывал клуб из Северной столицы. К тому же, екатеринбуржцы еще не обеспечили себе прописку в РПЛ на будущий сезон. Их отрыв от зоны вылета – всего 3 очка. Вполне возможно, что выдохнуть «шмели» смогут только после 30-го тура. А от него до финала Кубка всего 3 дня.



Так что ситуация для зенитовцев складывается очень неплохая. Осталось ей воспользоваться.

Возобновление футбола не на руку «Локомотиву»

До новости о возобновлении РПЛ главной было сообщение о том, что Юрий Семин покинул «Локомотив». Теперь «железнодорожниками» будет руководить Марко Николич. И кажется, что эта рокировка может стать провальной. Серб попадет под колоссальное давление: каждый его недочет будут сразу же замечать. Болельщики недовольны тем, как поступили с Семиным, игрокам будет сложно за пару недель тренировок принять философию нового главного тренера. Да и вся эта ситуация может привести к расколу в коллективе.



Кроме того, у клуба большие проблемы с нападающими. По сути, остался только Эдер, но, по слухам, с португальцем придется продлить контракт, если выпускать его в оставшихся матчах. Так что головной боли у Марко Николича хватает.



Сейчас у «Локомотива» 2-е место и столько же очков, сколько у «Краснодара». Поставить на то, что «быки», у которых все в клубе куда спокойнее, смогут обойти москвичей по итогам сезона, можно с коэффициентом 1.90. И эта ставка кажется очень хорошей.



Можно рискнуть и проверить вариант, что выше «Локомотива» окажется «Ростов» за 3.20 или ЦСКА за 3.55. У этих клубов очков меньше, но отыграть гандикап кажется вполне возможным. Особенно, если «Локомотив» посыпется.

Дзюба останется лучшим бомбардиром после возобновления РПЛ

Сейчас у Артема Дзюбы 13 голов. Это на 2 больше, чем у нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова. У россиянина есть все шансы удержать лидерство. Фора по мерка РПЛ довольно большая, а из суперсерьезных соперников на остаток чемпионата у «Зенита» остались «Ростов» и «Краснодар». Забить свои 3-4 мяча Дзюба за остаток сезона должен. Проверим ставку на него с коэффициентом 2.00.

Ставки на возобновление сезона в РПЛ

«Зениту» ничего не угрожает в чемпионате, а в Кубке осталось два реальных соперника. Но «Спартак» не выигрывал у питерцев почти 3 года, а «Урал» вообще никогда. Поэтому ставка на дубль питерцев выглядит оправданной.



«Локомотив» сменил тренера и оказался перед лицом гнева своих болельщиков. Николичу будет сложно – недовольство фанов, пара недель на то, чтобы донести до игроков свою философию, да еще с нападающими проблемы. А на кону место в Лиге чемпионов. Кажется, провала будет сложно избежать. Поставить на то, что «Локо» уступит «Краснодару» по итогам сезона, можно за 1.90. Артем Дзюба уже имеет фору в 2 гола перед Эльдором Шомуродовым. Календарь нападающему сборной России тоже благоволит, забить еще несколько голов Дзюба должен. Букмекеры предлагают ставку с коэффициентом 2.00 на то, что Артем станет лучшим бомбардиром. Проверим.



Ставка №1: «Зенит» оформит дубль за 1.85.



Ставка №2: «Краснодар» выше «Локомотива» за 1.90.



Ставка №3: Дзюба – лучший бомбардир за 2.00.



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