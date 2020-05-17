Статистический прогноз: «Энергетик» — «Мерв», ставка на матч чемпионата Туркмении

В матче восьмого тура чемпионата Туркмении 18 мая «Энергетик» примет «Мерв». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Туркмении «Энергетик» — «Мерв»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Туркмении 18 мая «Энергетик» — «Мерв» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.46.

Анализ и прогноз матча «Энергетик» — «Мерв» (18.05.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».

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В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.



Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

В чемпионате Туркмении сыграно восемь туров, команды находятся в нижней части турнирной таблицы. «Мерв» уже привык к подобной участи: в прошлом сезоне он занял последнее место, а в этом году набрал шесть очков в восьми турах и располагается на предпоследней, седьмой, позиции.

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А вот «Энергетик» год назад вполне тянул на крепкого середняка, однако теперь результаты заметно просели. Клуб из Мар забивает только по большим праздникам, в результате чего набрал к середине мая всего пять очков и замыкает турнирную таблицу чемпионата Туркменистана.

Форма команд

Обе команды чувствуют себя не лучшим образом. «Энергетик» великолепно провёл стартовые матчи после возобновления первенства: хлопнул на выезде «Небитчи» (2:1), а затем сыграл в родных стенах вничью с «Алтыном Асыр» (1:1). А это, между прочим, действующий чемпион страны.

А дальше — как отрезало. Три игры — три поражения с общим счётом 2:7. 0:2 от лидирующего в чемпионате Туркмении «Ахала», 0:1 от «Шагадама» и 2:4 от «Копетдага». Два заключительных поединка были домашними, но даже этот факт не помог зацепиться.

У «Мерва» дела идут даже хуже. В семи последних турах произошло шесть поражений при одной-единственной победе — 2:0 в родных стенах над «Небитчи». Дальше — две неудачи без особых шансов, от «Копетдага» и «Алтын Асыр» команда получила 1:7 за 180 минут игры.

Личные встречи

Очевидно, что однозначного фаворита при таких исходных данных быть не может. Букмекеры отдают заметное предпочтение хозяевам исключительно из-за фактора своего поля, в остальном оба коллектива выглядят одинаково печально. Статистика очных встреч с котировками не согласна.

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В шести последних поединках в родных стенах «Энергетик» оказался сильнее лишь трижды, во всех случаях — с разницей в один мяч. То есть отталкиваться от гостей имеет смысл. Например, Х2 + тотал меньше 4.5 мяча идёт в букмекерских конторах за коэффициент 2.20, а классический Х2 — за 1.98.

Ставки на тоталы и форы

Именно эти команды забивают реже всех в чемпионате Таджикистана — всего девять голов на двоих в восьми турах. В первом круге в очной встрече также состоялся только один результативный удар, его нанёс «Мерв». «Обе забьют — нет» за 1.92 определённо имеет право на жизнь.

Прогноз и ставки на матч «Энергетик» — «Мерв»

Битва двух худших команд чемпионата Туркмении по итогам восьми туров. На двоих они забили всего девять раз. Букмекеры отдают предпочтение «Энергетику» исключительно из-за фактора своего поля, хотя в шести предыдущих очных встречах в родных стенах он победил лишь трижды, причём во всех случаях с разницей в один мяч. На наш взгляд, гостям по силам зацепиться

Ставка №1: «Мерв» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 2.20.

Ставка №2: обе забьют — нет за 1.92.