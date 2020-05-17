Статистический прогноз: «Шагадам» — «Небитчи», ставка на матч чемпионата Туркмении

В матче восьмого тура чемпионата Туркмении 18 мая «Шагадам» примет «Небитчи». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.90.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Туркмении «Шагадам» — «Небитчи»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Туркмении 18 мая «Шагадам» — «Небитчи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.30.
Анализ и прогноз матча «Шагадам» — «Небитчи» (18.05.2020)
Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».
В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.
Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.
Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении
В чемпионате Туркмении сыграно восемь туров, команды находятся в противоположных частях турнирной таблицы. «Небитчи» по привычке расположился на дне: в прошлом сезоне команда финишировала предпоследней, а в этом на данный момент располагается на шестой строчке с шестью баллами.
А вот у «Шагадама» дела идут гораздо приятнее. 15 очков в восьми поединках — достойный показатель, которого вполне достаточно для четвёртой позиции. Лидирующий «Ахал» ушёл далековато — 18 баллов при игре в запасе. А вот располагающийся на втором месте «Алтын Асыр» находится в трёх пунктах.
Форма команд
«Небитчи» традиционно проигрывает матч за матчем, одержав за шесть последних туров всего одну победу. Зато одержана она была над «Алтыном Асыр» (1:0), а это действующий чемпион страны. Затем «нефтяники» попили крови у «Ахала» в родных стенах, но всё же спасовали (1:2).
Очевидно, что на своём поле «Небитчи» выступает достойно и навязывает борьбу даже фаворитам. Вот только в гостях он потерпел четыре поражения из четырёх возможных с общим счётом 2:10. А играть придётся на выезде, что практически гарантирует команде проблемы.
«Шагадам» сейчас чертовски хорош. После возобновления первенства «приморцы» успели провести четыре встречи, в которых набрали 10 очков из 12 возможных. Они одолели «Мерв», «Копетдаг» и «Энергетик», что интересно — всех со счётом 1:0. А затем сыграли вничью в гостях с «Ашхабадом» (1:1).
Личные встречи
Тут тоже полнейшее преимущество на стороне хозяев. В пяти предыдущих поединках на своём поле «Шагадам» одержал четыре победы при одной ничьей. Если учитывать все встречи, расклад не изменится — у «Небитчи» всего один выигрыш в 11 последних случаях. Так что котировки букмекеров выглядят логично.
Впрочем, подавляющее большинство побед «нефтяники» одержали с разницей в один мяч, так что увлекаться форами не стоит. Можно даже подумать о П1 с разницей в один гол, букмекеры дают на этот вариант прекрасный коэффициент 3.34.
Ставки на тоталы и форы
Собственно, «Шагадам» — самая низовая команда чемпионата Туркмении. В восьми матчах с её участием было забито всего 10 голов, по пять в обе стороны. Больше того — во всех случаях планка в 2.5 гола устояла. Потому тотал меньше 2.5 мяча за 1.90 смотрится изумительно. Можно даже чуть поднять коэффициент, взяв 1Х + ТМ 2.5 гола за 2.09.
Прогноз и ставки на матч «Шагадам» — «Небитчи»
«Шагадам» — самая низовая команда чемпионата Туркмении, всего десять голов в восьми матчах. Во всех случаях забивалось меньше 2.5 мяча, а на этот вариант букмекеры дают солидный коэффициент 1.90. Не видим смысла мудрить на ровном месте.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.
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