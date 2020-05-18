«Вердер» — «Байер». Прогноз на статистику в матче 26-го тура чемпионата Германии

18 мая в матче 26-го тура чемпионата Германии «Вердер» сыграет с «Байером». Начало встречи — в 21:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Вердера» оценён букмекерами коэффициентом 5.15.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Вердер» — «Байер»

Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги 18 мая «Вердер» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.75, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.32. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20.

Анализ и прогноз матча «Вердер» — «Байер» (18.05.2020)

Программа долгожданного 26-го тура немецкой Бундеслиги закроется в понедельник в Бремене, где местный «Вердер» примет на стадионе «Везерштадион» «Байер». Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи.

Бундеслига возобновится 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Байер» Леверкузенцы замыкают топ-5 чемпионата Германии, но надеются пробиться в зону Лиги чемпионов.

Сезон у зелёно-белых получается полностью провальным. Состав вроде бы достаточно крепкий, у некоторых коллективов из середины таблицы исполнители ничуть не лучше. Но на результатах это никак не отражается: кошмарное предпоследнее место, хуже только несчастный «Падерборн».

До спасительной 16-й строчки, дающей право сыграть за выживание в стыковых матчах, целых пять баллов. Единственный плюс — две игры в запасе. То есть по потерянным очкам ситуация не такая уж печальная, но слишком уж слабо смотрелись бременцы перед приостановкой первенства.

Достаточно сказать, что в 11 предыдущих турах чемпионата Германии они зацепили жалкие четыре очка — обыграли на выезде «Вольфсбург» со счётом 3:2 (забили три гола с трёх ударов в створ), а также скатали ничью с «Гертой» (2:2, два гола с трёх ударов в створ). Выбор невелик — либо максимально быстро исправлять ситуацию, либо вылетать.

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«Вердер» часто зевает передачи вразрез, уязвим к фланговым прострелам и слабо обороняется при стандартных положениях. На бумаге это лакомый кусок для «Байера». Леверкузенцы ставят на абсолютный контроль мяча, стремясь как можно быстрее возвращать его после потерь. Прессинг, агрессия и постоянное давление приводят к высокой результативности.

Подопечные Петера Боша стремятся действовать максимально широко и смело задействовать фланги, в первую очередь — правый край. Разница в уровне исполнителей и уверенности обещает хозяевам колоссальные проблемы. Благо что у гостей будет дополнительная мотивация.

Во-первых, «РБ Лейпциг» накануне не смог справиться с «Фрайбургом» в родных стенах (1:1), а потому в случае победы «Байер» подберётся к топ-4 вплотную и станет ещё ближе к вожделенной Лиге чемпионов. Во-вторых, в первом круге бременцы утащили одно очко на «Бай-Арене».

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«Аспириновые» полностью владели инициативой, однако слабая реализация не позволила взять верх (2:2). Тут надо бы добавить, что «Вердер» пропускает больше всех в немецкой Бундеслиге. Своё поле ему вряд ли поможет. Предыдущий визит леверкузенцев в Бремен завершился победой со счётом 6:2.

Ну и главный момент: зелёно-белые — абсолютно худший клуб лиги по результатам в родных стенах. Жалкие пять очков в 11 играх при разнице мячей 8:26. Следовательно, брать П2 с форой по вкусу имеются все основания. Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола «Байера» за 2.30 и ставкой «гости забьют в каждом тайме» за 2.48.

Отдельный момент — ставки на угловые. В гостях «Байер» в среднем подаёт корнеры даже реже соперника (3,9 против 4,9), а «Вердер», напротив, в родных стенах исполняет угловые чаще (6,5 против 4,5). Букмекеры дают 2.80 на П1 по угловым, вариант попроще — ИТБ 4.5 угловых «Вердера» за 2.02.

Прогноз и ставки на матч «Вердер» — «Байер»

Зелёно-белые — абсолютно худший клуб лиги по результатам в родных стенах. Они набрали жалкие пять очков в 11 играх при разнице мячей 8:26. А пропускают бременцы и вовсе больше всех в чемпионате Германии. Не думаем, что у гостей возникнут проблемы с результативностью.

Ставка №1: «Байер» забьёт в каждом тайме за 2.48.

Ставка №2: ИТБ 4.5 угловых «Вердера» за 2.02.

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