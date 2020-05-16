«Динамо Минск» — «Ислочь». Прогноз: Кучук оправдает доверие и прервёт серию поражений

«Динамо Мн» примет «Ислочь» в матче девятого тура чемпионата Беларуси 17 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.60.

Букмекерские коэффициенты на матч «Динамо Мн» — «Ислочь»

Букмекеры не уверен, что матч белорусской лиги «Динамо Мн» — «Ислочь» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз матча «Динамо Мн» — «Ислочь» (17.05.2020)

С тех пор, как Сергея Гуренко на посту главного тренера сменил Леонид Кучук, минское «Динамо» успело провести три игры, но ситуация особенно не изменилась. За это время под руководством бывшего тренера московского «Локомотива» минчане сумели обыграть лишь одного из аутсайдеров Высшей лиги Беларуси «Смолевичи» (3:1).

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В остальных двух поединках не было заработано ни одного очка. Сперва «динамики» на своём поле получили на орехе от крепкого «Слуцка» (1:2), хотя имели полное право сетовать на невезение. Создали как минимум не меньше, вот только противник реализовал практически всё, что у него было.



Затем минчане уступили в Бресте местному «Динамо» с тем же счётом. Такой плачевный результат спустил старейший клуб страны точнёхонько на 13-ю строчку. До тройки лидеров аж семь баллов, а отрыв от зоны вылета — всего один. Надо срочно прибавлять, иначе спасти сезон будет сложно.



«Ислочь» продолжает курсировать в верхней части турнирной таблицы, держась от топ-3 на расстоянии одного пункта. За восемь туров «волки» набрали 15 очков и расположились на пятом месте. У БАТЭ и «Слуцка» по 16 баллов, у четвертого «Энергетика» — 15, а у ближайшего преследователя брестского «Динамо» — 13.

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В предыдущем туре серо-синие принимали аутсайдера белорусского чемпионата «Белшину» и победили со счётом 2:1. Команды на протяжении встречи обменивались атаками, только скромная «шина» не сумела ничего реализовать в отличие от хозяев поля. А единственное взятие ворот «резиновых» — автогол защитника «волков».



Теперь «Ислочи» предстоит выезд к минскому «Динамо», и тут надо сказать, что серо-синие хуже всех в чемпионате Беларуси играют в гостях. В текущем сезоне они успели провести два гостевых матча (прелести местного календаря дают о себе знать) и не набрали ни одного очка. Более того, забили всего один гол, пропустив при этом семь.

Лезть в форы опасно, а за лобовую победу динамовцев букмекеры дают скромный коэффициент 1.65, который при желании тоже можно проверить. Но мы всё же пойдём дальше и рассмотрим комбинированную ставку 1Х + тотал больше 2.5 мяча за уверенный коэффициент 2.36. «Динамо» Кучука играет само и даёт играть другим: за три матча им было забито и пропущено 10 голов.

Прогноз и ставки на матч «Динамо Мн» — «Ислочь»

«Динамо Мн» Леонида Кучука набрало только три очка в трёх матчах, зато играет само и даёт играть другим (во всех трёх играх был пробит общий верх по голам). «Ислочь» же по выездным матчам худшая в Высшей лиге — нуль баллов в двух матчах и семь пропущенных мячей. На таком фоне можно подумать над комбинированной ставкой в пользу «динамиков».



Ставка: «Динамо Мн» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.36.