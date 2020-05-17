Статистический прогноз: «Копетдаг» — «Ашхабад», ставка на чемпионат Туркмении

18 мая в матче 10-го тура чемпионата Туркмении «Копетдаг» примет «Ашхабад». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.75.
Букмекерские коэффициенты на матч «Копетдаг» — «Ашхабад»
Букмекеры считают, что матч чемпионата Туркмении «Копетдаг» — «Ашхабад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.
Анализ и прогноз матча «Копетдаг» — «Ашхабад» (18.05.2020)
Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».
В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.
Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.
Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении
В чемпионате Туркмении стартовал второй круг. Команды уже успели провести по 7-8 матчей, и вот каковы положения команд в турнирной таблице. «Копетдаг» держится на третьем месте, набрав за восемь игр 14 очков. До лидера «Ахала» не хватает четырёх баллов, а второй «Алтын Асыр» ускакал вперёд всего на одно.
«Ашхабад» же с 11 очками замыкает топ-5, отставая от четвёртого «Шагадама» на одно очко. Но у команды есть игра с «Ахалом» в запасе, поскольку матч пришлось перенести. Вполне тянет на скрытый ресурс.
Форма команд
«Копетдаг» на данный момент выглядит несколько предпочтительнее. В последних двух играх он набрал все шесть очков, забив при этом семь мячей. Однако стоит отметить, что соперниками выступили аутсайдеры первенства страны «Энергетик» (4:2) и «Мерв» (3:1).
«Ашхабад» же за два матча стал богаче лишь на один балл. Ничья пришлась на домашнюю игру с раскочегаревшимся в последнее время «Шагадамом» (1:1). Проиграл клуб действующему чемпиону Туркмении «Алтын Асыру» с разгромным счётом 1:4.
Личные встречи
Матч первого круга между соперниками завершился победой «Копетдага» с минимальным счётом. Тогда в роли хозяев выступил «Ашхабад». Теперь ему придётся играть на выезде, и тут довольно неутешительные цифры.
Последние три домашние игры против «Ашхабада» «Копетдаг» выиграл с общим счётом 6:1. Более того, за семь предыдущих дерби между командами «Ашхабад» сумел набрать только четыре очка. На таком фоне можно подумать над вариантом П1 за коэффициент 1.63.
Ставка на тоталы и голы
За 17 матчей между собой команды наколотили друг другу всего 35 голов, что в среднем за игру составляет всего две штуки с копейками. А в трёх последних дерби противники сподобились всего на два мяча на двоих. Оба, к слову, оформил «Копетдаг».
В чемпионате соперники также не выделяются высокой результативностью. «Ашхабад» имеет в среднем за матч 2,43 мяча, а «Копетдаг» и того меньше — ровно два гола. Однако на классический ТМ 2.5 мяча букмекеры дают скромный коэффициент 1.65, который при желании также можно проверить.
Мы же пойдём дальше и рассмотрим комбинированную ставку П1 + тотал меньше 2.5 мяча. За неё букмекеры дают внушительный коэффициент 3.26. Статистика на нашей стороне: «Копетдаг» не проигрывает в дерби уже пять матчей кряду, имея на этом отрезке четыре победы.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркмении «Копетдаг» — «Ашхабад»
В столичном дерби «Копетдаг» не проигрывает «Ашхабаду» уже пять матчей кряду, имея на этом промежутке четыре победы. Однако встречи между соперниками, как правило, получаются низовыми. Доверимся статистике и проверим солидный коэффициент 3.26 на матч чемпионата Туркмении.
Ставка: победа «Копетдага» + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 3.26.
- 17 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
- 16 мая 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:00