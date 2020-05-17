«Вердер» — «Байер». Прогноз: Хаверц и Беллараби покажут бременцам мастер-класс

«Вердер» примет «Байер» в матче 26-го тура чемпионата Германии 18 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на победу подопечных Петера Боша в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех команды Флориана Кофельдта оценён букмекерами коэффициентом 5.15.

Букмекерские коэффициенты на матч «Вердер» — «Байер»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Вердер» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют бременцы, сыграет коэффициент 1.46. Гол леверкузенцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча «Вердер» — «Байер» (18.05.2020)

К моменту возобновления чемпионата Германии «Вердер» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Бременцы набрали 18 очков и имеют игру в запасе, поскольку поединок 24-го тура с «Айнтрахтом» перенесли. Теперь задача на остаток сезона максимально проста — остаться в элитном дивизионе.

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Идущим последним «Падерборн» успел скатать 26 матчей и набрал 17 очков, а у «Фортуны», находящейся на 16-й строчке, за то же время набралось 23 балла. Избежать стыков вряд ли удастся, поскольку «Майнц» успел заработать 26 очков. Отрыв существенный, хотя игра в запасе при таких раскладах вполне может оказаться ключевой.



«Байер» замыкает топ-5 немецкой Бундеслиги, но не теряет шансов пробиться в зону Лиги чемпионов. Леверкузенцы до паузы набрали 47 очков в 25 турах и практически гарантированно примут участие в еврокубках. Дело в том, что отрыв от шестой позиции порядка десять очков, а претендентов из середины турнирной таблицы на лакомый кусочек пруд пруди.



Так что единственная головная боль «аспириновых» — подняться хотя бы на одну строчку. «Бавария» ушла за очередным трофеем и едва ли собирается сбавлять темп, а вот в группе преследователей варианты существуют. На три путёвки претендует четыре коллектива, каждый из которых по-своему хорош.

Бундеслига возобновится 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Байер» Леверкузенцы замыкают топ-5 чемпионата Германии, но надеются пробиться в зону Лиги чемпионов.

Все преследователи мюнхенцев уже успели сыграть в 26-м туре и набрали очки. Ситуация примерно следующая: до четвертого «РБ Лейпцига» подопечным Петера Боша не хватает четыре балла, до «Боруссии» из Мёнхенгладбаха — пять, а до дортмундцев — все семь.

Однако у «Байера» есть все шансы не отставать от лидеров, ведь возобновлять первенство ему выпало в Бремене с местным «Вердером». Любопытно, что именно бременцы являются худшим клубом по набранным очкам на своём поле. За 11 домашних поединков они набрали какие-то пять очков, пропустив при этом аж 26 голов.



Стоит также отметить, что леверкузенцы, в свою очередь, входят в топ-4 по результативности в гостевых встречах. Они имеют в своём активе 22 балла и 20 забитых мячей в 12 играх. Надо бы ещё сказать, что «Бремен» за последние 11 игр перед паузой набрал только четыре очка, и те — на выезде.

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Потому не видим поводов мудрить, лобовая победа гостей за приемлемый коэффициент 1.76 смотрится вполне нормально. Можно также рискнуть и рассмотреть П2 с форой (-1.5) за солидный коэффициент 2.83. Причина донельзя проста. Зелёно-белые пропустили за 24 матча в чемпионате 55 мячей, что соответствует худшему показателю Бундеслиги, а последние пять домашних поединков бременцы проиграли с общим счётом 0:13.

Прогноз и ставки на матч «Вердер» — «Байер»

Соперники решают противоположные задачи: «Вердер» борется за выживание, «Байер» — за Лигу чемпионов. Бременцы отвратительно играют домашние игры (в последних пяти таких поединках пропустили 13 голов, не забив ни одного). Леверкузенцы же входят в топ-4 по набранным очкам на выезде. Доверимся цифрам и проверим уверенный коэффициент 2.83 в предстоящей встрече.



Ставка: победа «Байера» с форой (-1.5) за коэффициент 2.83.