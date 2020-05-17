«Унион» — «Бавария». Прогноз на статистику в матче 26-го тура чемпионата Германии

«Унион» сыграет с «Баварией» в матче 26-го тура чемпионата Германии 17 мая. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Униона» оценён букмекерами коэффициентом 15.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Унион» — «Бавария»

Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги 17 мая «Унион» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.47, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.30.

Анализ и прогноз матча «Унион» — «Бавария» (17.05.2020)

Воскресная программа долгожданного 26-го тура немецкой Бундеслиги закроется в Берлине, где местный «Унион» примет «Баварию». Вечный чемпион Германии против новичка элитного дивизиона. Понятно, что особой интригой тут не пахнет. Букмекеры вообще не сомневаются в победе гостей.

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Мюнхенцам пандемия коронавируса помешала, возможно, даже больше других во всей Европе. Дело в том, что перед приостановкой футбола команда набрала сумасшедший ход. Набрала в 11 предыдущих турах национального первенства 31 очко из 33 возможных (унести ноги удалось только «РБ Лейпциг», да и то при доле везения).



А ещё разнесла «Челси» (3:0) в Лондоне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, после чего окончательно занесла себя в список фаворитов главного клубного турнира Европы. Терять девять недель в такой ситуации не хочется, ведь это чревато потерей формы. В то же время запас по уровню состава на внутренней арене настолько велик, что красные способны спокойно штамповать победы даже находясь не в лучшем состоянии.



Благо что не все конкуренты возобновили сезон должным образом. «РБ Лейпциг» уже успел оступиться в 26-м туре, скатав ничью с «Фрайбургом» в родных стенах (1:1). Четыре очка отставания при одной лишней игре — это очень много по меркам чемпионата Германии. «Быки» в случае ещё одной осечки рискуют окончательно выпасть из чемпионской гонки.

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«Баварии» предстоит выезд в Берлин. «Унион» знает себе цену — это бойкий дебютант элитного дивизиона, который сходу потянул статус крепкого середняка. «Железные» при первой же возможности отдают территорию сопернику и действуют на контратаках. По проценту владения мячом они занимают предпоследнее место в Бундеслиге (всего 44%).



Максимально вертикальный футбол с большим количеством забросом и навесов вряд ли станет для действующего чемпиона угрозой. Основной источник опасности — стандартные положения. По числу голов после розыгрышей угловых и штрафных «Унион» входит в топ-5 чемпионата Германии.



Берлинцы ставят на атлетизм и физическую мощь, хороши в движении и единоборствах. Потому рисунок игры читается легко, каждый будет заниматься любимым делом. Подопечные Ханса-Дитера Флика — доминировать, держать мяч и давить, давить, давить. А хозяева — терпеть в надежде на контратаку или стандарт.

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В первом круге «Бавария» без особых хлопот победила в родных стенах — 2:1, единственный гол гости забили с пенальти в концовке. Впрочем, это было ещё при Нико Коваче, с тех пор мюнхенцы заметно прибавили. Внимания заслуживают несколько ставок на статистику и интервалы. Прежде всего — на контроль мяча.



ИТБ «Баварии» 65.5% владения мячом за 1.87 смотрится хорошо. В среднем по сезону красные на выезде контролируют мяч 67% времени, а тут предстоит сражаться с соперником, который в принципе не использует поперечные передачи. Также стоит подумать о голе в первые 15 минут за 2.75.



Тут логика ещё проще. Любимый фокус гостей — агрессивно провести дебют, получить преимущество и выбить оппонента из колеи. К исходу 15-й минуты они забили уже 15 голов — абсолютно лучший показатель среди всех клубов чемпионата Германии. Коэффициент приближается к тройке, с точки зрения математики надо брать.

Прогноз и ставки на матч «Унион» — «Бавария»

«Бавария» чаще всех в Бундеслиге забивает в дебюте — аж 15 голов к исходу 15-й минуты. За два месяца мюнхенцы наверняка соскучились по футболу, а тяга к агрессивным дебютам в надежде на быстрое преимущество никуда не делась. Без стартового штурма в Берлине, похоже, не обойдётся.



Ставка №1: ИТБ 65.5% владения мячом «Баварии» за 1.87.



Ставка №2: гол в первые 15 минут за 2.75.



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